Irán aprieta antes de negociar: Exige inmediato alto el fuego en el Líbano

Al parecer, la jugada iraní combina diplomacia y disuasión. Mientras abre una ventana de negociación con USA endurece condiciones y mantiene presión militar. El escenario es de equilibrio inestable: diálogo abierto, pero con amenazas latentes.

A todo esto, poco antes de su arribo a Islamabad el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, reiteró que “dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán” por las sanciones estadounidenses.

jd vance J D Vance encabeza la representación de USA

Por su parte, el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien lidera la delegación de Estados Unidos, llamó a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió antes de embarcarse hacia Pakistán “intentar mantener una negociación positiva”.

En ese orden acotó

Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a tender la mano. Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a tender la mano. Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo

Según informó el Washington Post, los negociadores estadounidenses planean solicitar a Irán la liberación de los ciudadanos norteamericanos detenidos como parte de las próximas conversaciones orientadas a poner fin al conflicto, aunque ese pedido podría demorarse si el diálogo entre el equipo del presidente norteamericano y Teherán se torna complicado.

¿Cómo está hoy Islamabad?

El centro de Islamabad fue puesto bajo un cierre total por un feriado público anunciado a último momento, con un perímetro de seguridad establecido para una “zona roja” de 3 kilómetros alrededor de un hotel de lujo del que se ordenó desalojar a todos los huéspedes para dar lugar a ambas delegaciones.

Material editado con aportes de las agencias AP, AFP y Reuters

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