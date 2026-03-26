Educación y empleo: El fracaso que nadie quiere admitir en Argentina

Educación y empleo: ¿Por qué sobran egresados pero faltan trabajadores calificados?

El problema no es la falta de educación, sino más bien la desconexión del sistema educativo con la realidad productiva fuera de las escuelas.

Desde Edulab señalan que el sistema educativo argentino sigue formando bajo lógicas antiguas, con escasa adaptación a sectores dinámicos como tecnología, industria o servicios modernos.

Al mismo tiempo, las empresas enfrentan dificultades para conseguir talento con habilidades concretas y esto, sin ir más lejos, impacta directamente en la competitividad del país.

¿La educación en Argentina está mal gestionada o mal enfocada para el empleo?

Uno de los puntos más filosos del análisis es que el problema no pasa tanto por cuánto se invierte, sino por cómo se usa esa inversión.

Argentina destina más del 5% de su PBI a educación, incluso por encima del promedio regional. Pese a esto, los resultados no acompañan, ¿por qué?

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El informe destaca que cerca del 90% del gasto educativo se destina a salarios, dejando poco margen para innovación, infraestructura o mejora pedagógica. Y aunque este sistema sostiene pero no innova, lo cierto es que sigue quedando sabor a poco, porque incluso los docentes cobran sueldos bajos entre $700.000 y $1.00.000, lo cual además, juega en contra de mantener una educación de calidad, desde el enfoque humano.

Educación y empleo: ¿Por qué los jóvenes quedan fuera del sistema laboral?

La falta de articulación entre escuela y trabajo genera consecuencias concretas:

Más desempleo juvenil

Mayor informalidad

Menor productividad

Pérdida de competitividad país

Además, el impacto social es más profundo de lo que se cree. Según estudios previos de Edulab, una educación deficiente reduce ingresos, aumenta la exclusión y hasta incrementa riesgos sociales como la criminalidad o el abandono escolar.

El resultado es una generación que estudia, pero no encuentra su lugar.

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¿Cómo mejorar la relación entre educación y empleo en Argentina?

Entre las claves que surgen del análisis:

Vincular más la educación con el sector productivo

Reformar contenidos educativos según demandas reales

Impulsar formación técnica y profesional

Mejorar la gestión del sistema educativo

Generar políticas que faciliten la inserción laboral

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