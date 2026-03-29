Frente a rumores de invasión, Irán se planta ante Trump: "No aceptaremos la humillación"

La situación empeoró el sábado con la entrada formal de los hutíes de Yemen en el conflicto, lanzando ataques directos contra Israel y amenazando ahora el paso de Bab el-Mandeb. El comercio marítimo global está, técnicamente, bajo fuego.

El tablero diplomático: ¿Puede Pakistán frenar la escalada?

En Islamabad, los cancilleres de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto buscan una hendidura para el diálogo. El primer ministro Shehbaz Sharif actúa como puente entre Washington y Teherán. Incluso el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, mantiene una línea directa con el vicepresidente de USA, JD Vance.

Por su parte, Ankara presiona para reabrir Ormuz como medida de "generación de confianza", aunque Irán ya rechazó un plan de 15 puntos propuesto por USA la semana pasada.

Israel no se detiene: Ofensiva total contra Teherán y el Líbano

Mientras se habla de paz en Pakistán, en el terreno llueven misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques masivos contra:

Infraestructura militar: Decenas de centros de fabricación de armas en el corazón de Irán.

Puertos estratégicos: Un ataque en Bandar-e-Khamir dejó cinco muertos y destruyó logística naval.

Líbano

La campaña contra Hezbolá se intensifica, resultando en la muerte de periodistas y soldados en incidentes que Israel justifica como operativos contra unidades de inteligencia terrorista.

El reloj corre para Donald Trump. Con manifestaciones anti-guerra en las calles de USA y una economía golpeada por los precios de la energía, el presidente dio un ultimátum de 10 días para que Irán libere el paso de crudo. De lo contrario, el ataque a las centrales eléctricas iraníes parece inevitable.

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