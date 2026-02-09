Insultos a Javier Milei, protagonistas de la Fiesta del Mate

El organismo, creado en 2002 tras una crisis histórica, perdió la herramienta clave para equilibrar la relación entre pequeños productores y grandes industrias molineras.

Para el Gobierno, liderado por Federico Sturzenegger, el INYM era un instrumento de "cartelización estatal". Ahora buscan reconvertirlo en un ente de certificación de calidad, sin intervenir en precios.

image Los insultos a Javier Milei sobre el escenario de Paraná... Foto del diario 'El Litoral'.

Como explica Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, la normativa "elimina por completo el capítulo de fijación de precios" y prohíbe generar calendarios de cosecha para evitar la sobreproducción.

"A la larga nos va a ocasionar un daño enorme", alertó el dirigente, temiendo un regreso a la crisis de los años 90, donde la sobreoferta licuó los márgenes de ganancia de los colonos.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Misiones de Hugo Passalacqua intenta hacer equilibrio: advirtió sobre los riesgos de una "mayor concentración" económica, pero evitó escalar el conflicto político con la Casa Rosada.

Otras noticias de Urgente24

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Hartazgo en Hollywood: El público ya no banca más las películas de inteligencia artificial