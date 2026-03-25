River está centrado en el presente, con un equipo en plena competencia, pero poco a poco comienza conformarse el próximo mercado de pases donde uno de los que suena para llegar es Nicolás Otamendi. En medio de rumores y versiones fue Ignacio Villarroel, vicepresidente del Millonario, quien brindó detalles.
PALABRA DIRIGENCIAL
La fuerte revelación de River sobre la llegada de Otamendi: "Relación personal"
Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, reveló qué hay de cierto en la chance que Otamendi llegue después del Mundial.
Hace algunas horas Nicolás Otamendi llegó al país para sumarse a la concentración de la Selección Argentina de cara a los amistosos contra Zambia y Mauritania y ante la consulta sobre la posibilidad de llegar a River no quiso soltar pistas, dejando en claro además que tiene contrato con Benfica hasta junio y no piensa en otra cosa que en su rol como capitán del club luso.
En medio de esto el que habló fue Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, quien quiso ser bien claro sobre la posibilidad de que el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina llegue al Millonario. “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos. Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”, comentó en primer lugar.
River le abre la puerta a Otamendi
Luego agregó: “Di Maria, Acuña, Pezzella… han vueltos muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Y Nicolás es híper profesional, es ganador, es serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”, expresó el dirigente de River en medio de la conferencia Ion by 2Build 2026 llevada a cabo en Portugal.
“Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la selección argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos”, cerró Villarroel, dejando en claro que por el momento no hay negociaciones por el zaguero y que dependerá de su deseo que se dé su arribo en junio.
Contractualmente hay una situación más que favorable para River ya que el contrato de Otamendi con Benfica se termina en junio, por lo que quedará con el pase en su poder. Habrá que ver si finalmente, luego de varios años de desencuentros, los caminos del defensor y el Millonario pueden cruzarse luego de la próxima Copa del Mundo.
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