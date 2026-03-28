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Transporte aéreo en USA: La "Época Dorada" de Trump se estrella contra muertes y esperas

Caos: El sistema de transporte aéreo de USA colapsa entre accidentes fatales en LaGuardia, falta de controladores y esperas de 4 horas en aeropuertos

28 de marzo de 2026 - 22:36
En medio del colapso aéreo por desinversión y mala de gestión de los recursos, también se ha reforzado la presencia de agentes de ICE en algunos aeropuertos, lo que añade más tensión y controles para ciertos viajeros. Viajar hoy en USA no solo implica esperar más, sino también enfrentarse a un sistema saturado y con mayor vigilancia, según POLÍTICO.

En medio del colapso aéreo por desinversión y mala de gestión de los recursos, también se ha reforzado la presencia de agentes de ICE en algunos aeropuertos, lo que añade más tensión y controles para ciertos viajeros. Viajar hoy en USA no solo implica esperar más, sino también enfrentarse a un sistema saturado y con mayor vigilancia, según POLÍTICO.

El sistema aeronáutico de USA colapsa entre accidentes fatales y falta de presupuesto. El 59% de desaprobación a Trump se suma al incumplimiento de su promesa de modernización, mientras demócratas y republicanos se culpan por el cierre del DHS y la parálisis del sistema de transporte aéreo, según informes del sector.

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Caos en aeropuertos de Estados Unidos. Transporte a&eacute;reo demorado e ineficiente, filas interminables y reclamos por promesas de campa&ntilde;a incumplidas. Donald Trump enfrenta un momento cr&iacute;tico por el descenso de su imagen positiva.

Caos en aeropuertos de Estados Unidos. Transporte aéreo demorado e ineficiente, filas interminables y reclamos por promesas de campaña incumplidas. Donald Trump enfrenta un momento crítico por el descenso de su imagen positiva.

La crisis en la aviación civil de Estados Unidos alcanza un punto crítico. Entre el cierre del DHS y la falta de inversión, la promesa de Donald Trump sobre una nueva era de viajes naufraga frente a accidentes mortales y una infraestructura obsoleta. El 59% de rechazo a su gestión militar en Irán ahora suma un nuevo frente interno: el colapso de los cielos.

Donald Trump: El "Factor Emergencia"

Tragedia en LaGuardia: El fatal accidente entre un avión de pasajeros y un camión de bomberos expone la vulnerabilidad del control terrestre.

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Accidente fatal en LaGuardia

Accidente fatal en LaGuardia

Parálisis de la TSA: Agentes trabajando sin cobrar durante 6 semanas por el cierre parcial del gobierno; en Houston, las esperas ya superan las 4 horas.

Falla de Inversión: Aunque Sean Duffy (Transporte) prometió una modernización con US$ 12.500 millones, el sistema sigue operando con infraestructura obsoleta y falta crítica de controladores.

Inseguridad Creciente: De una década casi sin víctimas (2015-2024), el 2025/2026 marca una tendencia alarmante con colisiones en pista y accidentes mortales en aeropuertos clave como Reagan y LaGuardia.

La "Grieta" Política

El cruce de acusaciones: Mientras la senadora demócrata Tammy Duckworth culpa a los recortes del "Departamento de Eficiencia Gubernamental" por eliminar personal de apoyo, Ted Cruz (republicano) contraataca tildando a los demócratas de "obstruccionistas" que priorizan a los inmigrantes sobre los pasajeros.

La crisis aérea desnuda la fragilidad del "ritmo Trump". Según reportes de POLITICO y analistas de la FAA, el sistema está sobrecargado y desfinanciado. Entre la retórica de la "Época Dorada" y la realidad del caos en Newark y LaGuardia, la aviación estadounidense atraviesa su momento más crítico y peligroso.

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