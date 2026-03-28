El caso YPF-Burford muy posiblemente no sea tomado por la Corte Suprema de USA

-2023-2024, se emitieron opiniones en 60 casos.

Para que un caso sea aceptado, se requiere el voto a favor de al menos 4 de los 9 magistrados. La mayoría de las solicitudes son rechazadas sin comentarios, lo que deja firme la decisión del tribunal inferior. Para que un caso sea aceptado, se requiere el voto a favor de al menos 4 de los 9 magistrados. La mayoría de las solicitudes son rechazadas sin comentarios, lo que deja firme la decisión del tribunal inferior.

corte suprema usa 2025.jpg Corte Suprema de Justicia de USA y el caso YPF-Burford

Grandes diferencias con la CSJN de Argentina

En 2025, por primera vez, nuestro máximo tribunal de justicia abrió sus estadísticas al público con un nivel de detalle inédito.

Cada ejercicio ingresan más de 30.000 demandas y el tribunal superior ha sido1 capaz de resolver en 12 meses más de 19.000.

La gran mayoría de los expedientes (7 de cada 10) corresponden a la materia previsional.

La mayoría de las sentencias fueron adoptadas en forma unánime. Además, 2 de cada 3 resoluciones se dictaron en menos de un año desde su ingreso. La mayoría de las sentencias fueron adoptadas en forma unánime. Además, 2 de cada 3 resoluciones se dictaron en menos de un año desde su ingreso.

corte-suprema-justicia-16-9 Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La avalancha, en primera persona: Horacio Rosatti

El actual titular de la Corte expresó:

Hace casi 10 años, cuando entré en la Corte, recibíamos 15 mil casos anuales, hoy entran más del doble. Cada vez se judicializa más la sociedad y la política debido a que las cuestiones no son resultas por los estamentos correspondientes. El juez no debe reemplazar al representante del pueblo, lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver las cuestiones. No tenemos vocación de tomar decisiones trascendentales para nuestro país. Hace casi 10 años, cuando entré en la Corte, recibíamos 15 mil casos anuales, hoy entran más del doble. Cada vez se judicializa más la sociedad y la política debido a que las cuestiones no son resultas por los estamentos correspondientes. El juez no debe reemplazar al representante del pueblo, lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver las cuestiones. No tenemos vocación de tomar decisiones trascendentales para nuestro país.

rosatti-rotary.jpg Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema NA

Cantidad y calidad: 10 iniciativas emblemáticas de la CSJN

1-Obligaron a dar marcha atrás a una iniciativa sobre el Consejo de la Magistratura de Cristina Kirchner cuando era senadora nacional, durante la presidencia de su esposo.

Con la actual composición de la Corte (más Juan Carlos Maqueda), el órgano que designa y expulsa jueces volvió a su formato original de 20 miembros. Con la actual composición de la Corte (más Juan Carlos Maqueda), el órgano que designa y expulsa jueces volvió a su formato original de 20 miembros.

Cistina había conseguido la reducción de 20 a 13 asientos por cuestiones de “ahorro”.

Pero, la trampa radicó en que, proporcionalmente, quedó una alta carga de consejeros que llegaban a sus asientos desde la política mientras que la carga de los abogados y jueces se reducía de manera notable.

La Senadora Cristina Fernández de Kirchner. Foto: web Cristina Kirchner, senadora nacional

2-Los ministros ordenaron que la Nación (Alberto Fernández y luego Javier Milei) deben devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos que le redujeron en materia de copartcipación federal.

Como se recordará, en 2020, en plena pandemia, la Casa Rosada le birló esos dineros a la rica Reina del Plata para destinarlos a la más empobrecida provincia de Buenos Aires.

Los montos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía Federal a CABA.

Dicen que falta información sobre el traspaso de la Policía Federal a Ciudad de Buenos Aires. Tras paso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires

3-Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda (Lorenzetti se ausentó) terminaron también con una estrategia de Cristina Kirchner cuando era titular del Senado: la ex presidenta había ordenado que se desdoblara el bloque de más de 30 senadores de Unión por la Patria para simular que eran dos sectores distintos y así privar a Luis Juez de un asiento que se había ganado en el Consejo de la Magistratura.

Por decisión de los 3 cortesanos actuales, la cámara alta nombró formalmente al ex intendente de Córdoba como nuevo integrante en nombre de la segunda minoría. De esta manera, enviaron de regreso a su casa al senador kirchnerista Martín Doñate.

Luis Juez 8P.jpg Luis Juez, senador nacional

4-La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a presentaciones de Juntos por el Cambio y emitió medidas cautelares que suspendieron las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan donde se buscaba la reelección de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente.

Ambos mandatarios buscaban prolongar sus mandatos a pesar de que sus decisiones vulneraban disposiciones constitucionales.

El máximo tribunal de justicia argentino pidió informes a las dos provincias involucradas y suspendió los comicios en esos dos estados sub nacionales por un riesgo inminente de inconstitucionalidad. El “remedio federal” equilibró la balanza y ayudó a la alternancia en el caso de San Juan. El máximo tribunal de justicia argentino pidió informes a las dos provincias involucradas y suspendió los comicios en esos dos estados sub nacionales por un riesgo inminente de inconstitucionalidad. El “remedio federal” equilibró la balanza y ayudó a la alternancia en el caso de San Juan.

manzur-uñac.jpg Ex gobernadores Juan Manzur y Sergio Uñac

5-La tríada también revocó una medida cautelar que beneficiaba a la controvertida Tabacalera Sarandí del empresario Pablo Otero en el marco de una causa contra el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI).

La empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos.

La decisión de la Corte dejó sin efecto la cautelar que ordenaba a la AFIP abstenerse de requerir a Tabacalera Sarandí la liquidación del monto mínimo. La decisión de la Corte dejó sin efecto la cautelar que ordenaba a la AFIP abstenerse de requerir a Tabacalera Sarandí la liquidación del monto mínimo.

La tabacaleras misioneras en pie de guerra Tabacalera Sarandí

6-El Caso Vicentin y su expropiación decidida por Alberto Fernández en plena pandemia había generado conmoción en buena parte de la opinión pública de Argentina.

Los ministros de la Corte Suprema nacional fallaron a favor de la cerealera y en contra del AFIP.

Por unanimidad, el Tribunal consideró que la interpretación del Fisco Nacional no se ajustaba a la ley de impuesto a las ganancias. Por unanimidad, el Tribunal consideró que la interpretación del Fisco Nacional no se ajustaba a la ley de impuesto a las ganancias.

Vicentin La Corte Suprema tambièn intervino en el caso Vicentín

7-En 2023, el organismo presidido por Horacio Rosatti ordenó que la camarista Ana María Figueroa dejara su cargo.

Fue un duro revés para Cristina Kirchner ya que esta funcionaria siempre la beneficiaba.

Figueroa había intentado una licencia para sostenerse en el cargo a la espera de que el Senado aprobara su continuidad. Mientras tanto, propuso no cobrar sueldo ni emitir fallos. La magistrada había cumplido los 75 años que la Constitución Nacional establece como límite para ejercer como jueza. Figueroa había intentado una licencia para sostenerse en el cargo a la espera de que el Senado aprobara su continuidad. Mientras tanto, propuso no cobrar sueldo ni emitir fallos. La magistrada había cumplido los 75 años que la Constitución Nacional establece como límite para ejercer como jueza.

jueza figueroa.jpg Ana María Figueroa, ex jueza

8-Existió otra intervención crucial de la Corte Suprema cuando determinó que la causa contra el ex Gobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual se investigara en la Ciudad de Buenos Aires, dándole un golpe a la esperanza del ex mandatario de influir sobre la justicia tucumana.

Siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la causa por abuso sexua debía tramitarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires. La intervención de la Corte se generó por un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y un juzgado de instrucción de Tucumán. Alperovich cumple condena domiciliaria de 16 años. Siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la causa por abuso sexua debía tramitarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires. La intervención de la Corte se generó por un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y un juzgado de instrucción de Tucumán. Alperovich cumple condena domiciliaria de 16 años.

image José Alperovich ,ex gobernador de Tucumán

9-La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de imponer un “cepo al voto popular” tras el fallo que ratificó su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

La exmandataria calificó a los jueces del máximo tribunal como un “triunvirato de impresentables” y sugirió que la sentencia responde a intereses del “poder económico concentrado” y está sincronizada con el calendario electoral.

Un fallo de la Corte rechazó por unanimidad los recursos de queja presentados por la defensa de Kirchner, dejando firme la condena por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante su gestión. Un fallo de la Corte rechazó por unanimidad los recursos de queja presentados por la defensa de Kirchner, dejando firme la condena por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante su gestión.

cfk balcon1.jpg Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111. Foto: NA

10-La Corte Suprema impulsa una reforma para limitar la influencia política en la elección de jueces

Los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti presentaron un nuevo reglamento que busca automatizar los concursos y reducir la discrecionalidad en el Consejo de la Magistratura. La propuesta incluye exámenes anónimos, bancos de preguntas y un límite estricto al puntaje de las entrevistas personales.