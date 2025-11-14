Acuerdo con USA: "Les dimos 15 concesiones, y ellos sólo 2"

"Es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina, este acuerdo pega de lleno en la Provincia y se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante", destacó Costas.

También el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se expresó en X:

EE.UU. anunció un acuerdo "amplio" con la Argentina que se perfila como el pacto económico-comercial más desigual y asimétrico firmado desde el Pacto Roca-Runciman. Un esquema 90/10, con 15 obligaciones asumidas por la Argentina y apenas 2 de EE.UU. Hilo pic.twitter.com/2T420dy5dV — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 14, 2025

Por su parte, Ricardo Alfonsín expresó que "sin perjuicio de que habrá que esperar a que se concrete, podemos decir que sus enunciados permiten hacer conjeturas muy graves y preocupantes".

"Recoge temas que solo benefician a EE.UU.: patentes; preferencias comerciales para EE.UU. (viola normas de la OMC); denominación de origen (contradice negociación Mercosur-UE); viola normas del Mercosur y amenaza su subsistencia; habilitación de importación de ganado reproductor en pie; restricción de empresas estatales extranjeras (es fácil saber a q se refiere); facilidades para inversión de empresas de EEUU (habrá que ver las licitaciones). Este es el precio q nos cobran x la 'ayuda electoral'. Es gravísimo. Nos aísla en el mundo", detalló.

"¿Se imaginan la capacidad de presión de EE.UU. si el gobierno no cumple? (Por ejemplo: de un día para otro, podrían salir a comprar dólares). En esto nos metió el gobierno", remató Alfonsín.

Más repercusiones en X:

Argentina acaba de firmar la rendición económica más humillante de su historia reciente.



Estados Unidos toma el control de nuestros productos, industria y tecnologías.



La explicación, punto por punto, acá. pic.twitter.com/6IF6q4oUw7 — Agustín Rombolá (@agustindrombola) November 14, 2025

15 Concesiones le dimos a USA

2 Concesiones nos dieron ellos. #EconomíaPeruana https://t.co/XGsK2kY6Hr — Marcelo Trovato (@TrovatoMOk) November 14, 2025

Salió el Framework for a US-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and Investment. Si cuento bien, "Reciprocal" significa 15 compromisos argentinos y 2 de EEUU. En el hilo los argentinos están en celeste y los de EEUU en rojo. Una buena? Por ahora es un "framework". Por ahora. pic.twitter.com/OhsnNNwMcg — Sebastián Soler (@TommyBarbanBA) November 13, 2025

Captura de pantalla 2025-11-14 121328

Captura de pantalla 2025-11-14 121433

No es un acuerdo comercial: es un acuerdo colonial impuesto por Trump–Bessent a la Argentina.



Lo que @JMilei anunció ayer no es integración ni apertura: es la entrega más grande desde la dictadura.



Abro hilo pic.twitter.com/j25ZSEF8hs — Gabriel Solano (@Solanopo) November 14, 2025

Otros celebran el acuerdo con USA, pero con cautela

“Valoramos toda iniciativa orientada a fortalecer la inserción internacional del país y a promover reglas claras y previsibles para el comercio y la inversión”, señaló Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con relación al anuncio del acuerdo comercial.

“Se trata de un anuncio significativo, que abarca múltiples sectores productivos. Vamos a esperar el texto final y evaluarlo técnicamente junto a los sectores que integran la Bolsa”, señaló –precavido– el titular de la entidad cerealista.

En la misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA), presidida por Nicolás Pino, celebró el anuncio y remarcó que “desde hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo”. En este sentido, precisaron desde la entidad ruralista que “se aguardarán los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá en la cadena agroindustrial”.

image

