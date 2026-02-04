Crece el eje Arabia Saudita / Turkiye en Medio Oriente

Una declaración conjunta saudí-turca, difundida tras la visita, elogió las medidas del gobierno sirio para preservar la integridad territorial del país y promover la paz civil.

También condenó las violaciones israelíes del territorio sirio y exigió la retirada inmediata de Israel de todos los territorios sirios ocupados.

La declaración también pidió restablecer la paz y la estabilidad en Sudán, los territorios palestinos y el Yemen.

Además, condenó las agresiones israelíes en Gaza, pidiendo un alto el fuego y el fin de la ocupación israelí.

Turkiye elogió los esfuerzos de Arabia Saudita para resolver la crisis yemení y la organización del Reino de un diálogo inclusivo en Riad que reúna a todas las facciones del sur de Yemen.

Ambos países destacaron la necesidad de enfrentar cualquier apoyo a entidades internas en Yemen que busquen socavar su seguridad y estabilidad.

Arabia Saudita y Turquía también destacaron la necesidad de lanzar un proceso político liderado por Sudán a través de un gobierno civil, según el comunicado.

El príncipe heredero recibió a Erdogan en el Palacio Al-Yamamah, donde los dos líderes mantuvieron una sesión de conversaciones.

En el Cáucaso

En tanto, Turkiye está aprovechando que Rusia no consigue destrabar su guerra con Ucrania, para asumir un rol mayor en el Cáucaso, en particular en el conflicto entre Armenia y Arzebaiyán.

El presidente Erdogan envió un mensaje de video al programa 'Premios Fraternidad Humana Zayed 2026': "Quiero destacar especialmente que considero sumamente valiosos tanto los valientes pasos dados por mi hermano Ilham Aliyev como la decidida voluntad demostrada por el Sr. Pashinyan en el camino hacia el establecimiento de una paz duradera".

Expresando su gran satisfacción por transmitir los saludos de 86 millones de personas en Turkiye, Erdogan declaró: "Espero que los premios otorgados desde 2019 contribuyan a la paz y la estabilidad en todo el mundo, especialmente en estos tiempos que atravesamos. Felicito sinceramente al presidente de Azerbaiyán, Sr. Ilham Aliyev, y al primer ministro de Armenia, Sr. Nikol Pashinyan, quienes fueron considerados merecedores de los premios de este año".

El presidente Erdogan declaró en su mensaje:

Creo que con la entrada en vigor del acuerdo, sobre el cual ambas partes han llegado a un consenso en cuanto a su propósito, alcance, redacción y espíritu, se abrirá un nuevo capítulo en el futuro del Cáucaso. Como Turkiye, apoyamos sinceramente todas las iniciativas centradas en la paz, la prosperidad y la estabilidad en nuestra región y en el mundo. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar una paz duradera en el Cáucaso y participando activamente en la construcción de puentes de amistad basados en la equidad. Creo que con la entrada en vigor del acuerdo, sobre el cual ambas partes han llegado a un consenso en cuanto a su propósito, alcance, redacción y espíritu, se abrirá un nuevo capítulo en el futuro del Cáucaso. Como Turkiye, apoyamos sinceramente todas las iniciativas centradas en la paz, la prosperidad y la estabilidad en nuestra región y en el mundo. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar una paz duradera en el Cáucaso y participando activamente en la construcción de puentes de amistad basados en la equidad.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas