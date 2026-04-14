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PACIFICACIÓN EN ORIENTE MEDIO

Giro diplomático: Israel y Líbano van por negociaciones directas

Israel y Líbano llevaban 10 años sin acercamientos; esta vez, lo hacen de manera directa. USA señala que las partes mantuvieron “conversaciones productivas” .

14 de abril de 2026 - 20:47
Acercamiento Israel-Líbano

Acercamiento Israel-Líbano

El acercamiento, inédito en décadas, abre la puerta a un eventual acuerdo más amplio en Oriente Medio. Según informó el Departamento de Estado, de USA "las partes mantuvieron conversaciones productivas” orientadas a definir los pasos necesarios para iniciar un diálogo formal.

El portavoz Tommy Pigott evitó precisar fechas o sede; solamente se limitó a señalar que las negociaciones se realizarán “en un momento y lugar acordados mutuamente”.

Por qué resulta dato importate

Se trata del primer contacto relevante de alto nivel entre ambos gobiernos desde 1993, lo que configura un movimiento diplomático con potencial impacto regional.

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Israel - El Líbano
Acercar posiciones entre Israel y Líbano mejoraría las relaciones en la región.

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USA presiona por avances concretos

Del encuentro participaron figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, junto a asesores y representantes diplomáticos de ambas naciones. Desde Washington calificaron la instancia como un “hito histórico” y dejaron en claro su hoja de ruta:

  • Impulsar negociaciones directas sin canales paralelos

  • Fortalecer al Estado libanés frente a actores no estatales

  • Reducir la influencia de Irán en el conflicto

En ese orden, EE. UU. respaldó “el derecho de Israel a defenderse” frente a ataques de Hezbolá, actor central en la tensión bilateral.

Economía, reconstrucción y geopolítica

La Casa Blanca también dejó entrever el componente económico del acercamiento: Un eventual acuerdo podría destrabar ayuda internacional clave para la reconstrucción del Líbano, además de abrir oportunidades de inversión en ambos países.

Incluso, trascendió la posibilidad de que las conversaciones superen el acuerdo de 2024 y desemboquen en un entendimiento más amplio de paz, un escenario aún lejano, pero ahora, al menos, plausible.

Enfrentados, pero no tanto

Desde el lado israelí, el gobierno reafirmó su voluntad de negociar para “resolver todos los temas pendientes” y alcanzar una paz duradera, aunque condicionó cualquier avance al desarme de grupos armados no estatales en territorio libanés.

Por su parte, el Líbano insistió en:

  • La plena implementación del cese de hostilidades de noviembre de 2024

  • El respeto a su soberanía e integridad territorial

  • La urgencia de un alto el fuego efectivo

  • Medidas para aliviar la crisis humanitaria

Tablero más amplio

El movimiento se produce en un contexto de reconfiguración regional. En paralelo, el expresidente Donald Trump sugirió que podrían abrirse conversaciones con Irán “en los próximos días”, lo que añade otra capa de complejidad al escenario.

Por último, veamos que el canal directo entre Israel y Líbano, aunque incipiente, representa un cambio significativo en una relación históricamente bloqueada. La clave estará en si este impulso diplomático logra traducirse en hechos concretos o queda atrapado en la lógica de desconfianza estructural de la región.

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