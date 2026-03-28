Desconcierto de Donald Trump y represión a pacifistas en Israel

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Trump is using government to hurt people who disagree. That is what kings do to scare others. We will not be scared. We will not be silent. pic.twitter.com/NXDZ1iWEy9 — Aaron Black (@ABlackPolitical) March 28, 2026

Israel, muy peligrosa

Tras el último ataque de colonos israelíes a palestinos indefensos en Cisjordania, soldados de las FDI detuvieron a un equipo de CNN que estaba filmando esa barbaridad.

En una aldea, una familia palestina había denunciado que colonos golpearon a un hombre de 75 años dentro de su casa. Mientras informaba desde la aldea, un equipo de CNN fue detenido por soldados israelíes que, "haciendo eco de la ideología de los colonos, hablaban de venganza", según la cadena televisiva estadounidense.

En tanto, el diario Haaretz reportó manifestaciones en Israel con el lema "No a la guerra eterna del gobierno kahanista, sí a la paz y la seguridad justas para los pueblos de la región": 20 localidades, comenzando por Jerusalén, Haifa y Tel Aviv.

"Por primera vez desde el estallido de la guerra con Irán y Líbano, las manifestaciones contra la reforma judicial se unieron a los manifestantes pacifistas con el apoyo de la coalición "Alianza por la Paz", integrada por decenas de grupos de la sociedad civil y contrarios a la ocupación.

En la principal protesta en la plaza Habima de Tel Aviv, la policía comenzó a dispersar por la fuerza a los manifestantes, alegando que estaban violando las directrices del Comando del Frente Interno. Alrededor de mil personas se habían congregado en el lugar.

El teniente coronel Avi Ofer, subcomandante de la comisaría central de Tel Aviv, instó a sus agentes a "comenzar a realizar arrestos". En respuesta, los manifestantes corearon: "La policía son criminales".

Un centenar de manifestantes se congregaron en la periferia de la plaza, portando fotografías de niños asesinados desde el inicio de la guerra en Irán, Líbano, Israel, Gaza y Cisjordania.

Los manifestantes coreaban: «En Teherán y Kiryat Shmona, las niñas quieren vivir. En Gaza, en Eshkol, los niños quieren crecer», también «No queremos más guerras, la gente quiere vivir» y «No a un gobierno kahanista. No a un gobierno fascista».

El líder del partido Demócratas, Yair Golan, declaró: "Esta noche, en la plaza Habima y en Haifa, volvemos a presenciar cómo las milicias de Ben-Gvir desatan una violencia brutal contra ciudadanos respetuosos de la ley, hasta el punto de arrestar a una mujer de 70 años".

«Este es el mismo gobierno que permanece impasible y no mueve un dedo contra el terrorismo judío desenfrenado en los territorios, pero actúa como la milicia Basij contra sus propios ciudadanos. Prometieron derrotar a Irán, pero poco a poco nos están convirtiendo en Irán. Este gobierno debe ser reemplazado», declaró Golan.

En Haifa los manifestantes coreaban: «La gente regresa en ataúdes mientras él se construye un palacio» y «Netanyahu es un terrorista». Las pancartas decían: «Basta: ¡Acabemos con la guerra eterna!», «Los éxitos militares no son una tapadera para la incompetencia política» y «La esperanza prevalecerá». (…)

La coalición "Alianza por la Paz" declaró: "Esta noche marca un avance significativo en las protestas civiles en tiempos de guerra. Las protestas civiles en Israel se están expandiendo a pesar del conflicto, y cada vez más ciudadanos salen a las calles en todo el país y alrededor del mundo para exigir una realidad diferente: el fin de la violencia de los colonos en Cisjordania y el fin de la ocupación, una realidad de orden político, democracia y un futuro sin guerras interminables". (…)".

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