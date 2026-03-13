Boca Juniors empató 1-1 con San Lorenzo de Almagro por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Tras el encuentro disputado en La Bombonera, algunos hinchas manifestaron su descontento y silbaron al entrenador Claudio Úbeda al finalizar el partido.
Impacto total en Boca por lo que contó Federico Bulos sobre Claudio Úbeda
Muchos en Boca Juniors hablaron sobre lo que comentó Federico Bulos en ESPN sobre el entrenador Claudio Úbeda.
En las horas posteriores comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre el futuro del técnico. En ese contexto, el periodista Federico Bulos fue uno de los que se refirió a la situación y explicó qué podría ocurrir con el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo.
Desde el encuentro ante Racing Club por el Torneo Clausura 2025, muchos hinchas de Boca Juniors tienen entre ceja y ceja a Claudio Úbeda.
El pasado miércoles 11 de marzo, tras el empate ante San Lorenzo, varios simpatizantes silbaron al entrenador cuando abandonó el campo de juego. El principal motivo del malestar fue su escasa reacción desde el banco, especialmente en lo relacionado con los cambios.
De hecho, la única modificación que realizó llegó a los 90 minutos, cuando decidió reemplazar a Adam Bareiro, un delantero de área, para darle ingreso al juvenil encarador Iker Zufiaurre.
Por ese motivo, en el día posterior al partido comenzaron a surgir distintas especulaciones e incluso algunas informaciones provenientes de periodistas.
Por ejemplo, Federico Bulos aseguró en ESPN: “Tengo la información de que el ciclo está terminado. Como mucho llega a junio”.
En una línea similar, Diego Monroig afirmó: “No me hablan de un partido a partido, pero sí sé que hay preocupación”. Además, agregó: “No solo hay inquietud por estas decisiones o inacciones del DT a la hora de demostrar que querés ir para adelante, sino también por el nivel defensivo. Y pongo la lupa en los centrales”.
Pablo Carrozza fue todavía más allá y sostuvo que el entrenador en el que piensa Juan Román Riquelme sería Ander Herrera, y que la idea sería ganar tiempo manteniendo a Úbeda en el banco.
Habrá que ver qué sucede con “Sifón”, pero lo cierto es que la paciencia del hincha xeneize parece estar cada vez más cerca de agotarse.
Futuro de Boca Juniors
Luego de nueve partidos disputados, Boca Juniors se ubica noveno en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y decimotercero en la tabla anual.
Da la sensación de que el Xeneize debería haber sumado más puntos en los primeros encuentros del año, especialmente teniendo en cuenta que, hasta ahora, solo afrontó competencia local. Esto cobra aún más relevancia si se considera que en abril comenzará su participación en la Copa Libertadores.
Con más torneos en juego, el desgaste del plantel suele ser mayor y los partidos del fútbol argentino se vuelven cada vez más exigentes.
Por lo pronto, el próximo compromiso de Boca Juniors será el domingo 15 de marzo a las 22 horas, cuando visite a Unión de Santa Fe, uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en lo que va del Torneo Apertura.
En principio, no parece que Claudio Úbeda vaya a realizar demasiadas modificaciones en el equipo, sobre todo porque en los últimos dos partidos se observó una leve mejora en el funcionamiento colectivo.
