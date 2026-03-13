Impacto total en Boca por lo que contó Federico Bulos sobre Claudio Úbeda

Por ese motivo, en el día posterior al partido comenzaron a surgir distintas especulaciones e incluso algunas informaciones provenientes de periodistas.

Por ejemplo, Federico Bulos aseguró en ESPN: “Tengo la información de que el ciclo está terminado. Como mucho llega a junio”.

En una línea similar, Diego Monroig afirmó: “No me hablan de un partido a partido, pero sí sé que hay preocupación”. Además, agregó: “No solo hay inquietud por estas decisiones o inacciones del DT a la hora de demostrar que querés ir para adelante, sino también por el nivel defensivo. Y pongo la lupa en los centrales”.

Pablo Carrozza fue todavía más allá y sostuvo que el entrenador en el que piensa Juan Román Riquelme sería Ander Herrera, y que la idea sería ganar tiempo manteniendo a Úbeda en el banco.

Habrá que ver qué sucede con “Sifón”, pero lo cierto es que la paciencia del hincha xeneize parece estar cada vez más cerca de agotarse.

Futuro de Boca Juniors

Luego de nueve partidos disputados, Boca Juniors se ubica noveno en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y decimotercero en la tabla anual.

Da la sensación de que el Xeneize debería haber sumado más puntos en los primeros encuentros del año, especialmente teniendo en cuenta que, hasta ahora, solo afrontó competencia local. Esto cobra aún más relevancia si se considera que en abril comenzará su participación en la Copa Libertadores.

Con más torneos en juego, el desgaste del plantel suele ser mayor y los partidos del fútbol argentino se vuelven cada vez más exigentes.

Por lo pronto, el próximo compromiso de Boca Juniors será el domingo 15 de marzo a las 22 horas, cuando visite a Unión de Santa Fe, uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en lo que va del Torneo Apertura.

En principio, no parece que Claudio Úbeda vaya a realizar demasiadas modificaciones en el equipo, sobre todo porque en los últimos dos partidos se observó una leve mejora en el funcionamiento colectivo.

