Bagó, Roemmers, Elea y otros: Todos bajo la auditoría de Donald Trump

Los laboratorios trasnacionales en general, y estadounidenses en particular, no son niguna maravilla (basta ver el enojo de Donald Trump con sus políticas de precios o el rechazo de los consumidores) pero, en teoría, exigen un tratamiento equiparable a su condición de desarrolladores de la industria.

2 preguntas:

¿Cómo queda todo esto respecto del Mercosur?

¿Cómo queda todo esto respecto del acuerdo Mercosur / UE?

Trump-Milei-Tío Sam Javier Milei, Donald Trump y Tío Sam, según Grok. Imagen creada con IA/Grok

Cambios que vienen

Aquí el texto del Gobierno estadounidense explicando los compromisos mutuos con la Argentina:

"##Lograr el Comercio Recíproco: Hoy, el presidente Donald J. Trump anunció un acuerdo para profundizar la cooperación comercial y de inversión bilateral en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina que brindará a los exportadores estadounidenses un acceso sin precedentes al mercado de la República Argentina (Argentina) al tiempo que protege la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

En virtud de este acuerdo, Argentina brindará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos motorizados y una amplia gama de productos agrícolas.

El Marco refleja la ambición y los valores compartidos de los países y se basa en acciones que Argentina ya ha adoptado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas.

##Términos Innovadores: Los términos clave del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina incluirán:

Oportunidades para la agricultura: Argentina permitirá el acceso a las aves y productos avícolas estadounidenses en el plazo de un año y simplificará los trámites burocráticos para los exportadores estadounidenses de carne de res, productos de carne de res, carne de cerdo y productos derivados del cerdo. Argentina también acordó proteger el uso de ciertos términos relacionados con la carne y el queso por parte de los exportadores estadounidenses, preservando así el acceso al mercado y creando el potencial para nuevas oportunidades en la región.

Protección y observancia de la propiedad intelectual: Argentina seguirá mejorando la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital. Argentina también se ha comprometido a abordar los desafíos estructurales mencionados en el informe especial 301 de 2025, como los criterios de patentabilidad, la acumulación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales.

Admisión de estándares estadounidenses: Argentina permitirá a las empresas estadounidenses utilizar estándares estadounidenses o internacionales para la importación de productos fabricados en Estados Unidos, sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad ni regulaciones onerosas. Los fabricantes estadounidenses de sectores clave como el automotriz y el de dispositivos médicos tendrán mayor facilidad para vender en Argentina.

Prevención de Barreras al Comercio Digital: Argentina se ha comprometido a reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada, conforme a su legislación, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales. Argentina también se ha comprometido a no imponer aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas ni impuestos sobre servicios digitales, y a abstenerse de discriminar contra los servicios o productos digitales estadounidenses.

Fortalecimiento de la alineación en materia de seguridad económica: Argentina y Estados Unidos ya son aliados estrechos en materia de seguridad. Argentina se ha comprometido a trabajar con Estados Unidos para profundizar la cooperación en materia de seguridad económica, incluyendo la lucha contra las prácticas comerciales desleales de terceros países, el control de las exportaciones, la seguridad de las inversiones y la protección de la integridad de la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos: Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses.

Fortalecimiento de las protecciones laborales: Argentina adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá las protecciones de los derechos laborales reconocidos internacionalmente.

Mejora de las reformas aduaneras: Argentina eliminará los requisitos de consularización para las mercancías estadounidenses y dejará de prohibir que los transportistas exprés se conviertan en Operadores Económicos Autorizados. Argentina también permitirá el pago mensual a los transportistas exprés e implementará un procesamiento completo previo a la llegada, protegiendo al mismo tiempo los datos presentados en su ventanilla única.

Enfrentando a las Empresas Estatales y los Subsidios: Argentina abordará potenciales acciones distorsionadoras que las empresas estatales o los subsidios industriales puedan tener sobre la relación comercial bilateral.

##El Camino próspero hacia adelante: En las próximas semanas, Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del Acuerdo para su firma.

Las empresas estadounidenses han encontrado oportunidades en Argentina durante 200 años, lo que llevó a un superávit de 2.000 millones de dólares el año pasado.

Este marco nos llevará al futuro con aún más exportaciones estadounidenses.

Estados Unidos también otorgará el trato arancelario de nación más favorecida (NMF) a ciertos productos incluidos en la lista de Ajustes Arancelarios Potenciales para Socios Alineados (PTAAP), y finalizará las negociaciones respecto del acceso al mercado de carne vacuna.

##Llberar a USA de las prácticas comerciales injustas: El presidente Trump desafió la suposición de que los trabajadores y las empresas estadounidenses deben tolerar prácticas comerciales desleales que los han perjudicado durante décadas y han contribuido a nuestro histórico déficit comercial global. (...)".

trump milei sin dinero 2 Donald Trump y Javier Milei haciendo 'cuentas'. FOTO: xAI / Grok.

De qué se trata

En este contexto, se contemplan iniciativas alineadas con las observaciones del más reciente Special 301 Report, entre ellas:

la incorporación de sanciones penales con efecto disuasivo en materia de propiedad intelectual; la atribución de facultades de actuación de oficio a las autoridades aduaneras respecto de mercaderías en tránsito; el agravamiento de penas para delitos de falsificación vinculados con organizaciones criminales; la reducción de los tiempos de tramitación de patentes; y el fortalecimiento de operativos contra la piratería y la falsificación, entre otras medidas.

Asimismo, el Acuerdo prevé el compromiso de someter al Congreso de la Nación, para su consideración y eventual ratificación, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30/04/2026.

El gobierno argentino queda obligado a implementar antes de fines de 2027, otros instrumentos internacionales relevantes. Por ejemplo:

Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del 24/07/1971;

Convenio de París para Protección de la Propiedad Intelectual de 1883, revisado en 1967;

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre derechos de autor de 1996.

Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, Bruselas, 21/05/1974.

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, 28/04/1977, modificado el 26/09/1980.

Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya del Registro Internacional de dibujos y modelos industriales, 02/07/1999.

Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 27/06/1989.

Tratado sobre el Derecho de Patentes, hecho en Ginebra el 01/06/2000.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, 27/03/2006.

Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, hecha en París el 02/12/1961, revisada en Ginebra el 19/03/1991.

macchiavello roemmers Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers y N°2 de CILFA, y la familia heredera, en fiesta en Costa Salguero, diciembre 2025.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios