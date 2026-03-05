China presentó su Plan Quinquenal con la IA como pilar de su modelo económico

elevar el peso de las industrias digitales centrales al 12,5% del PBI,

desarrollar un mercado nacional de datos integrado y

expandir el uso de IA a lo largo de toda la cadena de suministro.

Las ambiciones abarcan biomedicina, computación cuántica, fusión nuclear, manufactura a escala atómica y robots humanoides con aplicaciones comerciales.

El concepto que articula todo esto es el de "nuevas fuerzas productivas", una formulación del presidente Xi Jinping para describir un modelo de crecimiento basado en tecnología avanzada en lugar de mano de obra barata o inversión inmobiliaria.

En la visión oficial, la IA debe

compensar la escasez de trabajadores, reducir la dependencia de insumos extranjeros y sostener la competitividad industrial frente a las restricciones que impone Washington sobre exportaciones de semiconductores.

"IA más manufactura", el foco de 2026

El ministro de Industria y Tecnología de la Información, Li Lecheng, fue más concreto sobre los plazos.

En declaraciones tras la apertura de la sesión parlamentaria, afirmó que este año 2026 el ministerio priorizará la integración de IA con el sector manufacturero, la mayor fortaleza industrial del país, bajo el lema "IA más manufactura".

Li mencionó avances en

computadoras y teléfonos inteligentes con capacidades de IA,

interfaces cerebro-computadora,

vehículos autónomos,

robótica humanoide,

maquinaria agrícola inteligente y

dispositivos médicos.

"Tenemos confianza en que más productos inteligentes de clase mundial surgirán de este terreno fértil", dijo el funcionario, en referencia al sistema industrial chino, que lidera en cantidad de sectores a nivel global.

La producción y venta de vehículos eléctricos, por ejemplo, encabeza el ranking mundial por 11mo. año consecutivo, y China concentra el 85% de la infraestructura de carga eléctrica del planeta.

Una base de usuarios que acelera el desarrollo

La estrategia estatal se apoya en un dato que llamó la atención de analistas occidentales: el volumen de uso de los modelos de IA chinos ya supera al de los estadounidenses.

Según datos de la plataforma OpenRouter, en la semana del 9 al 15 de febrero los modelos chinos procesaron 4,12 billones de tokens, frente a 2,94 billones de los modelos de USA. La semana siguiente, la diferencia se amplió: 5,16 billones contra 2,7 billones.

Para los analistas, esa escala de uso real funciona como un laboratorio permanente.

Las empresas pueden ajustar y mejorar sus modelos con retroalimentación de cientos de millones de usuarios, algo difícil de replicar en otros mercados.

El plan también refleja las tensiones del contexto global.

Li Qiang elogió la resistencia de China ante los aranceles de Donald Trump, que llegaron a condiciones casi de embargo, y anunció aumentos del 7% tanto en el presupuesto de Defensa como en Investigación y Desarrollo.

China también reafirmó su dominio en 'tierras raras', materiales clave para los chips de IA y los sistemas de defensa, de los que USA y sus aliados aún dependen.

Gobernanza y cooperación internacional

"Beijing está intentando una transición controlada mientras construye una economía nueva basada en tecnología en lugar de propiedades inmobiliarias", señaló Andy Ji, analista de ITC Markets. "Es un reequilibrio de alto riesgo en el que el gobierno lo apuesta todo a la IA y la manufactura avanzada."

En materia fiscal, China fijó un déficit del 4% del PBI y cuotas de emisión de deuda especial por 1,3 billón de yuanes para el gobierno central y 4,4 billones para los gobiernos locales, sin cambios respecto al año anterior.

Más allá de la competencia, el ministro Li Lecheng también destacó la dimensión regulatoria. China, dijo, adherirá al principio de que la IA debe servir a la humanidad, beneficiarla y mantenerse bajo control humano. Al mismo tiempo, impulsará marcos internacionales de gobernanza para la tecnología.

"La IA no debe reemplazar a las personas, sino amplificar sus capacidades", resumió el funcionario, en línea con el discurso oficial que busca presentar la apuesta tecnológica china como una contribución global y no solo como una estrategia de poder.

