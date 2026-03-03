El Mundial 2026 ya tiene su póster oficial. La FIFA presentó la imagen simbólica que acompañará al torneo a lo largo de toda su edición, pero lo que se esperaba fuese un hito a pocos meses del comienzo del certamen terminó por generar rechazo en el público.
¿NO ES DEMASIADO?
Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo
FIFA y su póster oficial del Mundial 2026 dejó a muchos boquiabiertos. La casa madre hizo su presentación al público.
Una pieza audiovisual cargada por demás
El diseño, que funciona como pieza central de la identidad visual del Mundial 2026, fue revelado oficialmente en la FIFA y rápidamente se volvió tema de debate.
"El póster oficial del torneo rinde homenaje al espíritu colectivo, a la emoción y a la unidad de este momento histórico", indicó la entidad que preside Gianni Infantino.
"Por primera vez en la historia del Mundial, tres artistas colaboraron para crear el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los artistas Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos) concentraron su talento y estilos artísticos para crear una obra que plasma cómo la pasión compartida por el fútbol une el mundo", añadió.
Quizás también te interese leer: Mundial 2026: una supuesta canción oficial con Emilia Mernes confundió a todos
El afiche propone un collage de elementos culturales de los tres países anfitriones -Estados Unidos, Canadá y México-. Sin embargo, lejos de transmitir una estética coherente o un concepto unificador, la composición fue criticada por usuarios que la consideraron más bien caótica y poco legible.
Todos los pósters oficiales que tendrá el Mundial 2026
Tal como indicó la FIFA, "el torneo de 2026 contará con una serie de Pósters Oficiales de las Ciudades Sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que destacarán el espíritu único, cultural y artístico de las 16 ciudades sede, celebrando la diversidad, pasión y unidad del deporte más querido del mundo".