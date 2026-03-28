A pesar de recibir miles de solicitudes cada ejercicio, la mayoría las contiendas legales aceptadas por la Corte Suprema de USA tratan sobre cuestiones técnico-jurídicas; no sería el caso de YPF sino el derecho al voto, la regulación del medio ambiente, la rendición de cuentas del gobierno, el aborto, y el derecho a portar armas.
¿JUICIO TERMINADO?
El caso YPF-Burford muy posiblemente no sea tomado por la Corte Suprema de USA
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, el máximo tribunal de justicia de USA acepta muy pocos caso por año: apenas 70. YPF-Burford sería "cosa juzgada".
Al fondo "buitre" Burford le quedarian 90 dìas para apelar la decisión de la cámara de apelaciones neoyorquina que revocó un fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska.
En los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, el número se elevó hasta las 160 aceptaciones cada 12 meses.
Entre los años 2023 y 2025 recibió entre 7.000 y 8.000 peticiones de revisión de sentencias de tribunales inferiores y aceptaron unas pocas decenas:
-2024-2025, la Corte norteamericana emitió opiniones en 67 casos.
-2023-2024, se emitieron opiniones en 60 casos.
Grandes diferencias con la CSJN de Argentina
En 2025, por primera vez, nuestro máximo tribunal de justicia abrió sus estadísticas al público con un nivel de detalle inédito.
Cada ejercicio ingresan más de 30.000 demandas y el tribunal superior ha sido1 capaz de resolver en 12 meses más de 19.000.
La gran mayoría de los expedientes (7 de cada 10) corresponden a la materia previsional.
La avalancha, en primera persona: Horacio Rosatti
El actual titular de la Corte expresó:
Cantidad y calidad: 10 iniciativas emblemáticas de la CSJN
1-Obligaron a dar marcha atrás a una iniciativa sobre el Consejo de la Magistratura de Cristina Kirchner cuando era senadora nacional, durante la presidencia de su esposo.
Cistina había conseguido la reducción de 20 a 13 asientos por cuestiones de “ahorro”.
Pero, la trampa radicó en que, proporcionalmente, quedó una alta carga de consejeros que llegaban a sus asientos desde la política mientras que la carga de los abogados y jueces se reducía de manera notable.
2-Los ministros ordenaron que la Nación (Alberto Fernández y luego Javier Milei) deben devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos que le redujeron en materia de copartcipación federal.
Como se recordará, en 2020, en plena pandemia, la Casa Rosada le birló esos dineros a la rica Reina del Plata para destinarlos a la más empobrecida provincia de Buenos Aires.
Los montos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía Federal a CABA.
3-Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda (Lorenzetti se ausentó) terminaron también con una estrategia de Cristina Kirchner cuando era titular del Senado: la ex presidenta había ordenado que se desdoblara el bloque de más de 30 senadores de Unión por la Patria para simular que eran dos sectores distintos y así privar a Luis Juez de un asiento que se había ganado en el Consejo de la Magistratura.
Por decisión de los 3 cortesanos actuales, la cámara alta nombró formalmente al ex intendente de Córdoba como nuevo integrante en nombre de la segunda minoría. De esta manera, enviaron de regreso a su casa al senador kirchnerista Martín Doñate.
4-La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a presentaciones de Juntos por el Cambio y emitió medidas cautelares que suspendieron las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan donde se buscaba la reelección de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente.
Ambos mandatarios buscaban prolongar sus mandatos a pesar de que sus decisiones vulneraban disposiciones constitucionales.
5-La tríada también revocó una medida cautelar que beneficiaba a la controvertida Tabacalera Sarandí del empresario Pablo Otero en el marco de una causa contra el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI).
La empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos.
6-El Caso Vicentin y su expropiación decidida por Alberto Fernández en plena pandemia había generado conmoción en buena parte de la opinión pública de Argentina.
Los ministros de la Corte Suprema nacional fallaron a favor de la cerealera y en contra del AFIP.
7-En 2023, el organismo presidido por Horacio Rosatti ordenó que la camarista Ana María Figueroa dejara su cargo.
Fue un duro revés para Cristina Kirchner ya que esta funcionaria siempre la beneficiaba.
8-Existió otra intervención crucial de la Corte Suprema cuando determinó que la causa contra el ex Gobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual se investigara en la Ciudad de Buenos Aires, dándole un golpe a la esperanza del ex mandatario de influir sobre la justicia tucumana.
9-La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de imponer un “cepo al voto popular” tras el fallo que ratificó su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.
La exmandataria calificó a los jueces del máximo tribunal como un “triunvirato de impresentables” y sugirió que la sentencia responde a intereses del “poder económico concentrado” y está sincronizada con el calendario electoral.
10-La Corte Suprema impulsa una reforma para limitar la influencia política en la elección de jueces
Los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti presentaron un nuevo reglamento que busca automatizar los concursos y reducir la discrecionalidad en el Consejo de la Magistratura. La propuesta incluye exámenes anónimos, bancos de preguntas y un límite estricto al puntaje de las entrevistas personales.