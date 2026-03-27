La guerra en Medio Oriente disparó los precios del petróleo, dando un fuerte batacazo al de los combustibles en surtidores, lo que llevó a Donald Trump a alterar su política energética, con un mayor corte de biocombustibles, que detenga la escalada. E inmediatamente Javier Milei copió su medida, aunque no modificó el corte obligatorio.
BIOCOMBUSTIBLES ARRIBA
Sube el petróleo, suben los combustibles y Javier Milei copia a Donald Trump para contener precios
Para contener el impacto en el surtidor de la suba del petróleo, Javier Milei habilitó a las petroleras a subir el corte con biocombustible, pero sin modificar el obligatorio.
Permitirá así a las petroleras subir el corte de la nafta y el gasoil con biocombustibles, tal como lo hizo su par estadounidense, en un intento por contener los precios al consumidor.
La medida se adopta tras subas de 20% que acumulan en el mes las naftas y el gasoil, por el traslado en parte del salto en el valor internacional del petróleo, que superó los US$100 en medio de la guerra en Medio Oriente. Ese impacto ya empezó a trasladarse a otros bienes y servicios y le pone presión a la inflación de este mes y de abril.
Con la resolución 79/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, desde ahora, las refinadoras podrán incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol y hasta 20% de biodiesel, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.
"La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro", justificaron desde la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti.
Según entiende el Gobierno, con el crudo internacional por encima de US$100, el bioetanol y el biodiésel pueden contribuir a bajar el costo de producción de combustibles y, por ende, el traslado al consumidor final.
La gestión de Javier Milei no sólo se suma a la decisión reciente de Donald Trump, sino también a los distintos países que ya adoptaron medidas de emergencia ante la escalada de los precios de la energía para intentar contener una potencial crisis.
Se trata de medidas como restricciones a la exportación de petróleo y derivados, rebaja de impuestos, hasta subsidios directos. Y fueron implementadas por países como China, Italia, Japón y Brasil, entre otros países, mientras dure la guerra y se retome la normalidad.
Qué hará YPF en la Argentina
El titular de YPF, Horacio Marín, detalló que la empresa usa una fórmula propia para definir los ajustes, que contempla la estructura de costos y la forma en que se adquiere el petróleo, con contratos que normalmente se calculan mediante promedios y no mediante valores spot del mercado internacional.
"Nosotros no trasladamos los precios en forma inmediata. Los hacemos con una fórmula matemática que llamamos moving average. Lo que hacemos es una forma en la cual, teniendo en cuenta nuestra estructura de costos, no trasladar picos y valles o volatilidades al precio en forma inmediata", explicó.
El directivo remarcó que el objetivo es evitar cambios abruptos en los surtidores cuando el mercado internacional presenta movimientos muy bruscos en pocos días...
Como sea, los precios de los combustibles en la Argentina ya registraron una suba por encima de 20% desde que se inició la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero.
Desde que inició el conflicto, el litro de nafta súper pasó de $1609 a $1966 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); mientras la nafta premium subió de $1845 a $2162. En tanto, el precio del litro de gasoil saltó de $1658 a $2025 y el gasoil premium vale ahora $2225.
Así, hasta este viernes 27 de marzo, el litro de nafta super en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó 22,18% y la de mayor calidad, 17,18%. El litro de gasoil común trepó 22,13% y el premium, 19,55%.
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