El zar de las fronteras, Tom Homan, anunció el miércoles (04/02) que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. retirará inmediatamente a 700 agentes de inmigración de ICE y otros agentes de inmigración y colocará a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza bajo una única estructura de mando unificada con ICE.
DESPUÉS DEL CAOS SOCIAL
Fuera de Minnesota: El ICE retiró 700 agentes federales de la zona crítica
El gobierno federal ordenó el retiro inmediato de Minnesota de agentes del ICE. Con flojos argumentos, el jefe de Fronteras justificó la medida.
"He anunciado, con efecto inmediato, que retiraremos a 700 personas — con efecto actual — 700 agentes de la ley", dijo Homan en una rueda de prensa emitida en directo por Newsmax y Newsmax2.
Luego acotó
Retirada diplomática de Minnesota
Homan señaló que la reducción de personal es posible gracias a lo que describió como una cooperación sin precedentes de las cárceles locales y del condado en Minnesota, que cada vez notifican más a ICE antes de que los reclusos sean liberados.
Esa coordinación permite que los agentes federales tomen custodia dentro de instalaciones seguras en lugar de realizar arrestos en la comunidad.
Detalles que no borran los incidentes
"Eso requiere uno o dos agentes en lugar de ocho o diez que vayan a los barrios", dijo Homan. Describió este enfoque como más eficiente y seguro para el público, los agentes de la ley y los detenidos.
"Tenemos que recordar que aquí tenemos agentes especiales encargados de la investigación del fraude", dijo. "No van a ir a ningún sitio. Van a terminar su trabajo", agregó.
Excepciones
La reducción no incluye el personal asignado a la seguridad y protección de los agentes, dijo Homan, y advirtió que cualquier reducción adicional dependería de poner fin a lo que él denominó agresiones, interferencias y amenazas contra agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.
"No reduciremos personal que proporcione seguridad a nuestros agentes", insistió. "L as autoridades federales seguirán respondiendo con contundencia ante incidentes hostiles".
Homan atribuyó el cambio a una mayor coordinación con funcionarios estatales y locales, incluidos los sheriffs del condado y los administradores de prisiones y sumó "que la cooperación se ha ampliado significativamente en las últimas semanas".
Más adelante explicó
Enfatizó que no piden a las agencias locales que retengan a los internos más allá de sus plazos de liberación ni que hagan cumplir la ley migratoria por sí mismas.
Cárceles
Bajo el enfoque revisado, los agentes de ICE asumen la custodia en las cárceles inmediatamente tras su liberación, una medida que Homan dijo reduce los riesgos para la seguridad pública y permite a los agentes federales centrarse en objetivos de alta prioridad.
Homan afirmó que este esfuerzo forma parte de la estrategia más amplia de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, que prioriza las amenazas a la seguridad pública y nacional mientras continúa aplicando las leyes migratorias en todo el país.
