Ander Herrera aceptó una oferta increíble y le confirmó su futuro a Boca

Boca se está preparando para lo que será el 2026 con confirmaciones más que importantes. Luego de varias semanas de indecisión Juan Román Riquelme ratificó a Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. Ahora lo que se sabe también es qué pasará con Ander Herrera, quien amenazó con retirarse del fútbol.
Ander Herrera despertó mucha ilusión en su llegada a Boca por lo que había sido su carrera siendo parte de clubes inmensos en Europa como el PSG y Manchester United. La realidad es que el Vasco cada vez que le tocó ingresar al campo demostró su calidad pero disputó menos minutos de lo esperado debido a las lesiones que lo aquejaron.
La temporada terminó, Ander Herrera regresó a su tierra natal y allí analizó seriamente colgar los botines y retirarse de la actividad profesional. Sin embargo, Juan Román Riquelme le pidió que se quede en Boca una temporada más ya que lo quería como parte del plantel para disputar la Copa Libertadores. Eso sí, le puso sobre la mesa un contrato diferente al que tenía.
Ander Herrera sigue en Boca con un nuevo contrato
Boca le ofreció a Ander Herrera un contrato por productividad, es decir que habrá un salario base y además se le darán premios por minutos jugados sumando además otros ítems como goles, asistencias y demás incidencias en cada uno de los partidos. El Vasco analizó la propuesta y ante la insistencia de Riquelme más el deseo de jugar Libertadores terminó diciendo que sí.
De esta manera queda confirmado que Ander Herrera regresará a la Argentina para comenzar la pretemporada con Boca el próximo 2 de enero, estampará la firma para renovar su contrato por una temporada más en la que se cree que sí será la última del Vasco como futbolista profesional, aunque todo se definirá recién dentro de 12 meses.
En Boca hay mucha tranquilidad al saber que Ander Herrera seguirá un tiempo más ya que lo consideran una pieza más que importante no solo dentro del campo sino también afuera siendo uno de los líderes silenciosos del vestuario. Su compromiso con el Xeneize desde que llegó es algo que todos valoran y aseguran que sirve como ejemplo para los más jóvenes.
