Guerra en Irán: El "fetiche" de Trump que fractura a los republicanos

image Donald Trump junto a los dos máximos aspirantes a sucederlo en 2028: el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. La guerra en Irán está reconfigurando las fuerzas entre el "aislacionismo" de Vance y el "intervencionismo" de Rubio.

Irán: La "Pequeña Excursión" de Trump que se volvió un dilema

Donald Trump insiste en que su movimiento es "más fuerte que nunca". Sin embargo, la realidad en Grapevine, Texas, dicta otra sentencia. La CPAC 2026 dejó de ser un festival de aplausos para convertirse en un laboratorio de dudas. El conflicto en Irán, que Trump calificó como una "pequeña excursión", entra en su segundo mes con miles de tropas adicionales en la región y mercados globales en pánico, según The Financial Times.