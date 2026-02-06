Donald Trump desatado en días en que le va mal en las encuestas

Los textos advertían a más de una docena de compañías y dos organizaciones benéficas que pronto podría nombrarlas en un informe de la ONU por "contribuir a graves violaciones de los derechos humanos" por parte de Israel en Gaza y Cisjordania.

Entre sellas aparecen: Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir.

Las misivas alarmaron tanto a las empresas que al menos dos buscaron ayuda en la Casa Blanca, según una investigación de Reuters sobre la campaña estadounidense contra Albanese y la Corte Penal Internacional en La Haya.

A pesar de la insistencia de la ONU en que tenía inmunidad diplomática, la administración Trump impuso sanciones a Albanese por "escribir cartas amenazantes" a las empresas e instar a la CPI a investigar.

Las conclusiones de Reuters se basan en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios estadounidenses y de la ONU, personal de la CPI y personas sancionadas.

Sitio de encuestas que muestra el derrumbe https://www.realclearpolling.com/polls/approval/donald-trump/approval-rating

Más noticias en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"