La nueva miniserie protagonizada por Kaley Cuoco ya se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año gracias a su trama llena de misterio y sorpresas inesperadas que te mantienen pegado a la pantalla. Disponible próximamente completa en Prime Video, la serie está repleta de intriga, ritmo cinematográfico y un elenco internacional que lleva cada escena al límite.
PARA MIRAR EN UNA TARDE
Tiene solo 4 episodios y es la miniserie que nadie puede dejar de mirar
Kaley Cuoco enfrenta un misterio lleno de desapariciones en esta nueva miniserie de 4 episodios que todos comentan. Próximamente disponible en Prime Video.
Kaley Cuoco lidera el misterio más comentado del año
La serie se llama "Desaparecida" (su título original es "Vanished") y empieza con lo que parece un plan perfecto: Alice Monroe, interpretada por Kaley Cuoco, viaja a París con su novio Tom (Sam Claflin) rumbo al sur de Francia.
Pero en un tren, Tom desaparece sin dejar rastro y Alice se ve obligada a enfrentarse a un laberinto de mentiras, pistas confusas y secretos que jamás sospechó. Arranca como un misterio romántico y se transforma rápidamente en un thriller donde cada escena te obliga a replantearte quién es realmente Tom y qué tan confiable es su mundo.
Junto a Cuoco y Claflin, el elenco incluye a Karin Viard como la periodista investigativa Hélène, que se convierte en su aliada (y quizá no tanto), Matthias Schweighöfer como Alex, colega de Tom con motivos propios, Simon Abkarian como el duro Inspector Drax y Dar Zuzovsky como otra pieza clave del rompecabezas.
La serie fue creada por David Hilton y Preston Thompson, escrita por Thompson y dirigida por Barnaby Thompson, con Cuoco también como productora ejecutiva, algo que le da a la actriz un control creativo que se nota en cada escena.
El estreno, en MGM+, llegó simultáneamente a Estados Unidos, España, Italia, Bélgica, Países Bajos y Latinoamérica, y los episodios restantes se irán liberando cada domingo hasta el 22 de febrero, mientras que la serie completa estará disponible en Prime Video el 27 de febrero. Este formato corto de 4 capítulos, según Cuoco en una entrevista, busca que la historia tenga ritmo cinematográfico: rápido, concentrado y sin relleno innecesario, lo que la hace ideal para maratonear.
Primeras críticas: ¿vale la pena esta miniserie?
Las primeras reseñas son mixtas pero la mayoría coincide en que Cuoco sostiene la serie con una presencia que arrastra la historia adelante. En Rotten Tomatoes, Desaparecida debutó con un 63% de aprobación. RogerEbert.com escribió que la miniserie "vibra un poco como un thriller de finales de los ’60 y principios de los ’70" y destacó que sus 4 episodios densamente armados mantienen al espectador adivinando en todo momento.
Al mismo tiempo, algunos medios como Los Angeles Times señalaron que "carece de chispa y suspenso", mientras que CBR la calificó de "premisa delgada". Aun así, incluso los críticos más cautelosos reconocen que Cuoco lleva la serie sobre sus hombros, con un personaje determinado, inteligente y un dejo de ironía que recuerda a su rol en "La azafata". Collider resumió: "Aunque la conclusión socava sus matices, sigue siendo lo bastante intrigante y divertida como para que merezca la pena verla".
Este formato de solo 4 episodios permite que la tensión no decaiga, que cada escena sume al misterio y que la serie mantenga un ritmo cinematográfico que pocas producciones actuales logran.
"Desaparecida" muestra que Cuoco se sigue consolidando en el thriller, dejando atrás sus roles más cómicos y apostando a historias rápidas, intensas y con giros que sorprenden. Para los que buscan algo breve, atrapante y bien hecho, esta miniserie de MGM+ es imposible de ignorar.
