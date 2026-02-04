Muerte de Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de "Duro de Domar", impacta al mundo artístico

"Tenía 64 años. Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto y no pudieron hacer nada y falleció", agregó Etchegoyen en otra publicación.

Velázquez saltó a la fama por su participación en el programa "Duro de Domar", donde interactuaba con el conductor Roberto Pettinato, destacándose por sus irrupciones humorísticas.

Acerca del último adiós a Juan Carlos Velázquez, trascendió que se realizará este jueves 05/02 en Sepelio Virreyes, San Fernando, con un servicio velatorio que tendrá lugar de 09:00 a 13:30 hs.

Problemas de salud de "El Mini" de "Duro de Domar"

Vale recordar que, en 2024, el humorista pasó por un momento muy delicado de salud.

En ese entonces tuvo que ser internado de urgencia tras un cuadro de gripe que se complicó: derivó en una neumonía y problemas cardíacos.

Tras su internación, el actor conversó con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, acerca del episodio que encendió las alarmas.

“Me agarró una gripe común parecía, y viste que uno no le da mucha bola, y después se fue agravando y llegó un momento que no podía respirar, ni caminar. Tuve que decirle a mi hermano que me traiga al hospital urgente y resulta que tenía neumonía y las arterias tapadas”, explicó.

“Sentía un dolor de pecho fuertísimo, me costaba caminar, me costaba hacer dos pasos, hasta me costaba ir al baño. Así que le dije a mi hermano: ‘bueno, llévame al hospital urgente porque yo no doy más’. Justo mi mamá está internada en el piso de arriba porque también estaba engripada”, agregó.

En esa oportunidad, el humorista también agradeció a Dios. “Yo tengo una fe tremenda, confío tanto en Dios y siempre en todo lo que me pasa, él toma controles”.

El actor falleció en la madrugada de este miércoles 04/04.

