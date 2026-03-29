La guerra contra Irán detonó la unidad del movimiento MAGA. En la CPAC de Texas, el fervor por Donald Trump convive con el temor a un nuevo conflicto interminable. Mientras el establishment elogia el "coraje" presidencial, las bases advierten sobre el impacto económico. La interna republicana para 2028 asoma con un Marco Rubio fortalecido frente a un JD Vance desgastado.
LA CPAC REVELA LA GRIETA INTERNA
Guerra en Irán: El "fetiche" de Trump que fractura a los republicanos
La CPAC 2026 expone una grieta inédita en el MAGA de Trump: entre el intervencionismo de Marco Rubio y el aislamiento de las bases a la molestia de JD. Vance
Irán: La "Pequeña Excursión" de Trump que se volvió un dilema
Donald Trump insiste en que su movimiento es "más fuerte que nunca". Sin embargo, la realidad en Grapevine, Texas, dicta otra sentencia. La CPAC 2026 dejó de ser un festival de aplausos para convertirse en un laboratorio de dudas. El conflicto en Irán, que Trump calificó como una "pequeña excursión", entra en su segundo mes con miles de tropas adicionales en la región y mercados globales en pánico, según The Financial Times.
La grieta interna: Rubio/Vance
Los "Leales a la Nación": Figuras como Matt Gaetz marcan distancia. "Una invasión terrestre de Irán empobrecerá a nuestro país y lo hará menos seguro", sentenció el excongresista. La preocupación es el bolsillo: nafta y alimentos caros.
- Los Intervencionistas: El sector evangélico, liderado por Franklin Graham, celebra la "mano dura". A ellos se suman los monárquicos iraní-estadounidenses que sueñan con el regreso de Reza Pahlavi.
- El factor Bannon: El ex estratega jefe, Steve Bannon, rompió la armonía al implorar a los asistentes que expresen su desaprobación antes de que se desplieguen tropas de combate.
El termómetro del "frasco de frijoles"
Una encuesta informal en la conferencia mostró una división casi exacta (50/50). Los votantes más jóvenes, como Alex Johnson (26), son tajantes: "No me importa lo que pase en países que la mayoría de mis compañeros no sabrían ubicar en un mapa". La confianza ciega en Trump se está agrietando bajo el peso del costo de vida.
Sucesión 2028: Rubio acecha a Vance
El desgaste de la guerra ya factura en las encuestas de cara a 2028. Aunque JD Vance lidera con el 53%, su apoyo cayó respecto al año pasado. En contraste, Marco Rubio, arquitecto de la política contra Irán, saltó del 3% al 35%.
La guerra, por ahora, parece alimentar las ambiciones del Secretario de Estado mientras erosiona el capital político del Vicepresidente.
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