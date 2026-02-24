Tiene solo 4 episodios y es la miniserie que nadie puede dejar de mirar

El estreno, en MGM+, llegó simultáneamente a Estados Unidos, España, Italia, Bélgica, Países Bajos y Latinoamérica, y los episodios restantes se irán liberando cada domingo hasta el 22 de febrero, mientras que la serie completa estará disponible en Prime Video el 27 de febrero. Este formato corto de 4 capítulos, según Cuoco en una entrevista, busca que la historia tenga ritmo cinematográfico: rápido, concentrado y sin relleno innecesario, lo que la hace ideal para maratonear.

image La miniserie cuenta con 4 episodios y un elenco internacional liderado por Kaley Cuoco y Sam Claflin.

Primeras críticas: ¿vale la pena esta miniserie?

Las primeras reseñas son mixtas pero la mayoría coincide en que Cuoco sostiene la serie con una presencia que arrastra la historia adelante. En Rotten Tomatoes, Desaparecida debutó con un 63% de aprobación. RogerEbert.com escribió que la miniserie "vibra un poco como un thriller de finales de los ’60 y principios de los ’70" y destacó que sus 4 episodios densamente armados mantienen al espectador adivinando en todo momento.

image Las críticas coinciden en que Cuoco sostiene la historia con fuerza y presencia. El formato corto mantiene el suspense y el ritmo cinematográfico, ideal para maratonear.

Al mismo tiempo, algunos medios como Los Angeles Times señalaron que "carece de chispa y suspenso", mientras que CBR la calificó de "premisa delgada". Aun así, incluso los críticos más cautelosos reconocen que Cuoco lleva la serie sobre sus hombros, con un personaje determinado, inteligente y un dejo de ironía que recuerda a su rol en "La azafata". Collider resumió: "Aunque la conclusión socava sus matices, sigue siendo lo bastante intrigante y divertida como para que merezca la pena verla".

Este formato de solo 4 episodios permite que la tensión no decaiga, que cada escena sume al misterio y que la serie mantenga un ritmo cinematográfico que pocas producciones actuales logran.

"Desaparecida" muestra que Cuoco se sigue consolidando en el thriller, dejando atrás sus roles más cómicos y apostando a historias rápidas, intensas y con giros que sorprenden. Para los que buscan algo breve, atrapante y bien hecho, esta miniserie de MGM+ es imposible de ignorar.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que te deja pegado al sillón toda la tarde

La miniserie de 8 episodios que atrapó al público con erotismo y tensión extrema

La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género

Este finde XXL maratoneá la miniserie de 8 episodios que todos recomiendan