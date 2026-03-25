River está atravesando un momento de transición donde Eduardo Coudet está dando sus primeros pasos como entrenador del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo. Mientras tanto ya se habla del próximo mercado de pases donde uno de los nombre que empiezan a sonar con más fuerza es Giovanni Simeone, quien se encuentra en Torino.
¿ VIENE?
Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su llegada a River
En las últimas horas Giovanni Simeone dio su versión ante la información de que está arreglada su llegada a River.
Desde hace tiempo River está en la búsqueda de un centrodelantero de calidad, algo que los hinchas vienen reclamando desde hace tiempo. En su llegada al Millonario, Coudet le demostró a la dirigencia sus ganas de sumar a un hombre con peso en el área rival pero Stéfano Di Carlo le indicó que la posibilidad se abrirá recién en el próximo mercado de pases.
Stéfano Di Carlo indicó en más de una ocasión la intención de diagramar desde ya el próximo mercado de pases y el nombre que comenzó a sonar con fuerza para llegar a River fue Giovanni Simeone, futbolista formado en el Millonario que se marchó en el 2016 al fútbol europeo, donde logró ser campeón con Napoli y ahora lo encuentra en el Torino de la Serie A.
Giovanni Simeone no dio señales
En medio de estas especulaciones fue el propio Giovanni Simeone el que rompió el silencio y consultado por la posibilidad de regresar al club que lo formó fue terminante. “El futuro es incierto. Ahora estoy pensando en este momento, que es muy difícil. Tenemos que sumar puntos y centrarnos en el objetivo. Lo demás es desconocido. Hoy estoy pensando en acá y quiero darlo todo”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “Estoy disfrutando del momento y cualquier otra cosa que pueda suceder será bienvenida. Vivo el fútbol con pasión”, sentenció el delantero dialogando en rueda de prensa luego de la derrota que sufrió con el Torino frente a Milan donde marcó un gol. De esta manera Giovanni Simeone remarcó que tiene la cabeza puesta en el conjunto de Turín, que tiene como objetivo salir de la zona de descenso.
Más allá de lo que indicó abiertamente en los medios, todo marca que Giovanni Simeone ya le dio el visto bueno a River para que negocien por él en el próximo mercado de pases. Cabe resaltar que Torino viene de invertir cerca de 7 millones de euros por su ficha y le hizo contrato hasta 30 de junio del 2028, por lo que pedirá al menos una cifra similar a la que pagó para dejarlo ir.
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