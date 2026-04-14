El acercamiento, inédito en décadas, abre la puerta a un eventual acuerdo más amplio en Oriente Medio. Según informó el Departamento de Estado, de USA "las partes mantuvieron conversaciones productivas” orientadas a definir los pasos necesarios para iniciar un diálogo formal.
PACIFICACIÓN EN ORIENTE MEDIO
Giro diplomático: Israel y Líbano van por negociaciones directas
Israel y Líbano llevaban 10 años sin acercamientos; esta vez, lo hacen de manera directa. USA señala que las partes mantuvieron “conversaciones productivas” .
El portavoz Tommy Pigott evitó precisar fechas o sede; solamente se limitó a señalar que las negociaciones se realizarán “en un momento y lugar acordados mutuamente”.
Por qué resulta dato importate
Se trata del primer contacto relevante de alto nivel entre ambos gobiernos desde 1993, lo que configura un movimiento diplomático con potencial impacto regional.
USA presiona por avances concretos
Del encuentro participaron figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, junto a asesores y representantes diplomáticos de ambas naciones. Desde Washington calificaron la instancia como un “hito histórico” y dejaron en claro su hoja de ruta:
Economía, reconstrucción y geopolítica
La Casa Blanca también dejó entrever el componente económico del acercamiento: Un eventual acuerdo podría destrabar ayuda internacional clave para la reconstrucción del Líbano, además de abrir oportunidades de inversión en ambos países.
Incluso, trascendió la posibilidad de que las conversaciones superen el acuerdo de 2024 y desemboquen en un entendimiento más amplio de paz, un escenario aún lejano, pero ahora, al menos, plausible.
Enfrentados, pero no tanto
Desde el lado israelí, el gobierno reafirmó su voluntad de negociar para “resolver todos los temas pendientes” y alcanzar una paz duradera, aunque condicionó cualquier avance al desarme de grupos armados no estatales en territorio libanés.
Por su parte, el Líbano insistió en:
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La plena implementación del cese de hostilidades de noviembre de 2024
El respeto a su soberanía e integridad territorial
La urgencia de un alto el fuego efectivo
Medidas para aliviar la crisis humanitaria
Tablero más amplio
El movimiento se produce en un contexto de reconfiguración regional. En paralelo, el expresidente Donald Trump sugirió que podrían abrirse conversaciones con Irán “en los próximos días”, lo que añade otra capa de complejidad al escenario.
Por último, veamos que el canal directo entre Israel y Líbano, aunque incipiente, representa un cambio significativo en una relación históricamente bloqueada. La clave estará en si este impulso diplomático logra traducirse en hechos concretos o queda atrapado en la lógica de desconfianza estructural de la región.
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