Mientras las potencias regionales se reúnen de urgencia en Islamabad, el régimen de Irán denunció este domingo que Donald Trump prepara una ofensiva terrestre, a pesar de los mensajes enviados por la Casa Blanca sobre posibles negociaciones. Teherán asegura que Washington prepara un asalto terrestre mientras simula buscar una salida diplomática, según Reuters.
GUERRA ASIMÉTRICA
Frente a rumores de invasión, Irán se planta ante Trump: "No aceptaremos la humillación"
Irán desafía a Trump ante la llegada de Marines: Pakistán media bajo fuego en un conflicto que ya asfixia el suministro energético mundial
El rol de Pakistán
Con el Estrecho de Ormuz bloqueado y los Marines llegando a la región, la crisis energética global alcanza niveles históricos. Pakistán intenta una mediación desesperada.
Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, fue tajante: "Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es que jamás aceptaremos la humillación". El mensaje es claro: "si las botas estadounidenses tocan suelo persa, habrá una respuesta total".
Marines en Irán
El Pentágono no solo mueve papeles; mueve tropas. Según reportes de The Washington Post y agencias internacionales:
- Despliegue anfibio: Los primeros contingentes de infantes de marina ya arribaron a la región el viernes.
- Operaciones especiales: Se evalúan incursiones de fuerzas de élite e infantería convencional para golpear puntos estratégicos.
- El factor Trump: Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, intenta mantener la "flexibilidad máxima", la decisión final de apretar el gatillo terrestre recae sobre un Donald Trump que enfrenta una creciente presión interna de cara a las elecciones de noviembre.
El mundo sin petróleo: El cierre de Ormuz
La guerra, que ya cumple un mes desde los ataques iniciales del 28 de febrero, provocó la mayor interrupción en el suministro energético de la historia. El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz asfixia el tránsito de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.
La situación empeoró el sábado con la entrada formal de los hutíes de Yemen en el conflicto, lanzando ataques directos contra Israel y amenazando ahora el paso de Bab el-Mandeb. El comercio marítimo global está, técnicamente, bajo fuego.
El tablero diplomático: ¿Puede Pakistán frenar la escalada?
En Islamabad, los cancilleres de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto buscan una hendidura para el diálogo. El primer ministro Shehbaz Sharif actúa como puente entre Washington y Teherán. Incluso el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, mantiene una línea directa con el vicepresidente de USA, JD Vance.
Por su parte, Ankara presiona para reabrir Ormuz como medida de "generación de confianza", aunque Irán ya rechazó un plan de 15 puntos propuesto por USA la semana pasada.
- Israel no se detiene: Ofensiva total contra Teherán y el Líbano
- Mientras se habla de paz en Pakistán, en el terreno llueven misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques masivos contra:
- Infraestructura militar: Decenas de centros de fabricación de armas en el corazón de Irán.
- Puertos estratégicos: Un ataque en Bandar-e-Khamir dejó cinco muertos y destruyó logística naval.
Líbano
La campaña contra Hezbolá se intensifica, resultando en la muerte de periodistas y soldados en incidentes que Israel justifica como operativos contra unidades de inteligencia terrorista.
El reloj corre para Donald Trump. Con manifestaciones anti-guerra en las calles de USA y una economía golpeada por los precios de la energía, el presidente dio un ultimátum de 10 días para que Irán libere el paso de crudo. De lo contrario, el ataque a las centrales eléctricas iraníes parece inevitable.
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