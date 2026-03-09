Llora San Lorenzo por el polémico árbitro que va a dirigir contra Boca

San Lorenzo de Almagro viene de empatar ante Talleres en Córdoba y, luego del parate provocado por el paro dispuesto por la AFA, enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
San Lorenzo enfrentará a Boca el próximo miércoles y hay polémica con Pablo Echavarría. El juez que vivió una insólita situación con Edinson Cavani...
En los simpatizantes del Ciclón hay bastante repudio por la designación del árbitro Pablo Echavarría, quien tuvo actuaciones polémicas en los últimos clásicos entre ambos equipos y además protagonizó una insólita situación con Edinson Cavani.
Boca vs San Lorenzo
Tanto Boca como San Lorenzo comenzaron el 2026 con un andar bastante irregular, aunque llegan a este partido con presentes diferentes.
El Xeneize viene de vencer a Lanús en lo que, sin dudas, fue su mejor actuación en lo que va del año, mientras que el equipo de Damián Ayude todavía no logró mostrar un buen nivel futbolístico en ninguno de sus encuentros.
Ambos acumulan 12 puntos en lo que va del Torneo Apertura y buscarán sumar de a tres en el partido del próximo miércoles.
El encuentro comenzará a las 19:45 en la Bombonera y los dos equipos tendrán la necesidad de conseguir la victoria para acomodarse mejor en la tabla.
El Ciclón, de los últimos 22 clásicos que disputó, solo pudo vencer a Racing en 2025, mientras que el Xeneize también ha mostrado dificultades en el último tiempo para imponerse en partidos importantes.
En lo que respecta al arbitraje, el juez principal será Pablo Echavarría, una designación que no cayó bien en el mundo San Lorenzo.
Pablo Echavarría y, ¿qué pasó con Edinson Cavani?
Son dos los antecedentes recientes de Pablo Echavarría como juez principal en enfrentamientos entre Boca y San Lorenzo.
El primero de esos encuentros fue en 2023, por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol de ese año. En aquella ocasión, Echavarría anuló mediante el VAR un gol agónico de Nahuel Barrios por una posición adelantada previa, una decisión que generó bastante revuelo posteriormente.
Luego, Echavarría volvió a dirigir un Boca–San Lorenzo en el partido disputado en la Bombonera el 18 de agosto de 2024. En ese encuentro, si bien le otorgó dos penales al Cuervo, no sancionó uno que podría haber significado el 2 a 0.
Andrés Vombergar llegó antes que Leandro Brey y el arquero terminó derribándolo dentro del área. Sin embargo, el árbitro no cobró penal en esa jugada y el partido finalmente terminó 3 a 2 a favor del club de la Ribera.
En ese mismo encuentro, Echavarría fue captado en la Bombonera pidiéndole la camiseta a Edinson Cavani, una situación que también generó polémica en su momento.
Lo cierto es que San Lorenzo viene de sentirse claramente perjudicado por Andrés Merlos en su último partido en el Nuevo Gasómetro y, por eso mismo, la designación de Echavarría no fue tomada de la mejor manera por muchos de sus simpatizantes.
En el VAR estará el experimentado Silvio Trucco, acompañado por Mauro Ramos Errasti en el AVAR.
