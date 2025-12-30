Javier Milei no tiene pax de fin de año: El dólar sigue acelerando ya sin "riesgo kuka"

urgente24
En el cierre de año, el frente cambiario vuelve a presionar a la administración de Javier Milei. El dólar acelera a pesar de la intervención del Tesoro.

30 de diciembre de 2025 - 13:48

En el frente político, el Gobierno nacional avanzó en el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, que envolvió uno de los escándalos del año con el ANDIS gate que salpicó al círculo presidencial en la campaña. Con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, vinculada a presuntas coimas absorbidas mediante el organísmo, la Casa Rosada intenta enterrar uno de los capitulos más dificiles en los más de dos años de Gobierno.

Mientras tanto, la Justicia de Tucumán avanzó con un fallo favorable a los ex jugadores de Vélez Sársfield, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, quienes habían sido denunciados por una joven periodista por presunta violación en marzo de 2024. La causa pasaría ahora a instancias superiores por apelación de la supuesta víctima.

Además, la Justicia federal avanzó con las investigaciones referidas al escándalo AFA-Sur Finanzas. Con Claudio Chiqui Tapia como principal apuntado, las líneas investigativas apuntan a un entramado de lavado de activos y desvío de fondos en el seno de la cúpula del Fútbol Argentino.

Victoria Villarruel, marginada de los aumentos

El presidente Javier Milei avanzará con una recomposición salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, pero la medida tendrá una exclusión clave: no alcanzará a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo sueldo quedará congelado, al igual que el del propio mandatario.

La decisión quedará formalizada a través de un decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.

Según confirmaron fuentes oficiales al periodista Ignacio Salerno de TN, la actualización alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en respuesta a los reclamos internos que se acumularon durante casi dos años de congelamiento salarial. En el entorno presidencial admiten que los sueldos jerárquicos perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, en un contexto de alta inflación.

Los dólares en el colchón con poco incentivo para salir

A pesar del clima de festejo oficial que siguió a la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, en la City el escenario es bastante más cauteloso. Mientras el Gobierno apura a las entidades para que acepten sin mayores exigencias los llamados “dólares del colchón, los bancos prefieren esperar.

El viernes, tras la aprobación de la norma en el Senado, el ministro de Economía Luis Caputo utilizó su cuenta de X para marcar la cancha. Advirtió que si alguna entidad “rompe” a los clientes con pedidos adicionales, lo mejor es cambiar de banco.

El ANDIS, enterrado por el Gobierno

Cerrando el año, Javier Milei decidió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en escándalo por presuntas coimas atribuidas a Karina Milei. Y estalló la polémica en redes sociales, con la oposición y usuarios en general cuestionando esta decisión, anunciada este martes (30/12) por Manuel Adorni.

Las críticas no sólo apuntan al cierre de la ANDIS en medio del escándalo por coimas sino también a que será absorbida por el ministerio de Salud que lidera Mario Lugones, quien aún no dio explicaciones contundentes por las muertes por el fentanilo contaminado.

VER NOTA

