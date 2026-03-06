Franco Colapinto superó a su compañero del equipo Alpine, Pierre Gasly, por 0,7 segundos

2-la nueva caja de cambios y la flamante suspensión también son obra de Mercedes Benz.

3-chasis rediseñado con una aerodinamia superior a la conocida en el equipo francés.

En las prácticas ocurridas en las semanas previas al Gran Premio de Australia Colapinto pudo probar el nuevo auto a lo largo de varios centenares de vuelta.

Cada vez que finalizó los trabajos, se mostró optimista con los resultados: dejó de criticar al instrumento técnico que Renault le entrega.