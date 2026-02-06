Dotado de escasa tolerancia a las críticas, Donald Trump, pasó una semana de pésimo humor al extremo de responderle muy mal a una periodista de CNN y, presentar como simios a los Obama publicación racista que luego la Casa Blanca eliminó
DE MUY MAL HUMOR
Donald Trump desatado en días en que le va mal en las encuestas
Un sitio especializado en seguir, al detalle, encuentas politicas muestra que, Donald Trump, transita una profunda caída camino a las legislativas de medio término.
El vídeo publicado en la cuenta de redes sociales del Presidente Donald Trump mostraba al expresidente demócrata Barack Obama y a la primera dama Michelle Obama como simios. Ocurridas las criticas, el contenido fue retirado el viernes (06/02) informó la agencia Reuters
Justificación (difícil de creer)
"Un miembro del personal de la Casa Blanca hizo la publicación por error", dijo un funcionario de la Casa Blanca. "Ha sido retirado"
Foco en Palestina
A todo esto, las sanciones de Trump contra la experta de la ONU Francesca Albanese y la Corte Penal Internacional congelaron activos y dificultaron las investigaciones por crímenes de guerra. El enfrentamiento forma parte de la campaña más amplia de su administración para forzar a aliados, enemigos y organismos mundiales a seguir la línea estadounidense.
Marcadas como "confidenciales", las cartas se enviaron a algunas de las empresas más poderosas de USA en 2025. Escritas por Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina.
Los textos advertían a más de una docena de compañías y dos organizaciones benéficas que pronto podría nombrarlas en un informe de la ONU por "contribuir a graves violaciones de los derechos humanos" por parte de Israel en Gaza y Cisjordania.
Entre sellas aparecen: Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir.
Las misivas alarmaron tanto a las empresas que al menos dos buscaron ayuda en la Casa Blanca, según una investigación de Reuters sobre la campaña estadounidense contra Albanese y la Corte Penal Internacional en La Haya.
A pesar de la insistencia de la ONU en que tenía inmunidad diplomática, la administración Trump impuso sanciones a Albanese por "escribir cartas amenazantes" a las empresas e instar a la CPI a investigar.
Las conclusiones de Reuters se basan en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios estadounidenses y de la ONU, personal de la CPI y personas sancionadas.
Sitio de encuestas que muestra el derrumbe https://www.realclearpolling.com/polls/approval/donald-trump/approval-rating
