Por su parte, subrayó que uno de los pilares del reconocimiento internacional es la calidad del cuerpo docente y el sistema de concursos: “Son uno de los principios sobre los cuales también permite que hayamos alcanzado este reconocimiento internacional”. Asimismo, defendió la “libertad de cátedra” como eje central para el desarrollo del pensamiento crítico en áreas como historia, arte, literatura y antropología.

Excelencia en crisis Cómo la UBA sigue entre las mejores del mundo pese a la falta de fondos - Urgente24 El decano Ricardo Manetti junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Foto: Instagram @manettir 27/03/2026

Sin embargo, advirtió que el contexto actual es “uno de los momentos más complejos que estamos atravesando”, marcado por la crisis presupuestaria y el deterioro salarial. Según explicó “hoy la situación más compleja se da por los bajos salarios”, lo que impulsa la migración de docentes hacia el sector privado o al exterior, afectando la continuidad del sistema científico y académico. Aun así, sostuvo que el prestigio de la UBA se mantiene por su reputación y su inserción global.

En tanto, destacó que la casa de estudios continúa atrayendo estudiantes internacionales: “Es enorme la cantidad de estudiantes que eligen venir”. En particular, mencionó que una cohorte completa de alumnos provenientes de China cursa actualmente un doctorado en Artes en la dependencia académica, tras haber realizado instancias presenciales y presentado sus proyectos de investigación. No obstante señaló que el cambio en las políticas públicas podría poner en riesgo este posicionamiento y la sostenibilidad del sistema educativo.

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