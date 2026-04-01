Reino Unido recibe al líder de Siria en plena guerra en Irán y advierte a Netanyahu que será arrestado

En ese sentido, el presidente estadounidense lanzó hace pocas horas una amenaza contra los aliados europeos, incluido Londres, porque estos se han negado a enviar sus embarcaciones al Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y por donde fluye una quinta parte del crudo del mundo.

image Trump y Starmer. | FOTOMONTAJE

Irónicamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán, como Reino Unido, que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en la red Truth Social.

"Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", recomendó Trump en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados, en la misma jornada en la que advirtió que evalúa romper con la OTAN.

Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros

image Donald Trump enfrentado a Starmer por no ingresar en la guerra contra Irán.

El primer ministro británico desestimó este miércoles la amenaza del presidente de Estados Unidos, que calificó de "ruido", y puntualizó que la Alianza Atlántica es la organización de defensa colectiva más "eficaz que el mundo haya visto jamás".

Starmer ha precisado, en el último tiempo, que el Reino Unido acatará las convenciones internacionales y el Derecho Internacional Penal, al mismo tiempo que ha criticado las extralimitaciones de Estados Unidos e Israel en la supuesta lucha contra el terrorismo. De hecho, dijo hace un año que si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pisa jurisdicción británica, él mismo lo arrestaría en virtud de la orden de captura internacional que pesa en su contra, emitida por la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad en Gaza.

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