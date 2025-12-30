Javier Milei no tiene pax de fin de año: El dólar sigue acelerando ya sin "riesgo kuka"

Live Blog Post

El presidente Javier Milei avanzará con una recomposición salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, pero la medida tendrá una exclusión clave: no alcanzará a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo sueldo quedará congelado, al igual que el del propio mandatario.

La decisión quedará formalizada a través de un decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.

Según confirmaron fuentes oficiales al periodista Ignacio Salerno de TN, la actualización alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en respuesta a los reclamos internos que se acumularon durante casi dos años de congelamiento salarial. En el entorno presidencial admiten que los sueldos jerárquicos perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, en un contexto de alta inflación.

