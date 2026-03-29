Informes recientes confirman que el inventario de misiles iraníes cayó de 5.000 a aproximadamente mil unidades. En simultáneo, las fuerzas occidentales se ven forzadas a disparar solo uno o dos misiles Patriot por amenaza, muy lejos de las ráfagas iniciales. Estados Unidos vs. Irán le da dolores de cabeza Donald Trump.
SE QUEDAN CORTOS
Estados Unidos vs. Irán: ¿Está Washington agotando su arma más poderosa?
La crisis de municiones en Irán es preocupante, pero no es la amenaza más grave para Estados Unidos. La administración Trump enfrenta una erosión.
El déficit de municiones es real. Pero el analista y ex corresponsal de guerra Max Hastings identifica una amenaza de mayor calibre estratégico: Washington está consumiendo un recurso que tardó décadas en acumular y que no se reabastece en arsenales. Su credibilidad.
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La disonancia Trump-Teherán: dos narrativas, ninguna certeza para Estados Unidos
El patrón se repite con una regularidad que inquieta a la comunidad internacional. Cuando Trump anuncia "conversaciones prometedoras", Teherán lo desmiente de forma inmediata y categórica. Cuando la Casa Blanca declara que la guerra "está casi ganada", nadie sabe si esa frase anticipa un nuevo bombardeo, una invasión terrestre o un alto el fuego.
"La creencia global en la veracidad de las declaraciones del gobierno estadounidense sobre la guerra y la paz se encuentra en su punto más bajo, generando un vacío de liderazgo en Occidente". Max Hastings, Bloomberg Opinion
El daño más visible recae sobre la alianza transatlántica. Prácticamente ningún aliado europeo respaldó la premisa inicial que justificó el conflicto: que las ambiciones nucleares de Irán representaban una amenaza inminente y letal para Occidente.
La verdad como arma estratégica: una lección olvidada
La desinformación en tiempos de guerra no es nueva. Desde los boletines manipulados de Napoleón hasta el ocultamiento de derrotas británicas en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos siempre moldearon la narrativa. La diferencia histórica de Estados Unidos fue su ventaja de credibilidad.
En 1942, el Departamento de Guerra instruía a sus tropas a combatir la propaganda enemiga con "sentido común y verdades evidentes". Esa integridad percibida fue la base de instituciones como la BBC, cuya independencia hizo que millones de europeos arriesgaran sus vidas bajo el nazismo solo para escuchar noticias reales.
Hoy, la administración Trump toma una dirección diferente. Se ataca abiertamente a los organismos de verificación, se busca desfinanciar la Voice of America (VOA) y se demanda a cadenas internacionales por miles de millones de dólares.
Las descripciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre los bombardeos adoptan un tono jactancioso que los historiadores militares comparan con los propagandistas del siglo XX. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenaza, además, con retirar licencias a medios que se nieguen a transmitir la versión oficial del conflicto.
El costo geopolítico: reconfiguración del orden mundial
El electorado doméstico puede tolerar —o incluso premiar— esta crisis de integridad informativa. Pero en el tablero global, el cálculo es distinto y las consecuencias, irreversibles en el corto plazo.
- Pérdida de hegemonía: Las naciones emergentes pierden incentivos para alinearse con Washington si su conducta es moralmente indistinguible a la de sus rivales.
- Nuevas alianzas: Países estratégicos pueden volcarse hacia China o Rusia como socios percibidos como más predecibles o estables.
- Aislamiento militar: Como dictaba el manual de 1942, criticar y alienar a los aliados es, en términos estrictamente militares, una táctica contraproducente.
- Vacío de liderazgo occidental: Sin un árbitro creíble, los conflictos regionales escalan sin mecanismo de contención efectivo.
Al destruir su propia credibilidad, Estados Unidos libra una guerra en la que casi ningún actor de la comunidad internacional —salvo Israel— encuentra mérito o legitimidad en sus acciones. El arsenal balístico puede reponerse. El capital de confianza acumulado durante décadas, difícilmente.
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