El tremendo plan de Riquelme en Boca para ganar la Copa Libertadores

En Boca Juniors, Juan Román Riquelme tiene claro que 2026 no será un año más para el club. En los últimos días se confirmó oficialmente que habrá remodelación en La Bombonera, y además surgieron novedades sobre posibles movimientos en el plantel pensando en el gran objetivo: la Copa Libertadores.
Diego Monroig confirmó los nombres por los que irían Boca y Juan Román Riquelme para ganar la Copa Libertadores este año.
En ese sentido, el periodista Diego Monroig reveló algunos de los jugadores por los que podrían darse movimientos, con la idea de armar un plantel competitivo que le permita al Xeneize pelear el torneo continental.
Mientras tanto, en lo futbolístico y bajo la conducción de Claudio Úbeda, Boca tendrá un compromiso importante este miércoles 11 de marzo, cuando se enfrente a San Lorenzo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Diego Monroig, Juan Román Riquelme y la Copa Libertadores
Sabiendo que 2027 será un año de elecciones en Boca Juniors, Juan Román Riquelme buscará que 2026 sea un año fuerte para el club tanto en lo institucional como en lo deportivo.
En los últimos días se conocieron detalles sobre la remodelación de La Bombonera, una de las grandes demandas de los hinchas. A esto se suma lo que reveló el periodista Diego Monroig, quien filtró tres nombres que aparecen en carpeta pensando en reforzar el plantel con el objetivo de ganar la Copa Libertadores.
Justamente, la ampliación del estadio y la conquista de la Libertadores son dos de los grandes deseos del mundo Boca, por lo que todo indica que la actual dirigencia intentará avanzar fuerte en ambos frentes durante este año.
En cuanto al mercado de pases, la ventana de comienzos de temporada ya cerró. Boca tenía la posibilidad de sumar un refuerzo hasta el 10 de marzo por la salida de Lucas Blondel a Huracán, pero tras la caída de la negociación por Alan Lescano, el club finalmente decidió no incorporar a nadie.
Pensando en mitad de año, Monroig adelantó que ya hay tres nombres en carpeta: Alan Lescano, Paulo Dybala y Sebastián Villa, quien sigue siendo una opción para reforzar el plantel.
De todos modos, también hay una condición importante: Boca deberá superar la fase de grupos de la Libertadores si quiere encarar un mercado de pases fuerte a mitad de año.
Boca de Claudio Úbeda
Luego de la contundente victoria ante Lanús, en lo que fue probablemente el mejor partido de Boca Juniors en lo que va del año, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará a San Lorenzo este miércoles desde las 19:45 en La Bombonera.
Los clásicos vienen siendo un desafío para el Xeneize en los últimos tiempos, aunque el Cuervo también llega con irregularidad, por lo que se espera un duelo parejo y atractivo.
Tras el buen rendimiento ante el Granate, Úbeda repetirá el mismo once para enfrentar al equipo que dirige Damián Ayude.
Boca formará con:
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Por su parte, San Lorenzo saldría con:
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.
En cuanto al equipo arbitral, el juez principal será Pablo Echavarría, con Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes. En el VAR estará Silvio Trucco, mientras que el AVAR será Mauro Ramos Errasti.
El partido se podrá ver por ESPN Premium.
