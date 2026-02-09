urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos miran en una tarde

Netflix tiene la miniserie de pocos episodios que te atrapa desde el primer minuto y es ideal para ver en una tarde.

09 de febrero de 2026 - 08:56
La miniserie de Netflix que muchos aclaman.

La plataforma de Netflix tiene una miniserie muy aclamada que sin duda no vas a querer dejar pasar. La misma cuenta con solo 6 episodios y por esa razón es de las más vistas del último tiempo, con una trama que atrapa desde el primer minuto.

Esta miniserie combina acción, suspenso, crimen y muchos otros tópicos que te van a dejar con ganas de más desde el primer episodio. Es de esas producciones que no podés pausar ni un solo segundo.

image

La miniserie de Netflix que todos aclaman

La serie en cuestión se llama Palomas negras y se estrenó en 2024 en Netflix. Hoy en día sigue siendo una miniserie muy aclamada y de las más vistas de la plataforma.

La misma mezcla suspenso con espionaje y se desarrolla en Londres. La protagonista de la serie es Keira Knightley y todo apunta a que este año habrá una nueva temporada. Por el momento solo tiene seis episodios.

“Cuando una espía con una doble vida descubre el asesinato de su amante, se une a un viejo amigo sicario para descubrir la verdad y vengarse”, dice la sinopsis oficial de la serie.

La misma sigue la historia de Helen Webb, una espía encubierta que lleva una vida familiar aparentemente perfecta como esposa de un político, pero que oculta un pasado en una organización clandestina de espionaje llamada “Palomas Negras”.

Cuando asesinan a su amante, Helen se ve obligada a salir de su retirada “vida normal” y se une a un viejo amigo y sicario para investigar el crimen, desentrañar una compleja red de conspiraciones políticas y criminales y buscar venganza.

