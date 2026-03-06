urgente24
GOLAZO24 Franco Colapinto > Alpine > Australia

OCUPÓ LA 16a POSICIÓN EN AUSTRALIA

Franco Colapinto superó a su compañero del equipo Alpine, Pierre Gasly, por 0,7 segundos

En la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, el argentino Franco Colapinto mostró progresos con su Alpine A526 con respecto a 2025.

06 de marzo de 2026 - 00:11
Franco Colapinto sòlido en Australia

Franco Colapinto sòlido en Australia

Franco Colapinto encara su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1: el piloto de Pilar fue mejorando durante la mañana de Australia sus registros y logró superar a su compañero de equipo por 7 décimas de segundo.

Mostró un rendimiento sostenido en su primer contacto con la pista. El segundo ensayo arrancará a las 2AM del viernes 6 de marzo.

La carrera a 58 vueltas tendrá lugar el domingo 8/3 a la una de la mañana. La carrera a 58 vueltas tendrá lugar el domingo 8/3 a la una de la mañana.

Seguir leyendo

colapinto alpine formula 1
Tercera temporada para Franco Colpainto en la F&oacute;rmula 1

Tercera temporada para Franco Colpainto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá más chances que en 2025

El modelo actual de Alpine presenta varias mejoras con respecto a la devaluada versión del año pasado.

1-los motores ya no son Renault sino Mercedes Benz. La compañía alemana motoriza a las mejores escuderías de la Fórmula 1. La nueva planta suma decenas de caballos de fuerza extras.

2-la nueva caja de cambios y la flamante suspensión también son obra de Mercedes Benz.

3-chasis rediseñado con una aerodinamia superior a la conocida en el equipo francés.

En las prácticas ocurridas en las semanas previas al Gran Premio de Australia Colapinto pudo probar el nuevo auto a lo largo de varios centenares de vuelta.

Cada vez que finalizó los trabajos, se mostró optimista con los resultados: dejó de criticar al instrumento técnico que Renault le entrega. Cada vez que finalizó los trabajos, se mostró optimista con los resultados: dejó de criticar al instrumento técnico que Renault le entrega.

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES