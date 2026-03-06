Franco Colapinto encara su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1: el piloto de Pilar fue mejorando durante la mañana de Australia sus registros y logró superar a su compañero de equipo por 7 décimas de segundo.
OCUPÓ LA 16a POSICIÓN EN AUSTRALIA
Franco Colapinto superó a su compañero del equipo Alpine, Pierre Gasly, por 0,7 segundos
En la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, el argentino Franco Colapinto mostró progresos con su Alpine A526 con respecto a 2025.
Mostró un rendimiento sostenido en su primer contacto con la pista. El segundo ensayo arrancará a las 2AM del viernes 6 de marzo.
Franco Colapinto tendrá más chances que en 2025
El modelo actual de Alpine presenta varias mejoras con respecto a la devaluada versión del año pasado.
1-los motores ya no son Renault sino Mercedes Benz. La compañía alemana motoriza a las mejores escuderías de la Fórmula 1. La nueva planta suma decenas de caballos de fuerza extras.
2-la nueva caja de cambios y la flamante suspensión también son obra de Mercedes Benz.
3-chasis rediseñado con una aerodinamia superior a la conocida en el equipo francés.
En las prácticas ocurridas en las semanas previas al Gran Premio de Australia Colapinto pudo probar el nuevo auto a lo largo de varios centenares de vuelta.