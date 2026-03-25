La fuerte revelación de River sobre la llegada de Otamendi: "Relación personal"

“Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la selección argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos”, cerró Villarroel, dejando en claro que por el momento no hay negociaciones por el zaguero y que dependerá de su deseo que se dé su arribo en junio.