Giro diplomático: Israel y Líbano van por negociaciones directas

Economía, reconstrucción y geopolítica

La Casa Blanca también dejó entrever el componente económico del acercamiento: Un eventual acuerdo podría destrabar ayuda internacional clave para la reconstrucción del Líbano, además de abrir oportunidades de inversión en ambos países.

Incluso, trascendió la posibilidad de que las conversaciones superen el acuerdo de 2024 y desemboquen en un entendimiento más amplio de paz, un escenario aún lejano, pero ahora, al menos, plausible.

Enfrentados, pero no tanto

Desde el lado israelí, el gobierno reafirmó su voluntad de negociar para “resolver todos los temas pendientes” y alcanzar una paz duradera, aunque condicionó cualquier avance al desarme de grupos armados no estatales en territorio libanés.

Por su parte, el Líbano insistió en:

La plena implementación del cese de hostilidades de noviembre de 2024

El respeto a su soberanía e integridad territorial

La urgencia de un alto el fuego efectivo

Medidas para aliviar la crisis humanitaria

Tablero más amplio

El movimiento se produce en un contexto de reconfiguración regional. En paralelo, el expresidente Donald Trump sugirió que podrían abrirse conversaciones con Irán “en los próximos días”, lo que añade otra capa de complejidad al escenario.

Por último, veamos que el canal directo entre Israel y Líbano, aunque incipiente, representa un cambio significativo en una relación históricamente bloqueada. La clave estará en si este impulso diplomático logra traducirse en hechos concretos o queda atrapado en la lógica de desconfianza estructural de la región.

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