Por qué Israel ataca Líbano: 3 objetivos contra Irán y no alcanzó ninguno

En los últimos días, las autoridades israelíes han tenido dificultades para evaluar si estos acontecimientos podrían desencadenar disturbios en Irán. Según fuentes israelíes, los ataques llevados a cabo durante la campaña tenían como objetivo, en parte, debilitar al régimen y alentar a la oposición interna a protestar tras un alto el fuego.

Embed | URGENTE: Israel ha lanzado 160 bombas en 10 minutos en el mayor ataque producido contra Líbano desde el inicio de la guerra. Se reporta docenas de muertos y heridos.



Las autoridades han llamado urgente a que las personas se acerquen a los hospitales a donar sangre. pic.twitter.com/MUiNvBrH6L — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 8, 2026

Netanyahu

Una fuente israelí afirmó que Israel preferiría que cualquier cambio de régimen surgiera desde dentro de la sociedad iraní. En ese caso, un nuevo liderazgo no sería visto como un títere de Estados Unidos ni de Israel. Sin embargo, a medida que avanzan las negociaciones con el actual gobierno iraní, sigue sin estar claro si Estados Unidos o Israel continuarán trabajando discretamente para apoyar a las fuerzas de oposición que buscan el cambio.

Todavía es demasiado pronto para saber cómo será un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos, pero el esbozo de la propuesta publicada hasta ahora plantea dudas sobre si Netanyahu ha cumplido los objetivos que se fijó repetidamente para la guerra.

Durante semanas después del inicio de los combates, Netanyahu habló en términos generales e imprecisos, evitando establecer parámetros públicos para medir el éxito. Presentó explícitamente los principales objetivos de la campaña recién el 12/03, 2 semanas después de su inicio.

En una declaración grabada, Netanyahu afirmó que Israel busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares y misiles balísticos que "amenacen a Israel, a Estados Unidos y al mundo entero". A continuación, añadió un 3er. objetivo: "Al mismo tiempo, trabajamos para crear las condiciones que permitan al pueblo iraní derrocar al régimen cruel y tiránico que lo ha oprimido durante casi medio siglo".

Esa formulación sustituyó al objetivo más vago que anunció al lanzar la campaña el 28/02: eliminar "la amenaza existencial para Israel que supone el régimen de los ayatolás". En aquel momento, Netanyahu dejó claro que no había un plazo fijo para lograr estos objetivos, afirmando que "esta operación crucial continuará el tiempo que sea necesario".

Embed | Israel redobla sus bombardeos contra Líbano. pic.twitter.com/fCJQzhJ9b9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

Líbano

Inicialmente, Netanyahu evitó hablar sobre la conexión entre Irán y Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Teherán. Solo semanas después, cuando Hezbolá se unió a los combates, destacó lo que describió como los avances logrados por las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el terreno.

"Hemos creado una franja de seguridad en el interior de Gaza, en el interior de Siria, incluyendo la cima del Monte Hermón, y también en el interior del Líbano", declaró en un comunicado el 19/03. "Lo que fue, ya no será".

A medida que las operaciones terrestres israelíes se expandían en el sur del Líbano, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró a mediados de marzo que el objetivo era eliminar las amenazas a lo largo de la frontera norte de Israel destruyendo lo que denominó "infraestructura terrorista en aldeas cercanas a la frontera en el Líbano" e impidiendo que Hezbolá regresara a la zona, "tal como se hizo contra Hamás en Gaza".

Sin embargo, la exigencia de Irán en las negociaciones en curso de que Israel detenga su actividad militar contra Hezbolá y otros grupos aliados, a los que los funcionarios iraníes suelen referirse como el "eje de la resistencia" del régimen, podría complicar la capacidad de Netanyahu para lograr un resultado decisivo en el Líbano.

La Oficina del Primer Ministro declaró que Israel continuará sus ataques en Líbano durante al menos las próximas dos semanas, pero quedan varias preguntas clave sin respuesta:

¿Retirará Israel la zona de seguridad que estableció como parte de un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán?

¿Permanecerá Hezbolá en la zona con su arsenal de misiles intacto, considerado desde hace tiempo en Israel como una grave amenaza para las comunidades del norte?

Desde hace varios días, Netanyahu ha estado dando a entender al público israelí que esta fase de la campaña podría estar llegando a su fin.

Embed Las imágenes de Beirut en Líbano son terribles. Al igual que hicieron con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, no ha pasado ni un día para romperlo. pic.twitter.com/6Kdgq6GNQd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 8, 2026

Las 10 plagas

En un discurso pronunciado en vísperas de la Pascua judía, conocido como su discurso de las "10 Plagas", resumió lo que denominó los golpes de Israel contra "el eje del mal", incluyendo a Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano, el régimen caído de Assad en Siria, los grupos militantes en Cisjordania y los rebeldes hutíes en Yemen, junto con 5 "plagas iraníes":

el programa nuclear,

la producción de misiles,

la infraestructura del régimen,

las fuerzas de represión y

lo que él denominó "la plaga de los primogénitos", en referencia a los altos funcionarios iraníes.

Días antes, el 19 de marzo, Netanyahu afirmó haber logrado avances significativos en 2 de los objetivos de la campaña, asegurando que Irán actualmente "no tiene capacidad" para enriquecer uranio ni producir misiles balísticos. Aun así, moderó las expectativas, añadiendo que las operaciones israelíes continuarían.

"Seguimos desmantelando estas capacidades y las desmantelaremos por completo", dijo Netanyahu, defendiendo la campaña al citar fracasos anteriores de disuasión y afirmando que el exlíder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, había ordenado la reconstrucción de instalaciones nucleares y de misiles en las profundidades de la tierra, "bajo altas montañas, donde son completamente inmunes a los ataques".



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