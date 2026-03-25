Boca viene de conseguir una victoria importante contra Instituto de Córdoba donde una de las cosas que se destacó fue la forma en la que jugó el Xeneize luego de haber sido más que cuestionado. En medio de esta situación se supo que Claudio Úbeda tomó la determinación de borrar a un jugador del plantel profesional.
CHAU Y ADIÓS
Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"
En las últimas horas se confirmó que Claudio Úbeda le indicó a un jugador de Boca que ya no lo tendrá más en cuenta.
Uno de los jugadores que llegó a Boca como una apuesta de la mano de Fernando Gago fue Agustín Martegani, quien se había destacado en San Lorenzo. La realidad es que el zurdo nunca se pudo asentar completamente y a medida que fueron pasando los partidos el mediocampista fue teniendo cada vez menos participación. De hecho no juega en un partido oficial desde febrero del 2025
Más allá de que no venía jugando se daba una situación particular con Martegani ya que Claudio Úbeda lo seguía incluyendo en las listas de convocados aunque luego no lo hacía ingresar. Finalmente el entrenador de Boca tomó la determinación de borrar definitivamente al ex San Lorenzo, quien deberá pensar en un futuro afuera del Xeneize.
Úbeda despide a Martegani de Boca
“Al que Úbeda le dijo por primera vez en la cara que no lo iba a tener en cuenta es a Martegani. Antes lo llevaban al banco, ahora hace 10 días hubo una charla con él y le dijeron que no lo iban a tener en cuenta”, comentó Martín Costa en Radio Splendid. Esto significa que el zurdo ya está sentenciado y debe pensar en continuar su carrera en otro club.
Hace solo algunos meses Agustín Martegani estuvo a punto de marcharse de Boca ya que surgieron diferentes propuestas de préstamo dentro del fútbol argentino. Finalmente no hubo acuerdo con ninguno y el mediocampista se quedó sabiendo que corría de atrás pero que al menos Úbeda lo tenía en cuenta llevándolo al banco de suplentes en cada uno de los partidos.
Ahora Úbeda tomó al toro por las astas y le indicó a Martegani que ya no podrá continuar en Boca luego del próximo mercado de pases. Dependerá del jugador y también de la dirigencia del Xeneize conseguir una oferta que le sirva a todos para poder terminar esta historia de la mejor manera posible.
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