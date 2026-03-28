Por desatar la guerra con Irán, a Trump el 61% de los estadounidenses le bajó el pulgar

Aceptación general: El 75% de los adultos ve la diversidad racial como algo positivo.

El factor político: Mientras el 86% de los demócratas celebra la multiculturalidad, entre los republicanos la cifra baja al 66%.

Impacto cultural: Solo el 45% de los republicanos cree que la diversidad mejora la cultura del país, frente a un abrumador 82% de los demócratas.

Derechos Civiles: 25 años de matrimonio igualitario

El matrimonio igualitario ya es legal en 40 países. Se cumplen 25 años desde que los Países Bajos hicieran historia en 2001 al reconocer los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Tendencia global: Hoy, casi 40 jurisdicciones han legalizado el vínculo. Liechtenstein y Tailandia son los países más recientes en sumarse a la lista.

Datos sobre la aceptación de la muerte digna y/o asistida

En términos éticos, el debate sobre el fin de la vida también avanza; 6 de cada 10 estadounidenses ya no presentan objeciones morales a la asistencia médica para morir.

Ensayando una síntesis

El escenario bélico profundiza la grieta en USA. Según el último relevamiento del Pew Research Center, la desaprobación no solo castiga la figura de Donald Trump, sino que pone en duda la legitimidad de la intervención en Irán, marcando un punto de inflexión en el apoyo popular al conflicto.

Más aún, la fractura trasciende lo militar: el Pew Research Center revela que la religión sigue siendo un motor político clave. Con un 98% de cobertura radial cristiana y un creciente reclamo por leyes basadas en la identidad religiosa, el componente confesional condiciona hoy la aprobación de Donald Trump y el rumbo estratégico de USA.

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