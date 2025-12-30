Yemen en estado de emergencia y Arabia Saudita se bate a duelo con Emiratos: ¿Nueva guerra?

Desde el viernes, Riad ha estado llevando a cabo una serie de ataques en el este y sur de Yemen contra posiciones vinculadas al Consejo de Transición del Sur (STC) y a las Fuerzas de Élite de Hadramaut, milicias respaldadas por Emiratos Árabes Unidos. Ambas facciones están, a su vez, en contienda directa con los hutíes, una milicia que también opera en Yemen con el financiamiento de Irán.

image El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Al Alimi, en la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita, el 18 de mayo de 2023. Al Alimi asumió el poder en 2022 tras la renuncia de Abdo Rabu Mansur Hadi bajo presiones saudíes. | GENTILEZA REUTERS

“Espero una escalada calibrada por ambas partes. Es probable que el Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos, responda consolidando su control”, dijo Mohammed al-Basha, experto en Yemen y fundador de la firma de análisis de riesgos Basha Report. “Al mismo tiempo, el flujo de armas desde Emiratos hacia el CTS probablemente se reduzca tras el ataque al puerto, especialmente porque Arabia Saudita controla el espacio aéreo”, agregó.

Según la prensa saudí, aviones de combate saudíes han estado realizando intensos ataques aéreos sobre la franja costera de la ciudad yemení de Al Shihr, así como sobre las zonas de Khard, Ays Khard y sus alrededores, en la provincia de Hadramaut oriental. También se han registrado bombardeos saudíes en el valle de Nahb, en el distrito de Ghayl Bin Yamin.

Simultáneamente, se registraron enfrentamientos armados entre combatientes del STC, pro-emiratí, y miembros prosaudíes de la Alianza de Tribus de Hadramaut, en los distritos de Ghayl Bin Yamin y Al Shihr. El saldo de la confrontación dejó un alto número de heridos y muertos.

image El Gobierno yemení impone estado de emergencia y rompe acuerdo de defensa con Emiratos | GENTILEZA REUTERS

Por esta escalada de violencia, el gobierno de Yemen declaró el estado de emergencia e impuso un cierre de 72 horas de todos los pasos fronterizos, así como de aeropuertos y puertos marítimos en los territorios bajo control de los hutíes y de otras milicias separatistas afines a Irán y Emiratos Árabes Unidos, salvo aquellos autorizados por Arabia Saudita.

Los hutíes, rivales de Arabia Saudita y de Emiratos, obligaron a las fuerzas que responden al gobierno yemení, apoyado por Riad, a huir de la capital, Saná. Esta milicia financiada por Teherán controla el norte de Yemen.

"Seguiremos impidiendo cualquier apoyo militar de cualquier país a una facción yemení sin coordinación con el gobierno legítimo", sostuvo la coalición hutíe, rival de Arabia Saudita y de Emiratos.

Por su parte, el Ejército del Yemen, apoyado por Arabia Saudita, anunció este martes su pleno apoyo a las decisiones nacionales adoptadas y aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas “para el combate con el fin de cumplir sus deberes constitucionales y nacionales en cualquier circunstancia”.

Arabia Saudita en conflicto con Emiratos Árabes (EAU) y los huties proiraníes dentro de Yemen

En las últimas semanas, la milicia separatista pro-emiratí Consejo de Transición del Sur, con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, ha tomado varias zonas de Hadramaut y Al Mahra, en el centro y sur de Yemen, incluyendo el palacio presidencial en Adén, sede del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Este gobierno ya enfrenta la presencia local de las milicias hutíes, facciones proiraníes que asaltan embarcaciones en el Mar Rojo.

Por su parte, Arabia Saudita declaró este martes que su seguridad nacional era una línea roja y respaldó un llamamiento a que las fuerzas emiratíes abandonen Yemen en un plazo de 24 horas.

Frente a esta escalada de tensiones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado a la cautela y la "moderación" respecto al conflicto, instando a evitar que Washington tome partido entre sus dos socios clave, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El conflicto estalló en 2014 en Yemen entre el gobierno yemení de aquel entonces y sus aliados, incluido el Consejo de Transición del Sur (CTS) pro-emiratí, que aún no era separatista, contra los rebeldes hutíes proiraníes.

El CTS, que luego se convirtió en un grupo separatista operando en el sur de Yemen, formó inicialmente parte de la coalición liderada por Arabia Saudita desde 2015, creada para combatir a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Con el tiempo, el CTS rompió con el gobierno central y comenzó a reclamar autonomía para el sur del país, enemistándose con Riad, que no apoya la secesión del sur.

image Separatistas del sur se paran en una valla publicitaria durante una manifestación para mostrar su apoyo a los Emiratos Árabes Unidos | GENTILEZA REUTERS

Este enfrentamiento entre los separatistas pro-emiratíes, la coalición saudí junto al gobierno yemení y los hutíes proiraníes ha dejado cientos de miles de muertos, ha provocado migraciones forzadas y ha desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo, especialmente en el sur de Yemen, comparable con la situación en la Franja de Gaza.

El CTS separatista pro-emiratí reclama un amplio control sobre el sur de Yemen, incluida la estratégica provincia de Hadramaut, rica en hidrocarburos y con frontera directa con Arabia Saudita a través del desierto de Rub al-Jali. Riad también mantiene lazos culturales e históricos con esta región.

Una frágil tregua acordada en 2022, que supuestamente respetaba las líneas generales de un acuerdo que dividía zonas de influencia, ha sido violada en varias ocasiones, y el conflicto continúa avanzando en distintas regiones.

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"