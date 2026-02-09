La miniserie de 6 capítulos que todos miran en una tarde

La misma sigue la historia de Helen Webb, una espía encubierta que lleva una vida familiar aparentemente perfecta como esposa de un político, pero que oculta un pasado en una organización clandestina de espionaje llamada “Palomas Negras”.

Cuando asesinan a su amante, Helen se ve obligada a salir de su retirada “vida normal” y se une a un viejo amigo y sicario para investigar el crimen, desentrañar una compleja red de conspiraciones políticas y criminales y buscar venganza.

——————————-

