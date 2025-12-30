Tras el escándalo del ANDISgate, Manuel Adorni anunció el cierre de la Agencia de Discapacidad

La causa

Mientras el Gobierno nacional disuelve la Andis, sigue la investigación judicial pero sin grandes novedades. El 10/12 de los 15 citados a indagatoria no declararon 13 y Diego Spagnuolo intentó voltear la causa al afirmar que los audios fueron adulterados con inteligencia artificial. Luego, liberaron al único detenido.

image El Juez Casanelo y el fiscal Picardi llevan la causa del ANDISgate.

En la anoche del 9/12 la Cámara Federal porteña ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único preso por la causa ANDISgate, que cumplía arresto domiciliario en la provincia de Mendoza.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocaron el arresto domiciliario que había impuesto el juez del caso, Sebastián Casanello, al considerar que el médico había intentado eludir a la Justicia.

Un dato llamativo fue que el médico era el único detenido. La Cámara mencionó este hecho al cuestionar por qué sólo en su caso habría riesgo de entorpecimiento de la causa ni cómo la prisión domiciliaria evitaría esa situación.

