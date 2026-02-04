'Ablande' al ayatollah Ali Khamenei: "Debería estar muy preocupado"

Dijo que los iraníes "estaban pensando en abrir un nuevo sitio en otra parte del país. Nos enteramos. Les dije: 'Si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas'".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Aragchi, dice que las "conversaciones nucleares" están programadas para el viernes 06/02 a las 10:00 en Mascate, Omán.

Araghchi posteó en X: "Agradezco a nuestros hermanos omaníes por hacer todos los arreglos necesarios", añadió.

Los medios estatales también informaron que Araghchi aclararía la postura oficial de Teherán sobre las conversaciones estadounidenses en Omán.

image Debilidad de Irán. Manifestaciones en Teherán: Alí Jamenei ordenó mano dura contra lo que denomina "criminales nacionales" y sentenció: "Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con los sediciosos, tal como hizo con la sedición".

Interesante recorte del semanario británico The Economist:

"(...) Irán nunca ha parecido más vulnerable. Mediante palabras o armas, el Presidente espera resolver el conflicto de medio siglo que Estados Unidos mantiene con la República Islámica. En cuanto al Sr. Jamenei, parece paralizado, aferrado a una visión del mundo anticuada. El enfrentamiento entre estos dos viejos cascarrabias moldeará Oriente Medio durante una generación.

La creciente acumulación militar de Estados Unidos sugiere que está planeando algo importante. El portaaviones USS Abraham Lincoln llegó a la región a finales de enero. Buques cisterna de reabastecimiento adicionales han desembarcado en el Golfo. Se han desplegado aviones de combate, destructores y baterías de defensa aérea para ayudar a detener un contraataque iraní.

Sin embargo, aunque Trump alardea de su armada, parece reticente a usarla. Steve Witkoff, su enviado multipropósito, se reunirá con Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en Omán el 6 de febrero. La reunión se programó tras un frenético esfuerzo diplomático por parte de Egipto, Turquía y los países del Golfo, ninguno de los cuales desea una guerra regional. Esto sugiere que cualquier ataque estadounidense aún está a días o semanas de distancia, aunque los iraníes recuerdan que el verano pasado Trump utilizó la oferta de conversaciones como una treta antes de bombardear sus instalaciones nucleares.

El éxito de la diplomacia dependerá en gran medida de ambos líderes. Los objetivos del Sr. Jamenei han cambiado poco desde que asumió el liderazgo supremo en 1989. Quiere asegurar la supervivencia del régimen clerical iraní. En su opinión, esto exige renunciar a cualquier compromiso, ya sea una reforma política interna o una política exterior menos confrontativa hacia Estados Unidos.

Pero tras dos años de tumulto, tal rigidez lo ha debilitado. Sus aliados se han sentido humillados. Su programa nuclear ya no puede enriquecer uranio. Su régimen es despreciado en su país , asesinando manifestantes mientras preside un desastre económico y ambiental. El Sr. Jamenei temió durante mucho tiempo que las concesiones llevaran al régimen al colapso; sin embargo, su negativa a hacerlas solo lo ha debilitado aún más .

En muchos sentidos, Trump parece su opuesto, un hombre sin ideología definida. Aun así, tiene algunas preocupaciones (como los déficits comerciales) que han impulsado su política durante décadas. Entre ellas, la creencia de que los líderes iraníes siguen superando a los tímidos líderes estadounidenses, "haciéndonos quedar como unos imbéciles", como lo expresó en 1988. La República Islámica ha irritado a todos los presidentes desde Jimmy Carter. Trump querría ser quien zanjara las cosas. "Para Trump, siempre son los años 80", dice un experto en política exterior en Washington.

Sin embargo, se muestra flexible sobre cómo resolver el conflicto.

El Sr. Witkoff, con un optimismo sobrenatural, espera llegar a un acuerdo. Los funcionarios estadounidenses insisten en que este tendría que ir mucho más allá del pacto nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, o incluso del acuerdo que intentaron negociar antes de la guerra entre Irán e Israel del verano pasado. El régimen tendría que reducir no solo su actividad nuclear, sino también su programa de misiles balísticos y el apoyo a las milicias árabes.

Irán insiste en que no discutirá los dos últimos temas con Estados Unidos.

mujer iraní Imágen viral de una mujer iraní quemando una fotografía del ayatollah Ali Khamenei, líder de la teocracia en caída. FOTO: REDES SOCIALES

El 1 de febrero, el Sr. Araghchi declaró a CNN que un acuerdo solo era probable si Estados Unidos no buscaba concesiones "imposibles" en temas no nucleares. Algunos diplomáticos de la región esperan encontrar una solución creativa. Quizás Irán podría discutir su programa nuclear con Estados Unidos y luego tratar los demás temas con sus aliados en la región, invitados a las conversaciones en Omán. Sin embargo, Irán también se ha mostrado reacio a esa idea: el Sr. Jamenei se mantiene inflexible. Cualquier acuerdo con Irán también sería profundamente impopular en Washington, incluso entre los aliados de Trump, sobre todo tras la reciente violencia.

Mientras Estados Unidos se prepara para las conversaciones, la opinión predominante en Washington es que estas fracasarán. La pregunta no es si Trump atacará a Irán, sino qué atacará y cuándo. Hace unas semanas parecía probable que optara por un ataque simbólico, en gran medida para evitar comparaciones poco favorecedoras con Barack Obama, quien no cumplió su línea roja sobre el uso de armas químicas en Siria en 2013.

Pero cuanto más se prolongue el impasse, mayor será la probabilidad de que el eventual ataque estadounidense sea de gran envergadura. «Trump no puede trasladar todos estos recursos a la región solo para bombardear algunas bases vacías de la Guardia Revolucionaria», afirma un diplomático occidental en el Golfo. Muchos observadores creen ahora que podría atacar a Jamenei y a otros altos líderes. Eso podría forzar un cambio político. De qué tipo, nadie lo sabe."

