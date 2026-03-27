Pese a recortes y limitaciones en el financiamiento estatal, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene cinco carreras dentro de las 50 mejores a nivel mundial, según el Ranking QS 2026. Desde Urgente24, especialistas analizaorn cómo logra sostener su excelencia a pesar de la escasez de recursos.
CALIDAD CON DESAFÍOS
Excelencia en crisis: Cómo la UBA sigue entre las mejores del mundo pese a la falta de fondos
Con recursos limitados y docentes comprometidos, la UBA sostiene su prestigio internacional por su investigación reconocida y su resiliencia institucional.
Entre las áreas mejor posicionadas aparecen Lenguajes Modernos (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (rango 26-50), evidenciando un desempeño destacado en campos diversos que van desde las humanidades hasta disciplinas técnicas a cargo de docentes comprometidos con la educación nacional a pesar del fuerte ajuste por parte del Gobierno.
Sandra Pitta, investigadora del Conicet, advirtió que los rankings deben “tomarse con pinzas”, ya que se basan en criterios “más bien cualitativos”, especialmente en la reputación, aunque atribuye el desempeño de la institución a “una mezcla de fortaleza real” y a “bastante inercia” institucional. Además, señaló que el recorte presupuestario es solo uno de los desafíos, destacando la sobrepoblación estudiantil, que “afecta la formación del alumno”, y subrayó la necesidad de debatir cambios estructurales como el ingreso, el apoyo económico por parte del Estado y las condiciones para mantener la calidad académica.
Por su parte, el científico Pablo Kreimer manifestó que se sostiene porque “las disciplinas de ciencias sociales, artes, derecho son mucho menos dependientes de los recursos”. También destacó que “en varios rankings, la valoración de la sociedad hace que la UBA califique más alto”. Sin embargo, indicó que “los salarios prácticamente perdieron más de un 40% desde que cambió el gobierno y muchos investigadores, sobre todo jóvenes, prefieren irse del país”, evidenciando que la alma máter enfrenta desafíos crecientes para sostener su excelencia en el tiempo.
El decano Ricardo Manetti advirtió sobre el impacto del ajuste en la educación pública
Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosfía y Letras de la UBA, destacó el valor simbólico y social de la universidad pública al afirmar que su trayectoria personal está atravesada por ese proceso: “Me llena de orgullo, sobre todo porque de alguna manera representa la vida de muchos de los que formamos parte de la facultad”. En ese sentido, remarcó el rol de la educación como herramienta de movilidad social y el peso histórico de la institución en la formación educativa de excelencia.
Por su parte, subrayó que uno de los pilares del reconocimiento internacional es la calidad del cuerpo docente y el sistema de concursos: “Son uno de los principios sobre los cuales también permite que hayamos alcanzado este reconocimiento internacional”. Asimismo, defendió la “libertad de cátedra” como eje central para el desarrollo del pensamiento crítico en áreas como historia, arte, literatura y antropología.
Sin embargo, advirtió que el contexto actual es “uno de los momentos más complejos que estamos atravesando”, marcado por la crisis presupuestaria y el deterioro salarial. Según explicó “hoy la situación más compleja se da por los bajos salarios”, lo que impulsa la migración de docentes hacia el sector privado o al exterior, afectando la continuidad del sistema científico y académico. Aun así, sostuvo que el prestigio de la UBA se mantiene por su reputación y su inserción global.
En tanto, destacó que la casa de estudios continúa atrayendo estudiantes internacionales: “Es enorme la cantidad de estudiantes que eligen venir”. En particular, mencionó que una cohorte completa de alumnos provenientes de China cursa actualmente un doctorado en Artes en la dependencia académica, tras haber realizado instancias presenciales y presentado sus proyectos de investigación. No obstante señaló que el cambio en las políticas públicas podría poner en riesgo este posicionamiento y la sostenibilidad del sistema educativo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei
La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete