Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su llegada a River

Embed - A PESAR DEL GOL DE SIMEONE, MILAN GANÓ Y LE METE PRESIÓN AL INTER | Milan 3-2 Torino | RESUMEN

Giovanni Simeone no dio señales

En medio de estas especulaciones fue el propio Giovanni Simeone el que rompió el silencio y consultado por la posibilidad de regresar al club que lo formó fue terminante. “El futuro es incierto. Ahora estoy pensando en este momento, que es muy difícil. Tenemos que sumar puntos y centrarnos en el objetivo. Lo demás es desconocido. Hoy estoy pensando en acá y quiero darlo todo”, comentó en primer lugar.