Javier Milei no tiene pax de fin de año: El dólar sigue acelerando ya sin "riesgo kuka"

MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025. La última jornada cambiaria del año trae más de lo mismo para Javier Milei: presión en la demanda sobre el dólar y riesgo de erosión de las reservas. Con el Tesoro ejecutando ventas, el Gobierno intenta pasar la ventana al 2026, cuando las bandas cambiarias pasen a actualizarse por inflación dándole mayor movilidad al precio y más margen de maniobra al Ministerio de Economía para adoptar una postura tomadora.
Victoria Villarruel, marginada de los aumentos
El presidente Javier Milei avanzará con una recomposición salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, pero la medida tendrá una exclusión clave: no alcanzará a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo sueldo quedará congelado, al igual que el del propio mandatario.
La decisión quedará formalizada a través de un decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
Según confirmaron fuentes oficiales al periodista Ignacio Salerno de TN, la actualización alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en respuesta a los reclamos internos que se acumularon durante casi dos años de congelamiento salarial. En el entorno presidencial admiten que los sueldos jerárquicos perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, en un contexto de alta inflación.
Deja tu comentario