Muy fuerte lo que reveló Gastón Edul sobre Franco Mastantuono y la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina), Marcos Acuña (River Plate, Argentina) y Agustín Giay (Palmeiras, Brasil).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético Madrid, España), Franco Mastantuono (Real Madrid, España) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia).

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Gastón Edul sobre Franco Mastantuono

Franco Mastantuono no había sido convocado inicialmente por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA, aunque finalmente terminó siendo incluido en la lista de la Selección Argentina.

Un dato a tener en cuenta es que hay una base amplia de convocados pensando en el Mundial 2026, por lo que la competencia interna es cada vez más exigente y los lugares no están asegurados para nadie.

En ese contexto, el ex River Plate aparece como una de las grandes incógnitas, ya que todo indica que peleará su lugar con Gianluca Prestianni.

En esta línea, el periodista Gastón Edul opinó: “Para mí Mastantuono va a ir al Mundial, pero necesita jugar más en Real Madrid”.

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Y es que, si hay algo que valora especialmente el cuerpo técnico de Scaloni —salvo algunas excepciones puntuales— es que los futbolistas tengan continuidad y sumen minutos en sus clubes.

Hoy por hoy, ese no es el caso de Mastantuono, quien suele ser suplente en el Real Madrid y no logra la regularidad deseada.

Más allá de los amistosos frente a Mauritania y Zambia, serán días clave para que el cuerpo técnico evalúe el estado físico y futbolístico de cada jugador. En ese análisis, el ex River también estará bajo la lupa, en busca de ganarse un lugar de cara a lo que viene.

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