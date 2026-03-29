Estados Unidos vs. Irán: ¿Está Washington agotando su arma más poderosa?

El daño más visible recae sobre la alianza transatlántica. Prácticamente ningún aliado europeo respaldó la premisa inicial que justificó el conflicto: que las ambiciones nucleares de Irán representaban una amenaza inminente y letal para Occidente.

La verdad como arma estratégica: una lección olvidada

La desinformación en tiempos de guerra no es nueva. Desde los boletines manipulados de Napoleón hasta el ocultamiento de derrotas británicas en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos siempre moldearon la narrativa. La diferencia histórica de Estados Unidos fue su ventaja de credibilidad.

En 1942, el Departamento de Guerra instruía a sus tropas a combatir la propaganda enemiga con "sentido común y verdades evidentes". Esa integridad percibida fue la base de instituciones como la BBC, cuya independencia hizo que millones de europeos arriesgaran sus vidas bajo el nazismo solo para escuchar noticias reales.

image Un caso concreto ilustra la erosión sistemática: la afirmación presidencial de que un misil Tomahawk que impactó en una escuela en Teherán era de origen iraní, una declaración refutada con rapidez por múltiples fuentes independientes.

Hoy, la administración Trump toma una dirección diferente. Se ataca abiertamente a los organismos de verificación, se busca desfinanciar la Voice of America (VOA) y se demanda a cadenas internacionales por miles de millones de dólares.

Las descripciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre los bombardeos adoptan un tono jactancioso que los historiadores militares comparan con los propagandistas del siglo XX. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenaza, además, con retirar licencias a medios que se nieguen a transmitir la versión oficial del conflicto.

El costo geopolítico: reconfiguración del orden mundial

El electorado doméstico puede tolerar —o incluso premiar— esta crisis de integridad informativa. Pero en el tablero global, el cálculo es distinto y las consecuencias, irreversibles en el corto plazo.

Pérdida de hegemonía: Las naciones emergentes pierden incentivos para alinearse con Washington si su conducta es moralmente indistinguible a la de sus rivales.

Las naciones emergentes pierden incentivos para alinearse con Washington si su conducta es moralmente indistinguible a la de sus rivales. Nuevas alianzas: Países estratégicos pueden volcarse hacia China o Rusia como socios percibidos como más predecibles o estables.

Países estratégicos pueden volcarse hacia China o Rusia como socios percibidos como más predecibles o estables. Aislamiento militar: Como dictaba el manual de 1942, criticar y alienar a los aliados es, en términos estrictamente militares, una táctica contraproducente.

Como dictaba el manual de 1942, criticar y alienar a los aliados es, en términos estrictamente militares, una táctica contraproducente. Vacío de liderazgo occidental: Sin un árbitro creíble, los conflictos regionales escalan sin mecanismo de contención efectivo.

image La verdad no es solo una virtud moral: es una herramienta de disuasión, cohesión y liderazgo.

Al destruir su propia credibilidad, Estados Unidos libra una guerra en la que casi ningún actor de la comunidad internacional —salvo Israel— encuentra mérito o legitimidad en sus acciones. El arsenal balístico puede reponerse. El capital de confianza acumulado durante décadas, difícilmente.

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