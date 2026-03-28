Transporte aéreo en USA: La "Época Dorada" de Trump se estrella contra muertes y esperas

Inseguridad Creciente: De una década casi sin víctimas (2015-2024), el 2025/2026 marca una tendencia alarmante con colisiones en pista y accidentes mortales en aeropuertos clave como Reagan y LaGuardia.

La "Grieta" Política

El cruce de acusaciones: Mientras la senadora demócrata Tammy Duckworth culpa a los recortes del "Departamento de Eficiencia Gubernamental" por eliminar personal de apoyo, Ted Cruz (republicano) contraataca tildando a los demócratas de "obstruccionistas" que priorizan a los inmigrantes sobre los pasajeros.

La crisis aérea desnuda la fragilidad del "ritmo Trump". Según reportes de POLITICO y analistas de la FAA, el sistema está sobrecargado y desfinanciado. Entre la retórica de la "Época Dorada" y la realidad del caos en Newark y LaGuardia, la aviación estadounidense atraviesa su momento más crítico y peligroso.

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