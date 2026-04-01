El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, recibió esta semana en Downing Street al presidente sirio de facto, Ahmed al-Sharaa, legitimado por Bruselas y Washington a pesar de su pasado como combatiente de Al Qaeda, para abordar acuerdos de recuperación económica de Damasco y otros en materia de inmigración, con el objetivo de repatriar a miles de refugiados sirios tras caída de Bashar al-Asad.
DESDE DOWNING STREET
Reino Unido recibe al líder de Siria en plena guerra en Irán y advierte a Netanyahu que será arrestado
El primer ministro de Reino Unido se reunió con el presidente sirio y abordó con él la necesidad de reabrir Ormuz. Starmer se ha plantado ante Trump y ha dicho que Netanyahu será arrestado si pisa Londres.
También hablaron de la guerra en Irán y de la necesidad de reabrir el Estrecho de Ormuz, tras que Londres no acatará el pedido del presidente estadounidense Donald Trump de enviar embarcaciones británicas para tareas de escolta y de ataque en tal vía marítima que se encuentra bajo bloqueo iraní en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra el país persa desatados el 28 de febrero.
Tanto Starmer como Al Sharaa reafirmaron desde Downing Street la importancia de evitar una mayor escalada y restablecer la estabilidad en Medio Oriente, bajo fuego cruzado por la guerra contra Irán, desatada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que, sin dudas, ha arrastrado a al menos diecisiete países del Golfo Pérsico a la arena de la reyerta, enfrentando aún más al islam sunnita y al chiita, así como dañando la infraestructura crítica, yacimientos de gas, almacenes de combustibles, refinerías de petróleo y centros de datos regionales que abastecen al mundo, debido a las andanadas de misiles iraníes contra tales naciones en clara represalia por albergar bases estadounidenses o cooperar con Washington.
El Ejecutivo británico celebró las acciones contra el terrorismo emprendidas hasta la fecha por el Gobierno Sirio de facto, que derrocó hace dos años a Bashar Al Assad, aliado de Rusia, así como los avances logrados en la cooperación entre Londres y Damasco contra el Estado Islámico (ISIS). Sin embargo, analistas internacionales advierten que el régimen de Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), que ostenta el poder de facto en Siria tras derrotar a Bashar al-Assad con el apoyo no oficial de Estados Unidos, están masacrando a familias de cristianos, minorías drusas y musulmanes alauitas.
Starmer junto al líder de Siria, a la sombra de la guerra en Irán
La reunión entre Starmer y Al Sharaa, exmiembro de la facción Al Nusra vinculada a Al Qaeda, ocurre en un contexto signado por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, a la que Londres decidió no ingresar, y en medio de la volatilidad de Donald Trump, quien dice y se desdice.
En ese sentido, el presidente estadounidense lanzó hace pocas horas una amenaza contra los aliados europeos, incluido Londres, porque estos se han negado a enviar sus embarcaciones al Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y por donde fluye una quinta parte del crudo del mundo.
Irónicamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán, como Reino Unido, que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en la red Truth Social.
"Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", recomendó Trump en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados, en la misma jornada en la que advirtió que evalúa romper con la OTAN.
El primer ministro británico desestimó este miércoles la amenaza del presidente de Estados Unidos, que calificó de "ruido", y puntualizó que la Alianza Atlántica es la organización de defensa colectiva más "eficaz que el mundo haya visto jamás".
Starmer ha precisado, en el último tiempo, que el Reino Unido acatará las convenciones internacionales y el Derecho Internacional Penal, al mismo tiempo que ha criticado las extralimitaciones de Estados Unidos e Israel en la supuesta lucha contra el terrorismo. De hecho, dijo hace un año que si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pisa jurisdicción británica, él mismo lo arrestaría en virtud de la orden de captura internacional que pesa en su contra, emitida por la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad en Gaza.
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