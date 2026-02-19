La miniserie de solo 6 episodios que nadie puede pausar en Netflix

Netflix sorprendió una vez más a todos los usuarios de su plataforma al agregar una miniserie muy cruda, real y basada en un hecho que hasta hoy sigue causando escalofríos. Una producción de seis episodios para maratonear en un solo día y no despegarse de la pantalla.
La plataforma de Netflix agregó recientemente una miniserie basada en hechos reales que está sacudiendo la pantalla.
La plataforma más famosa del mundo lo volvió a hacer: estrenó una miniserie sumamente dramática, con una historia fuerte y que impacta desde el primer minuto. Se trata de un hecho real que ocurrió hace varios años y ahora se encuentra en Netflix.
Niños de plomo es la nueva apuesta grande de Netflix para este 2026. Una producción muy bien lograda y que está basada en un hecho que ocurrió en la Polonia industrial de los años 70, donde el Estado miraba para otro lado ante la contaminación por plomo en niños.
Una médica lucha contra esta desidia, causando una verdadera revolución y revuelo en un momento donde las mujeres no tenían demasiada voz. Este drama histórico combina no solo una historia fuerte, sino también realidad y desidia.
La política, el dinero, la salud, los niños y muchos tópicos más se entremezclan en un drama cargado de imágenes fuertes y relatos que por muchos años estuvieron silenciados. No dudes en darle una oportunidad a esta producción que ya está siendo furor en Netflix.
