Insultos a Javier Milei, protagonistas de la Fiesta del Mate

En plena Fiesta Nacional del Mate, en Paraná, la conductora del evento leyó un cartel con un insulto contra Javier Milei, exponiendo el clima de malestar que atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno de eliminar las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que quedó grabado en un video que se hizo viral.
La bronca por la desregulación del mercado de la yerba mate se manifestó con fuerza en la Fiesta Nacional del Mate, donde un insulto público a Javier Milei se ganó todos los aplausos y se hizo viral.
El incidente ocurrió cuando la periodista Sonia Fernández interactuaba con el público leyendo carteles. Tras dudar y preguntar "¿No me irán a censurar?", leyó una pancarta que rezaba: "La concha de tu madre Milei".
Y mientras el público ovacionaba su lectura, inmediatamente, intentó descomprimir con un "Mirá las cosas que me hacen decir. Ay Dios, se nos descontroló todo".
La secuencia ocurrida en el evento de la ciudad entrerriana fue registrada por varios de los presentes y no tardó en volverse viral en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios así como reacciones tanto a favor como en contra de lo ocurrido:
El Decreto 812 y el fin del precio regulado
El episodio ocurre en medio de un escenario de incertidumbre para los productores. El Decreto 812 eliminó las facultades del del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios, regular volúmenes o controlar la competencia.
El organismo, creado en 2002 tras una crisis histórica, perdió la herramienta clave para equilibrar la relación entre pequeños productores y grandes industrias molineras.
Para el Gobierno, liderado por Federico Sturzenegger, el INYM era un instrumento de "cartelización estatal". Ahora buscan reconvertirlo en un ente de certificación de calidad, sin intervenir en precios.
Como explica Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, la normativa "elimina por completo el capítulo de fijación de precios" y prohíbe generar calendarios de cosecha para evitar la sobreproducción.
"A la larga nos va a ocasionar un daño enorme", alertó el dirigente, temiendo un regreso a la crisis de los años 90, donde la sobreoferta licuó los márgenes de ganancia de los colonos.
Por su parte, el gobierno de la provincia de Misiones de Hugo Passalacqua intenta hacer equilibrio: advirtió sobre los riesgos de una "mayor concentración" económica, pero evitó escalar el conflicto político con la Casa Rosada.
