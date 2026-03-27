Insólito: Condenada a prisión perpetua por asesinar a una niña, le dan domiciliaria para cuidar a otra

Unas horas antes de ver a la niña había tenido una fuerte discusión y distanciamiento del papá de Anita, por los celos que Troche manifestaba hacia la pequeña. En la audiencia, el propio Carlos Masello declaró que le dijo que lo "golpearía donde más me doliera". Y así lo hizo.

Un día después, el 13 de marzo cerca de las 11 de la mañana, se llevó a la menor hasta la zona del río y la ahogó.

image Miriam Graciela Troche Toledo, condenada por la Justicia. Foto de Marcelo Ochoa del diario Río Negro.

Hubo docenas de testigos que la vieron ir con la niña de la mano, volver sola con los pantalones mojados, pericias médicas que confirmaron excoriaciones en el cuerpo, causadas por lo que podrían ser ramas o espinas como las que se encontraban en la costa y hasta los perros de la Policía hicieron el mismo recorrido que relataron los testigos.

Los jueces quedaron prácticamente 'obligados' a concluir que Troche fue responsable del homicidio, alevoso por haber premeditado sus acciones y preordenado el hecho y por haberse aprovechado de la indefensión de la niña, sin que siquiera Anita pudiera pedir auxilio ya que abusó de su confianza.

El argumento para darle prisión domiciliaria

Pero ahora fue la misma Justicia la que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria considerando el "interés superior del niño", la falta de cupo en unidades penitenciarias femeninas cercanas y la imposibilidad del padre de la menor de asumir su cuidado, ya que cumple prisión efectiva.

¿Se salva Báez de las rejas?

Y según los informes sociales y psicológicos, la niña mantiene un vínculo "estable y positivo" con su madre...

La queja de la Fiscalía

Para el Ministerio Público Fiscal, hubo una "errónea interpretación" de la normativa vigente dado que, afirma, la ley prevé la prisión domiciliaria solo en casos donde los hijos sean menores de 5 años o tengan alguna discapacidad, condiciones que no se dan en este caso.

Sostuvo, además, que no se tuvo en cuenta "la gravedad del delito" ni el riesgo de "desnaturalización de la pena", y señaló que podrían haberse evaluado otras alternativas para el cuidado de la niña, como familiares o la intervención de organismos estatales.

Pero el Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí, rechazó esos planteos y sostuvo que no se verificó arbitrariedad en la decisión.

Los jueces dijeron que la medida no busca beneficiar a una condenada, ya que es una situación 'de excepción' con la finalidad concreta de "proteger a la niña, quien resulta ajena al conflicto penal".

"No hay dudas de que estamos frente a un caso aberrante y que la pena debe cumplirse en un establecimiento carcelario", remarcaron los jueces. Pero sostuvieron que, en este contexto puntual, la prioridad es evitar una situación de desamparo para la niña.

Además, sostuvieron que el principio del interés superior del niño, con jerarquía constitucional, obliga a ponderar el impacto de las decisiones judiciales sobre menores de edad.

El fallo también remarca que la prisión domiciliaria es transitoria y será revisada al término del año fijado.

Y se dispuso la evaluación de posibles alternativas a futuro, en el caso de que cambien las condiciones actuales... Y se dispuso la evaluación de posibles alternativas a futuro, en el caso de que cambien las condiciones actuales...

Otras noticias de Urgente24

Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei

La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva

Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete