Franco Mastantuono es una de las grandes joyas de la Selección Argentina y se mantiene la incógnita sobre qué decisión tomará Lionel Scaloni con el actual jugador del Real Madrid de cara al Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.
MUNDIAL 2026
Muy fuerte lo que reveló Gastón Edul sobre Franco Mastantuono y la Selección Argentina
Franco Mastantuono es una de las dudas para la Selección Argentina de Lionel Scaloni. ¿Qué dijo Gastón Edul?
En ese contexto, Gastón Edul, uno de los periodistas con mejor información sobre la Scaloneta, reveló cuál es la situación actual del ex River Plate.
Selección Argentina de Lionel Scaloni
La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en los próximos días en el marco de la fecha FIFA, en una nueva oportunidad para seguir probando variantes de cara al Mundial 2026.
El primero de ellos será el viernes 27 de marzo, cuando la Albiceleste se enfrente a Mauritania desde las 20:15 horas en La Bombonera. Luego, el segundo compromiso tendrá lugar el martes 31 ante Zambia, nuevamente en el mismo horario y escenario, en lo que será otra prueba para el equipo.
Los convocados por el entrenador para estos encuentros son:
Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).
Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina), Marcos Acuña (River Plate, Argentina) y Agustín Giay (Palmeiras, Brasil).
Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).
Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético Madrid, España), Franco Mastantuono (Real Madrid, España) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia).
Gastón Edul sobre Franco Mastantuono
Franco Mastantuono no había sido convocado inicialmente por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA, aunque finalmente terminó siendo incluido en la lista de la Selección Argentina.
Un dato a tener en cuenta es que hay una base amplia de convocados pensando en el Mundial 2026, por lo que la competencia interna es cada vez más exigente y los lugares no están asegurados para nadie.
En ese contexto, el ex River Plate aparece como una de las grandes incógnitas, ya que todo indica que peleará su lugar con Gianluca Prestianni.
En esta línea, el periodista Gastón Edul opinó: “Para mí Mastantuono va a ir al Mundial, pero necesita jugar más en Real Madrid”.
Y es que, si hay algo que valora especialmente el cuerpo técnico de Scaloni —salvo algunas excepciones puntuales— es que los futbolistas tengan continuidad y sumen minutos en sus clubes.
Hoy por hoy, ese no es el caso de Mastantuono, quien suele ser suplente en el Real Madrid y no logra la regularidad deseada.
Más allá de los amistosos frente a Mauritania y Zambia, serán días clave para que el cuerpo técnico evalúe el estado físico y futbolístico de cada jugador. En ese análisis, el ex River también estará bajo la lupa, en busca de ganarse un lugar de cara a lo que viene.
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