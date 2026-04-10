Irán aprieta antes de negociar: Exige inmediato alto el fuego en el Líbano

La llegada de una delegación de Irán a Islamabad reabre un canal de diálogo con USA, pero bajo condiciones duras: Teherán condiciona cualquier avance a un cese del fuego en Líbano y a la liberación de sus activos congelados. La avanzada iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aterrizó el viernes (10/04) en Pakistán con una agenda cargada y una postura negociadora firme, según la agencia semioficial Fars.
La comitiva no es menor: incluye al canciller Abbas Araghchi, al secretario del Consejo de Defensa Ali Akbar Ahmadian, al titular del Banco Central Abdolnaser Hemmati y a varios legisladores. Una señal clara de que Teherán busca negociar en múltiples frentes: político, militar y financiero.
¿Cuáles son las condiciones centrales?
Antes incluso de sentarse a dialogar, Irán fijó dos claves.
Alto el fuego en Líbano, en medio de la escalada regional.
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Liberación de activos iraníes bloqueados en el sistema financiero internacional.
No es un detalle menor: ambas exigencias colocan el foco en la presión indirecta sobre Washington y sus aliados, elevando el costo político de cualquier negociación.
Alerta militar máxima
En paralelo, desde Teherán advierten que sus fuerzas armadas permanecen en estado de máxima alerta, lo que introduce un factor de riesgo adicional: cualquier incidente podría dinamitar el incipiente canal diplomático.
Al parecer, la jugada iraní combina diplomacia y disuasión. Mientras abre una ventana de negociación con USA endurece condiciones y mantiene presión militar. El escenario es de equilibrio inestable: diálogo abierto, pero con amenazas latentes.
A todo esto, poco antes de su arribo a Islamabad el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, reiteró que “dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán” por las sanciones estadounidenses.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien lidera la delegación de Estados Unidos, llamó a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió antes de embarcarse hacia Pakistán “intentar mantener una negociación positiva”.
En ese orden acotó
Según informó el Washington Post, los negociadores estadounidenses planean solicitar a Irán la liberación de los ciudadanos norteamericanos detenidos como parte de las próximas conversaciones orientadas a poner fin al conflicto, aunque ese pedido podría demorarse si el diálogo entre el equipo del presidente norteamericano y Teherán se torna complicado.
¿Cómo está hoy Islamabad?
El centro de Islamabad fue puesto bajo un cierre total por un feriado público anunciado a último momento, con un perímetro de seguridad establecido para una “zona roja” de 3 kilómetros alrededor de un hotel de lujo del que se ordenó desalojar a todos los huéspedes para dar lugar a ambas delegaciones.
Material editado con aportes de las agencias AP, AFP y Reuters
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