MILICIAS ENFRENTADAS
Yemen en estado de emergencia y Arabia Saudita se bate a duelo con Emiratos: ¿Nueva guerra?
Arabia Saudita ataca a una facción de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen y el gobierno yemení emite una advertencia de seguridad nacional e insta a las fuerzas emiratíes a abandonar el país.
Arabia Saudita bombardeó este martes el puerto yemení de Mukalla en el marco del conflicto que se libra en Yemen entre las facciones saudíes y las milicias separatistas que responden a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En este contexto bélico, el gobierno yemení ha dado un ultimátum de 24 horas a las fuerzas emiratíes para que abandonen el país y anuló un pacto de defensa con Abu Dabi.
Después de semanas de tensiones y enfrentamientos, el gobierno saudí bombardeó en el día de hoy un cargamento de armas procedente de Emiratos en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, destinado al Consejo de Transición del Sur (CTS), una milicia separatista que responde a Emiratos Árabes Unidos (EAU).
"Lamentablemente, se ha confirmado de manera definitiva que Emiratos Árabes Unidos ha presionado al Consejo de Transición del Sur (CTS) y le ha dado instrucciones para socavar la autoridad del Estado y rebelarse contra ella mediante una escalada militar", aseguró el presidente yemení, Rashad al-Alimi, quien acusó a Emiratos Árabes Unidos de alimentar los conflictos internos en el país.
Este martes, el Consejo de Dirección Presidencial de Yemen,reconocido internacionalmenye, exigió que todas las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos abandonen el país en un plazo de 24 horas y anunció la cancelación de un pacto de defensa con dicho país.
Desde el viernes, Riad ha estado llevando a cabo una serie de ataques en el este y sur de Yemen contra posiciones vinculadas al Consejo de Transición del Sur (STC) y a las Fuerzas de Élite de Hadramaut, milicias respaldadas por Emiratos Árabes Unidos. Ambas facciones están, a su vez, en contienda directa con los hutíes, una milicia que también opera en Yemen con el financiamiento de Irán.
“Espero una escalada calibrada por ambas partes. Es probable que el Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos, responda consolidando su control”, dijo Mohammed al-Basha, experto en Yemen y fundador de la firma de análisis de riesgos Basha Report. “Al mismo tiempo, el flujo de armas desde Emiratos hacia el CTS probablemente se reduzca tras el ataque al puerto, especialmente porque Arabia Saudita controla el espacio aéreo”, agregó.
Según la prensa saudí, aviones de combate saudíes han estado realizando intensos ataques aéreos sobre la franja costera de la ciudad yemení de Al Shihr, así como sobre las zonas de Khard, Ays Khard y sus alrededores, en la provincia de Hadramaut oriental. También se han registrado bombardeos saudíes en el valle de Nahb, en el distrito de Ghayl Bin Yamin.
Simultáneamente, se registraron enfrentamientos armados entre combatientes del STC, pro-emiratí, y miembros prosaudíes de la Alianza de Tribus de Hadramaut, en los distritos de Ghayl Bin Yamin y Al Shihr. El saldo de la confrontación dejó un alto número de heridos y muertos.
Por esta escalada de violencia, el gobierno de Yemen declaró el estado de emergencia e impuso un cierre de 72 horas de todos los pasos fronterizos, así como de aeropuertos y puertos marítimos en los territorios bajo control de los hutíes y de otras milicias separatistas afines a Irán y Emiratos Árabes Unidos, salvo aquellos autorizados por Arabia Saudita.
Los hutíes, rivales de Arabia Saudita y de Emiratos, obligaron a las fuerzas que responden al gobierno yemení, apoyado por Riad, a huir de la capital, Saná. Esta milicia financiada por Teherán controla el norte de Yemen.
"Seguiremos impidiendo cualquier apoyo militar de cualquier país a una facción yemení sin coordinación con el gobierno legítimo", sostuvo la coalición hutíe, rival de Arabia Saudita y de Emiratos.
Por su parte, el Ejército del Yemen, apoyado por Arabia Saudita, anunció este martes su pleno apoyo a las decisiones nacionales adoptadas y aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas “para el combate con el fin de cumplir sus deberes constitucionales y nacionales en cualquier circunstancia”.
Arabia Saudita en conflicto con Emiratos Árabes (EAU) y los huties proiraníes dentro de Yemen
En las últimas semanas, la milicia separatista pro-emiratí Consejo de Transición del Sur, con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, ha tomado varias zonas de Hadramaut y Al Mahra, en el centro y sur de Yemen, incluyendo el palacio presidencial en Adén, sede del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Este gobierno ya enfrenta la presencia local de las milicias hutíes, facciones proiraníes que asaltan embarcaciones en el Mar Rojo.
Por su parte, Arabia Saudita declaró este martes que su seguridad nacional era una línea roja y respaldó un llamamiento a que las fuerzas emiratíes abandonen Yemen en un plazo de 24 horas.
Frente a esta escalada de tensiones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado a la cautela y la "moderación" respecto al conflicto, instando a evitar que Washington tome partido entre sus dos socios clave, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
El conflicto estalló en 2014 en Yemen entre el gobierno yemení de aquel entonces y sus aliados, incluido el Consejo de Transición del Sur (CTS) pro-emiratí, que aún no era separatista, contra los rebeldes hutíes proiraníes.
El CTS, que luego se convirtió en un grupo separatista operando en el sur de Yemen, formó inicialmente parte de la coalición liderada por Arabia Saudita desde 2015, creada para combatir a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Con el tiempo, el CTS rompió con el gobierno central y comenzó a reclamar autonomía para el sur del país, enemistándose con Riad, que no apoya la secesión del sur.
Este enfrentamiento entre los separatistas pro-emiratíes, la coalición saudí junto al gobierno yemení y los hutíes proiraníes ha dejado cientos de miles de muertos, ha provocado migraciones forzadas y ha desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo, especialmente en el sur de Yemen, comparable con la situación en la Franja de Gaza.
El CTS separatista pro-emiratí reclama un amplio control sobre el sur de Yemen, incluida la estratégica provincia de Hadramaut, rica en hidrocarburos y con frontera directa con Arabia Saudita a través del desierto de Rub al-Jali. Riad también mantiene lazos culturales e históricos con esta región.
Una frágil tregua acordada en 2022, que supuestamente respetaba las líneas generales de un acuerdo que dividía zonas de influencia, ha sido violada en varias ocasiones, y el conflicto continúa avanzando en distintas regiones.
