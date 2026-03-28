Vuelo del escándalo: Perimetral para Marcelo Grandio (amigo de Manuel Adorni)

MANUEL ADORNI EN VUELO PRIVADO Manuel Adorni, su familia y Marcelo Grandio en el momento en el que se embarcaban hacia Punta del Este en el avión privado.

Dato sensible: Pago del vuelo

En su declaración, Tossi aportó un elemento clave: aseguró que Grandio habría abonado el vuelo y, además, habría pedido que no se emitiera factura por el servicio. Este punto abre un frente adicional en la investigación.

Investigación por amenazas y coacción

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita avanzó con una investigación paralela por posibles delitos de acción pública, como amenazas y coacción.

En su dictamen, el fiscal fue claro: no se trata de una percepción subjetiva de la testigo, sino de “indicadores concretos de presión” que ponen en riesgo la integridad de una prueba central.

Para justificar la urgencia, invocó el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, señalando que las interrupciones y contactos insistentes durante la declaración configuran un riesgo real que debía neutralizarse de inmediato.

ariel lijo.jpg El juez federal Ariel Lijo.

Ariel Lijo ordena profundizar la causa

El juez también dispuso extraer testimonios de las piezas clave del expediente —incluida la declaración de Tossi y la documentación aportada— para avanzar formalmente sobre las presiones denunciadas.

Clave: Proteger la investigación

Desde el juzgado remarcan que las medidas no implican una sanción anticipada, sino una acción preventiva para resguardar a la testigo y garantizar la transparencia del proceso.

El foco está puesto en evitar cualquier interferencia en una causa sensible, que involucra el uso de servicios privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.

La investigación sigue abierta. Y el caso suma un nuevo capítulo con derivaciones políticas y judiciales.

Más noticias en Urgente24

Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es