Giorgia Meloni da un correctivo a Netanyahu: Italia niega a EEUU usar una base aérea en Sicilia

Las primeras comprobaciones realizadas por las autoridades italianas determinaron que los vuelos no correspondían a misiones logísticas habituales ni a operaciones contempladas dentro de los acuerdos militares vigentes entre ambos países. Por ese motivo, Roma decidió no autorizar el uso de la instalación, una decisión que recuerda a posiciones adoptadas anteriormente por el gobierno español de Pedro Sánchez, aunque se trate de administraciones con orientaciones políticas muy distintas.

La polémica en Jerusalén que tensó el clima diplomático

La decisión de Roma también llega en un momento delicado en el frente diplomático. En los últimos días, Israel quedó en el centro de una polémica después de que la Policía impidiera al patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, acceder al Santo Sepulcro para celebrar una misa durante el Domingo de Ramos, una medida que el gobierno israelí justificó inicialmente por motivos de seguridad.

El episodio generó reacciones en distintos países europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió sobre una “preocupante multiplicación de violaciones del estatus de los lugares santos de Jerusalén”, mientras que desde Italia el propio gobierno expresó su malestar ante lo que consideró una decisión injustificada contra la libertad de culto.

La presión diplomática terminó surtiendo efecto. El primer ministro israelí, Benjamin, dio marcha atrás y ordenó que se concediera acceso “pleno e inmediato” al patriarca para celebrar servicios religiosos en el templo, intentando rebajar la tensión generada por el incidente.

DONALD TRUMP_BENJAMIN NETANYAHU_AFP Ahora, Washington deberá responder junto a su aliado Israel tras el freno que Giorgia Meloni impuso al uso de una base clave en Europa. JIM WATSON / AFP

En ese contexto, la negativa italiana a permitir el uso de la base aérea de Sigonella también ha sido interpretada por algunos observadores como una señal política desde Europa. Sin romper con sus aliados dentro de la OTAN ni con Washington, el gobierno de Giorgia Meloni parece haber querido marcar límites en medio de la escalada regional, recordando que incluso entre socios estratégicos existen líneas que no siempre se cruzan sin debate.

Así, el episodio también volvió a poner el foco en las tensiones dentro del bloque occidental frente al conflicto en Oriente Medio. En Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, deslizó en las últimas horas que sería necesario revisar el “papel” y los compromisos asumidos entre Estados Unidos y sus aliados dentro de la OTAN, después de que algunos gobiernos europeos comenzaran a mostrar cautela frente al uso de infraestructuras militares en la guerra.

Este escenario vuelve a exponer las tensiones que empiezan a emerger dentro del bloque occidental frente a la guerra. Mientras Estados Unidos intenta consolidar apoyos para sus operaciones en la región, varios aliados europeos comienzan a marcar matices en su implicación. Gestos como el de Roma reflejan ese delicado equilibrio y dejan abierta una incógnita: si se trata de un episodio puntual o del inicio de nuevas fricciones diplomáticas dentro de la propia alianza atlántica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ImtiazMadmood/status/2038782897755164872?s=20&partner=&hide_thread=false Here’s a clear explanation of why Trump attacked Iran, and why I think the war will end soon.



The war isn't about nuclear weapons. It's not about helping the Iranian people. It’s not about doing Israel’s bidding. And it's not about Iran being a threat to the U.S.



It's about… pic.twitter.com/V1deDhFa2r — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) March 31, 2026

------------

Más contenido de Urgente24:

Irán prende en llamas un petrolero frente a Dubái y marines de Trump esperando entrar

Donald Trump con cuchillo entre dientes: "Tomar el petróleo" de Irán y la isla de Kharg

España le niega espacio aéreo a bombarderos de USA y tensiona con la Casa Blanca

Reacciones internacionales contra Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Estados Unidos vs. Irán: ¿Está Washington agotando su arma más poderosa?