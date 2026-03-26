10 días más de tregua ordena Donald Trump, preocupación en Israel

“Estamos decididos a atacar con contundencia la fuente de toda agresión y maldad, con la gracia de Dios”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz de la Guardia Revolucionaria, según informaron los medios estatales.

En tanto, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu de llevar al país a una "catástrofe de seguridad" a medida que se intensifica la guerra.

En declaraciones realizadas el día N°27 de la guerra de Israel contra Irán y Líbano, Lapid afirmó que las fuerzas armadas están sobrecargadas y carecen de los recursos necesarios para mantener las operaciones en múltiples frentes.

“Nuestros pilotos, nuestros combatientes, están escribiendo capítulos gloriosos en la historia del Estado de Israel… Pero el [ejército israelí] está siendo llevado al límite, más allá de sus límites”, dijo, advirtiendo que el gobierno ha dejado “al ejército herido, abandonado en el campo de batalla”.

“El gobierno está enviando al ejército a librar una guerra en varios frentes sin estrategia, sin los recursos necesarios y con muy pocos soldados”, añadió.

Pakistán

Irán permitió el paso de varios petroleros con bandera de Pakistán por el estrecho de Ormuz, un gesto que Trump calificó de "regalo" a Estados Unidos y que demuestra la seriedad de los líderes iraníes en las negociaciones. Irán está "suplicando" un acuerdo para poner fin a la guerra, declaró Trump durante la reunión de su gabinete.

Mientras tanto, Pakistán afirmó que Estados Unidos e Irán mantenían conversaciones indirectas a través de mensajes que transmite Pakistán, y que Teherán estaba considerando las propuestas de Washington DC.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la guerra con Irán proporcionaría 50 años de seguridad tras un periodo de "volatilidad a corto plazo".

La OCDE prevé ahora que la inflación en USA aumente hasta el 4,2% este año, muy superior a la estimación anterior del 3%. El motivo es el repunte de los precios mundiales de la energía vinculado a la guerra con Irán.

El jefe de la OTAN afirmó que la alianza militar, que Trump había criticado horas antes, era más fuerte que nunca.

Embed “Irán”



Porque IRÁN ACABA DE AMENAZAR CON CORTAR LOS CABLES SUBMARINOS Y APAGAR EL INTERNET DEL MUNDO



Bajo el Mar Rojo y el Golfo Pérsico se encuentra uno de los puntos más críticos de internet en la Tierra: un conjunto de cables submarinos que transportan una enorme parte de… — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 26, 2026

De lectura imprescindible

David Luhnow en The Wall Street Journal:

"Cuando Peter Mansoor, un ex coronel del ejército estadounidense que realizó dos largas misiones en Irak, reflexiona sobre la guerra que se desarrolla en Irán, le preocupa que Estados Unidos corra el riesgo de verse arrastrado a otra larga y costosa contienda en Oriente Medio. (…)

Trump ha dado a entender que podría estar buscando una salida, cancelando esta semana los ataques con los que había amenazado con atacar las instalaciones energéticas de Irán para que las partes pudieran negociar. Sin embargo, Teherán tendrá voz y voto en cómo termina el conflicto, y los funcionarios iraníes se jactan de tener a los estadounidenses atrapados en un atolladero. (…)

A pesar de los evidentes éxitos militares estadounidenses en el campo de batalla, la campaña de conmoción y pavor podría transformarse fácilmente en una confrontación menos intensa, pero más duradera, con un régimen iraní desafiante y de línea dura que podría mantener como rehén el suministro mundial de petróleo durante los próximos años.

“Aunque esto termine ahora, habrá consecuencias a largo plazo muy impredecibles, la mayoría de las cuales serán negativas, al igual que en Irak”, dijo Alan Eyre, un veterano diplomático estadounidense que se centró en Irán durante décadas antes de jubilarse en 2023.

Cada guerra es diferente. Es improbable que este conflicto sea tan largo o costoso como los de Irak, Afganistán o Vietnam. La presión sobre Trump para que se retire de la guerra aumentará, antes de que cause daños irreversibles a la economía global y a los mercados financieros, y antes de que los votantes se enfaden de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Trump es el 2do. presidente estadounidense, después de Barack Obama, que construyó su imagen política en parte oponiéndose a la guerra de Irak, que duró casi 9 años, costó entre US$2 billones y US$3 billones, y causó la muerte de unos 4.500 soldados estadounidenses. Trump había prometido durante mucho tiempo mantenerse al margen de este tipo de guerras.

(…) Al igual que en Irak, el conflicto con Irán comenzó, en parte, por las advertencias sobre una amenaza inminente de armas de destrucción masiva, afirmaciones que probablemente serán objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Al igual que en Irak, la planificación se centró en gran medida en el espectacular poderío militar de USA, pero mucho menos en las consecuencias de lo que pudiera suceder a continuación. Al igual que en Irak, los expertos que pudieron haber discrepado fueron aparentemente marginados o ignorados, según Mansoor y Eyre.

“En Irak, nos centramos en las operaciones de combate, que fueron un éxito rotundo”, dijo Mansoor. “Pensamos muy poco en lo que sucedería tras el colapso del régimen baazista”.

“En este caso, ni siquiera estamos seguros de si queremos que el régimen colapse o no, y desde luego no sabemos cuál es el desenlace de este conflicto”, dijo.

Embed Los posibles daños en la central nuclear iraní de Bushehr podrían desencadenar un grave accidente radiológico con impacto en amplias zonas dentro y fuera de Irán, advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi. — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 26, 2026

La Administración se encuentra ahora ante un escenario que, según afirma, anticipó, pero para el que ha sido acusada de no haberse preparado adecuadamente, a pesar de las advertencias : el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

La reacción de Irán es un caso clásico de escalada horizontal por parte de un enemigo con menos recursos: expandir el conflicto a nuevos campos de batalla y alterar el cálculo de un adversario más fuerte, escribió Robert Pape, experto militar de la Universidad de Chicago, en un boletín informativo reciente.

La estrategia de Irán implica que USA está redescubriendo otra verdad de la guerra de Irak: la llamada regla de Pottery Barn ("Si lo rompes, te lo quedas"). Del mismo modo que Estados Unidos, tras derrocar al gobierno iraquí, asumió la responsabilidad de intentar evitar una escalada hacia la guerra civil, la Administración Trump se enfrenta ahora a la tarea de intentar reabrir el estrecho de Ormuz para evitar graves daños económicos a nivel mundial.

Esto coloca al gobierno en una encrucijada. O prolonga la guerra —y se enfrenta a la disyuntiva de enviar tropas— o se retira y se arriesga a sufrir trastornos económicos, la ira de los aliados y un grave daño a la imagen e influencia de Estados Unidos. Sin mencionar una victoria simbólica para Teherán, que podría usar la amenaza de bloquear el estrecho en el futuro para obtener concesiones y recuperar su poder.

«Si el régimen iraní resiste y logra seguir atacando barcos y lanzando misiles, toda la región del Golfo podría volverse inestable», afirmó Robert Kaplan, académico de la Universidad de Texas. «Trump podría verse incapaz de retirarse y decir "la guerra ha terminado, hemos ganado". Se verá obligado a continuar».

(…) Los errores de cálculo han lastrado con frecuencia las operaciones militares estadounidenses, especialmente en lugares donde Estados Unidos tiene un conocimiento local menos fiable, afirmó Kaplan. La invasión estadounidense de Panamá en 1989 fue rápida y exitosa, en parte porque Estados Unidos conocía bien el país y la región, añadió.

En Vietnam, los responsables políticos estadounidenses creían estar librando una guerra contra la ideología comunista cuando, en realidad, luchaban contra el nacionalismo vietnamita, según argumentan los historiadores. En Irak, Estados Unidos subestimó la profundidad de la división sectaria del país. En Irán, la actual administración ha subestimado la resistencia del régimen, afirmó Kaplan.

Según Mansoor, las tropas estadounidenses en Irak creían que serían recibidas como libertadoras porque el 80% de la población rechazaba el régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, el otro 20% también tuvo voz y voto, lo que desencadenó una insurgencia y una guerra civil. «Lo mismo ocurre en Irán, y el número de personas que apoyan al régimen podría ser superior al 20%», afirmó.

Jen Gavito, exfuncionaria del Departamento de Estado con larga trayectoria, afirmó que la resistencia de Teherán no debería haber sido una sorpresa. Prácticamente todos los simulacros realizados por presidentes anteriores demostraron que intentar derrocar al liderazgo iraní probablemente resultaría en un régimen aún más intransigente, señaló. (…)

Las guerras se juzgan por cómo terminan, no por cómo empiezan, dijo Colin Kahl, ex subsecretario de Defensa entre 2021 y 2023. Las guerras estadounidenses que han comenzado sin objetivos políticos claros rara vez han terminado bien, afirmó.

«Cuando los objetivos políticos no están definidos o son objeto de controversia, la guerra carece de un punto final lógico», escribió en un ensayo reciente. «La misión se expande, el plazo se alarga y la justificación original pasa a un segundo plano a medida que la guerra cobra impulso propio»."

Preocupación de Israel

Amos Harel en Haaretz:

"(...) Las valoraciones fundamentadas, procedentes principalmente de la cúpula política israelí, sobre el probable momento del fin de la guerra contra Irán no se basan en muchos datos.

La decisión de poner fin a la campaña en Irán, y cuándo hacerlo, recae principalmente en manos del presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno israelí —y la comunidad de inteligencia que lo sigue— depende de la información que recibe de la administración estadounidense. Al parecer, incluso allí, no tienen una idea clara. (…)

En los últimos días, se ha registrado un aumento en el volumen de lanzamientos de misiles iraníes contra territorio israelí, y un incremento aún mayor en los lanzamientos de cohetes de Hezbolá desde el Líbano. Es posible que las células de lanzamiento iraníes estén aprovechando las condiciones meteorológicas adversas para evadir los ataques aéreos israelíes y operar con éxito.

El ataque está programado y planificado para maximizar las bajas entre la población civil israelí: misiles individuales lanzados en secuencia para prolongar el tiempo de permanencia en refugios y su dispersión por diferentes partes del país. El fuego de Hezbolá también se integra en este patrón. La mayor parte se concentra en el norte, pero en la madrugada incluyó lanzamientos hacia el área metropolitana de Tel Aviv. Al momento de redactar este informe, se habían lanzado un total de nueve andanadas de misiles iraníes contra Israel.

Es probable que el fuego procedente del Líbano se esté intensificando en respuesta a la entrada de un gran contingente de las FDI en maniobras en el sur del país. Parte de este fuego se dirige contra dichas fuerzas. Los combates se desarrollan de forma lenta y cautelosa, con una fricción relativamente limitada contra el reducido número de células de Hezbolá que permanecen al sur del río Litani. (…)

Embed La guerra de Ucrania ha cambiado la guerra moderna.



Un dron FPV utilizado por Hezbollah logra impactar contra un tanque Merkava en el Líbano .



Primera vez que Hezbollah utiliza un dron FPV, lo que significa un cambio significativo de estrategia.pic.twitter.com/sVxHcgVw3p — SergioLR (@CasetaBosque) March 26, 2026

El Estado Mayor de las FDI aún no se pronuncia de forma definitiva sobre la captura de todo el territorio hasta el río Litani, más allá de la frontera con Israel. Por ahora, los esfuerzos ofensivos parecen concentrarse en un radio de 8 a 10 kilómetros, hasta zonas desde donde se pueden disparar misiles antitanque contra posiciones de las FDI y comunidades fronterizas (la distancia desde la frontera hasta el Litani varía; en el sector occidental alcanza unos 30 kilómetros).

Irán sigue operando una "economía armamentística": puede lanzar entre 10 y 15 misiles diarios durante 1 o 2 meses, y cuenta con suficientes lanzadores para mantener ese ritmo. Los ataques israelíes se centran ahora en las plataformas de lanzamiento de misiles y los sistemas de defensa aérea, además de continuar los ataques contra instalaciones de producción militar. Es probable que, si las partes perciben que Trump está cerca de un alto el fuego, todas intensifiquen sus esfuerzos en las 24 horas previas. (…)

El miércoles por la noche se celebró una reunión restringida del gabinete israelí para debatir sobre la guerra. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, advirtió a los participantes sobre el aumento del terrorismo judío en Cisjordania. Las FDI ya han enviado otro batallón a la zona para hacer frente a la amenaza, y el Comando Central del ejército considera que podría ser necesario un batallón adicional.

El gabinete aprobó, en consonancia con decisiones anteriores, la legalización de decenas de asentamientos y granjas más en Cisjordania. Zamir advirtió que esta medida no se ajusta a las necesidades de personal de las FDI y que los requerimientos de efectivos no hacen más que aumentar, en un momento en que las fuerzas armadas están desplegadas en múltiples frentes activos, incluido el Líbano, donde operan varias divisiones, Gaza, la frontera con Siria y Cisjordania.

El jefe de las FDI añadió que el gobierno no está abordando ninguna de las soluciones disponibles: una ley de reclutamiento revisada en medio de la crisis del reclutamiento de judíos ultraortodoxos, la extensión del servicio militar obligatorio para los hombres o cambios en el sistema de reservas. "Les estoy alertando", dijo. "A este paso, las FDI se desmoronarán". (…)

"Son las mismas personas que han estado cargando con esta responsabilidad desde el 7 de octubre de 2023", declaró una fuente de seguridad a Haaretz. "El gobierno debe encontrar soluciones".

Embed Israeli warplanes continue to target villages across southern Lebanon as the conflict with Hezbollah enters its fourth week.

The ground offensive is also gaining momentum.



Al Jazeera’s Zeina Khodr reports from Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/re8BKis79h — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2026

Esta semana, el general de brigada (en la reserva) Dror Shalom concluyó un mandato de 4 años al frente del Buró Político-Militar del Ministerio de Defensa. De manera inusual, el ministerio no emitió ningún comunicado anunciando la salida del alto funcionario.

El ministro de Defensa, Israel Katz, quien durante un tiempo había mantenido a Shalom en un segundo plano, también se abstuvo de reconocer el fin de su mandato tras aproximadamente 35 años en el ámbito de la seguridad. (…)

Como reemplazo temporal, Katz nombró al subdirector general del ministerio, Itamar Graff. Si bien el funcionario cuenta con amplia experiencia, tiene escasos conocimientos en las áreas centrales de la Oficina Político-Militar.

Entre las responsabilidades de Shalom figuraban la estrecha coordinación con el estamento de defensa estadounidense, el mantenimiento de vínculos con altos funcionarios de seguridad en Jordania y Egipto, y la asistencia en la negociación de acuerdos de defensa con países como India, Japón, Corea del Sur y Etiopía.(…)

Esta semana, la atención se centró en la dimisión de uno de los asesores de prensa del primer ministro Netanyahu tras un reportaje del Canal 12 sobre sus declaraciones comprometedoras. Pero lo más relevante es que la Oficina del Primer Ministro se encuentra prácticamente desprovista de personal profesional, a excepción de los especialistas en relaciones públicas.

No hay un jefe del Consejo de Seguridad Nacional —Tzachi Hanegbi fue destituido hace unos seis meses— y los organismos de seguridad, incluidas las Fuerzas de Defensa de Israel, el Shin Bet y el Mossad, han reducido su participación en la planificación estratégica, en parte por temor a provocar a Netanyahu, que no es particularmente receptivo a sus posturas."

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