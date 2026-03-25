Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"

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Úbeda despide a Martegani de Boca

“Al que Úbeda le dijo por primera vez en la cara que no lo iba a tener en cuenta es a Martegani. Antes lo llevaban al banco, ahora hace 10 días hubo una charla con él y le dijeron que no lo iban a tener en cuenta”, comentó Martín Costa en Radio Splendid. Esto significa que el zurdo ya está sentenciado y debe pensar en continuar su carrera en otro club.