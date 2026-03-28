4 DATOS: No es lo que Donald Trump y Benjamin Netanyahu prometieron

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habló con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno acogerá el domingo una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Arabia Saudí para intentar aliviar las tensiones regionales.

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Antes y Ahora

Embed Irán aún no ha usado su as bajo la manga...



Los hutíes se encuentran en el Mar Rojo, observando cómo Arabia Saudita desvía el petróleo a través de la única ruta alternativa que queda: el oleoducto Yanbu hacia la costa del Mar Rojo.



Esta ruta discurre directamente a lo largo… pic.twitter.com/oE7G3tGEUH — (@vivalibre04) March 22, 2026

Embed ÚLTIMA HORA: Los hutíes han anunciado oficialmente su entrada en la guerra en apoyo de Irán.



Portavoz militar hutí: «Atacaremos buques y navíos estadounidenses en el Mar Rojo». pic.twitter.com/TpJLy0GR5K — ECSaharaui (@ECSaharaui__) March 27, 2026

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N°1 - Israel raciona sus mejores interceptores, y los misiles iraníes llegan a destino

Anat Peled en The Wall Street Journal:

"Israel ha comenzado a racionar el uso de sus interceptores de misiles de alta gama, con la esperanza de preservar las existencias de sus armas defensivas más capaces frente a los bombardeos diarios iraníes que no han cesado durante las cuatro semanas de guerra.

Dos misiles balísticos iraníes impactaron recientemente de lleno en las ciudades de Dimona y Arad, después de que Israel intentara, sin éxito, interceptarlos con versiones modificadas de municiones menos avanzadas. (…)

Israel ha utilizado con éxito sus interceptores Arrow de última generación para derribar misiles balísticos durante la guerra y el conflicto con Irán en junio pasado. Recientemente, ha estado utilizando versiones mejoradas de su sistema David's Sling, diseñado para derribar cohetes y misiles balísticos de corto alcance, para interceptar misiles de mayor tamaño y alcance, con resultados dispares.

La decisión de utilizar municiones menos capaces refleja la presión a la que están sometidos los ejércitos de toda la región, que consumen armas costosas y difíciles de fabricar para repeler los ataques de los misiles y drones de producción masiva de Irán. (…)

“El número de interceptores de cada tipo es finito”, afirmó Tal Inbar, analista sénior de la Alianza para la Defensa Antimisiles, con sede en Estados Unidos. “A medida que avanza el combate, disminuye. Y a medida que disminuye, hay que hacer cálculos más precisos sobre qué misiles utilizar”.

Irán ha disparado más de 400 misiles y cientos de drones contra Israel desde el inicio de la guerra. Si bien las cifras fueron más elevadas en los primeros días, los ataques se han mantenido relativamente constantes en las últimas semanas, a lo que se suma el desafío de que Hezbolá dispara decenas de proyectiles contra Israel a diario.

Con cada misil entrante, los funcionarios deben decidir si dejar que caiga en zonas desocupadas o derribarlo, y en ese caso, con qué sistema. También deben considerar la preservación de las reservas para cubrir la gama de amenazas que podrían surgir en los próximos días. (…)".

N°2: El pueblo israelí sufre, Netanyahu no tiene nada que ofrecer

Yossi Verter en Haaretz, de Tel Aviv:

"Se podrían imprimir periódicos enteros y dedicar días completos de programación televisiva al abandono que sufren los ciudadanos israelíes por parte de los gobiernos de Benjamin Netanyahu. Pero a veces, una sola imagen basta para contar la historia.

Por ejemplo, está la imagen del refugio antiaéreo portátil que acompañó al primer ministro en su visita al lugar donde cayeron los misiles en Arad (una ciudad de derecha con un alcalde del Likud). Lo acompañó y se fue con él. Está tan desconectado de la realidad que ni siquiera es capaz del gesto simbólico de dejar el refugio a los residentes locales. Al fin y al cabo, una vez que se va, ya no le sirve. Pero Netanyahu está demasiado ensimismado como para pensar en la gente que lo rodea.

Otra imagen es la de su esposa, que anhelaba huir a Estados Unidos, describiendo en un inglés entrecortado y tartamudo el sufrimiento de sus dos hijos, quienes han soportado desprecio y "violencia" simplemente por ser hijos del primer ministro. No dijo ni una palabra sobre los millones de niños israelíes que no han conocido un día ni una noche de paz en dos años y medio, que duermen en habitaciones seguras, corren a refugios, no van a la escuela, se orinan en la cama, son adictos a las pantallas y anhelan una vida normal.

Tiene coche y chófer, guardaespaldas, secretarias, oficina y fondos ilimitados. ¿Y qué recibimos nosotros a cambio? Nada. Desde que empezó la guerra, la mujer que se autodenomina 'la primera dama' no se ha dejado ver por ningún lugar donde hayan caído misiles. No ha aprovechado su estatus ni sus contactos para ayudar a los heridos (como sí lo ha hecho una verdadera primera dama, Michal Herzog). El título que Sara se ha atribuido es tan ridículo como las fotos publicadas por sus asesores de prensa. Sentada junto a Sara en la conferencia de Melania Trump en Washington estaba Mirela Becirovic, la esposa del presidente de Bosnia y Herzegovina. La expresión facial de Becirovic, su mirada esquiva y sus gestos de fastidio fueron el telón de fondo perfecto para la lamentable actuación de nuestra Sara. (…)".

N°3 - La guerra genera una brecha generacional en la CPAC

Liz Crampton en Politico.com/:

"Joseph Bolick se siente traicionado por el presidente Donald Trump. Y es por la guerra en Irán.

Este veterano de guerra de 30 años, que participó en las guerras de Irak y Afganistán, votó por Trump en 2024. Sin embargo, en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada esta semana, lució una gorra con la inscripción "America First" (Estados Unidos primero), un lema que Trump defendió durante su campaña, junto con la promesa de no iniciar nuevas guerras en países extranjeros.

“Ha mentido sobre todo”, dijo Bolick. “Si entras en una guerra sin un objetivo final, ¿cómo va a terminar? No hay un objetivo claro”.

Bolick forma parte de un grupo de jóvenes leales a MAGA que están cada vez más frustrados con Trump por la guerra en Irán.

Si bien la decisión de Trump de unirse a Israel en el ataque a Irán ha movilizado a los partidarios más belicistas y a sus seguidores de mayor edad, ha alejado a muchos de los jóvenes que se decantaron por el Partido Republicano en 2024. (…)

La brecha generacional quedó patente en la CPAC, la reunión anual de las bases conservadoras, donde algunos jóvenes leales a MAGA expresaron profunda frustración e incluso ira ante la decisión del gobierno de Trump de reavivar el conflicto en Oriente Medio. Un mes después del inicio de la guerra, la precaria posición de Trump entre los jóvenes amenaza con fracturar una coalición republicana ya de por sí frágil, de cara a unas elecciones de mitad de mandato muy disputadas en noviembre.

En la conferencia celebrada en el norte de Texas, algunos asistentes portaban banderas iraníes, jurando lealtad a la misión estadounidense en el extranjero, mientras que otros lucían gorras con el lema "Estados Unidos Primero" y predicaban sobre la necesidad de una postura antiintervencionista.

“Trump y los republicanos en general van a tener serios problemas en las elecciones de mitad de mandato de 2028 si no logramos resolver esto en un plazo relativamente corto”, declaró Andrew Belcher, de 21 años, presidente de los Jóvenes Republicanos de Ohio. Añadió que a Trump le está yendo “bastante mal” con los jóvenes hiperconectados en internet, quienes están fuertemente influenciados por figuras mediáticas como Tucker Carlson y otros aislacionistas del Partido Republicano. (…)".

N°4 - Hackers vinculados a Irán acceden al e-mail del director del FBI

Reuters, por Jana Winter y AJ Vicens:

"Piratas informáticos vinculados a Irán han accedido ilegalmente a la bandeja de entrada de correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, publicando fotografías del director y otros documentos en Internet, según informaron el viernes los piratas informáticos y la agencia.

En su sitio web, el grupo de hackers Handala Hack Team afirmó que Patel "ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas de hackeos exitosos". Los hackers publicaron una serie de fotografías personales de Patel inhalando y fumando puros, paseando en un descapotable antiguo y haciendo muecas mientras se tomaba una foto en el espejo con una botella grande de ron.

El FBI confirmó que los correos electrónicos de Patel habían sido objeto de ataque. En un comunicado, el portavoz de la agencia, Ben Williamson, declaró: "Hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos potenciales asociados con esta actividad" y que los datos involucrados eran "de carácter histórico y no contenían información gubernamental".

Handala, que se presenta como un grupo de hackers justicieros pro-palestinos, es considerado por investigadores occidentales como una de las identidades falsas utilizadas por las unidades de ciberinteligencia del gobierno iraní . Recientemente, Handala reivindicó el hackeo de Stryker (SYK.N), proveedor de dispositivos y servicios médicos con sede en Michigan., abre una nueva pestañaEl 11 de marzo, anunciaron que habían eliminado una enorme cantidad de datos de la empresa. (…)".