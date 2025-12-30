“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán ejercidas por el Ministerio de Salud”, anunció este martes (30/12) el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada aunque no hizo referencia al escándalo ANDISgate y las responsabilidades de los funcionarios del Gobierno nacional.
"DEJARÁ DE EXISTIR"
Tras el escándalo del ANDISgate, Manuel Adorni anunció el cierre de la Agencia de Discapacidad
En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que “la Agencia de Discapacidad dejará de existir” pero aclaró que “no se cortarán las pensiones”.
Del ANDISgate al fin de la Andis
Entre las razones que Adorni mencionó para el cierre de la Andis dijo que “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente lo que provocó irregularidades” como pensiones para personas fallecidas y “ organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.
En su lugar, prometió que habrá “auditorías permanentes y se eliminarán 16 cargos políticos”, entre otros cambios.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas se administran de forma transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se garantiza la trazabilidad en expedientes, auditorias permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", indicó.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, aclaró el jefe de ministros.
La causa
Mientras el Gobierno nacional disuelve la Andis, sigue la investigación judicial pero sin grandes novedades. El 10/12 de los 15 citados a indagatoria no declararon 13 y Diego Spagnuolo intentó voltear la causa al afirmar que los audios fueron adulterados con inteligencia artificial. Luego, liberaron al único detenido.
En la anoche del 9/12 la Cámara Federal porteña ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único preso por la causa ANDISgate, que cumplía arresto domiciliario en la provincia de Mendoza.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocaron el arresto domiciliario que había impuesto el juez del caso, Sebastián Casanello, al considerar que el médico había intentado eludir a la Justicia.
Un dato llamativo fue que el médico era el único detenido. La Cámara mencionó este hecho al cuestionar por qué sólo en su caso habría riesgo de entorpecimiento de la causa ni cómo la prisión domiciliaria evitaría esa situación.
