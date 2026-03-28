El 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Donald Trump tras semanas de campaña militar contra Irán. Según el último informe del Pew Research Center, la fractura social es total: un 59% califica la ofensiva como un error estratégico. Mientras la Casa Blanca defiende su postura, la opinión pública le suelta la mano al presidente en pleno conflicto.
EN FRANCA CAÍDA
Por desatar la guerra con Irán, a Trump el 61% de los estadounidenses le bajó el pulgar
El 59% cree que el ataque a Irán pergeñado por Trump fue un error; a semanas de las midterm su imagen se desploma, según estudio del Pew Research Center.
Trump abatido por un clima de derrota
Tras semanas de hostilidades, la opinión pública en Estados Unidos muestra una fractura evidente. Según los últimos datos, la gestión del conflicto con Irán por parte de la Casa Blanca cosecha un rechazo mayoritario.
- El rechazo: Un 61% de los ciudadanos desaprueba cómo Donald Trump maneja la crisis.
- El error: El 59% de los encuestados considera que la decisión de iniciar el ataque militar fue equivocada.
- Grieta interna: Las predicciones sobre cuánto durará la intervención dividen a los votantes; mientras unos ven una salida rápida, otros temen un nuevo "pantano" militar.
Radios religiosas: El poder del aire ¿es aliado de Trump?
Otro dato relevante recogido por el PRC remite a que el 98% de los hogares en USA sintoniza radios religiosas. En la era del streaming, la radio confesional mantiene un dominio territorial absoluto en USA. No es solo fe; es un aparato de comunicación política y social que llega a cada rincón del país. Casi la totalidad de los estadounidenses (98%) tiene acceso a una señal religiosa (AM o FM) desde su hogar.
Aunque predomina la música cristiana, los programas de entrevistas son el motor de opinión en temas de actualidad bajo una perspectiva religiosa. Un 45% de los adultos afirma consumir activamente audio religioso, ya sea por aire o internet.
Pew Research Center: Demografía y Diversidad
Estados Unidos se encamina a su cuarto de siglo con una cara completamente distinta a la de 1976. El país es hoy más viejo, más diverso y académicamente más formado, pero la percepción de estos cambios varía según el color político.
- Aceptación general: El 75% de los adultos ve la diversidad racial como algo positivo.
- El factor político: Mientras el 86% de los demócratas celebra la multiculturalidad, entre los republicanos la cifra baja al 66%.
- Impacto cultural: Solo el 45% de los republicanos cree que la diversidad mejora la cultura del país, frente a un abrumador 82% de los demócratas.
Derechos Civiles: 25 años de matrimonio igualitario
El matrimonio igualitario ya es legal en 40 países. Se cumplen 25 años desde que los Países Bajos hicieran historia en 2001 al reconocer los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Tendencia global: Hoy, casi 40 jurisdicciones han legalizado el vínculo. Liechtenstein y Tailandia son los países más recientes en sumarse a la lista.
Datos sobre la aceptación de la muerte digna y/o asistida
En términos éticos, el debate sobre el fin de la vida también avanza; 6 de cada 10 estadounidenses ya no presentan objeciones morales a la asistencia médica para morir.
Ensayando una síntesis
El escenario bélico profundiza la grieta en USA. Según el último relevamiento del Pew Research Center, la desaprobación no solo castiga la figura de Donald Trump, sino que pone en duda la legitimidad de la intervención en Irán, marcando un punto de inflexión en el apoyo popular al conflicto.
Más aún, la fractura trasciende lo militar: el Pew Research Center revela que la religión sigue siendo un motor político clave. Con un 98% de cobertura radial cristiana y un creciente reclamo por leyes basadas en la identidad religiosa, el componente confesional condiciona hoy la aprobación de Donald Trump y el rumbo estratégico de USA.
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