Ander Herrera aceptó una oferta increíble y le confirmó su futuro a Boca

En Boca hay mucha tranquilidad al saber que Ander Herrera seguirá un tiempo más ya que lo consideran una pieza más que importante no solo dentro del campo sino también afuera siendo uno de los líderes silenciosos del vestuario. Su compromiso con el Xeneize desde que llegó es algo que todos valoran y aseguran que sirve como ejemplo para los más jóvenes.

Más en GOLAZO 24

Bomba en Boca: Los delanteros que quiere Riquelme para jugar Copa Libertadores

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con la Copa Argentina

TyC Sports reveló el nuevo sueño de River para reemplazar a Franco Mastantuono

River va por todo: El tricampeón de la Copa Libertadores que quiere Gallardo