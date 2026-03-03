Capital Humano, ( Sandra Pettovello) elevó una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, exigiendo precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP 548 "Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez".
ACCIÓN DE CAPITAL HUMANO
Gildo Insfrán intimado por "presunto adoctrinamiento infantil"
Capital Humano exigió explicaciones a la gestión de Gildo Insfrán por el video donde alumnos de primaria entrevistan al gobernador.
Para la cartera nacional, el acto de inicio del ciclo lectivo e inauguración del establecimiento fue utilizado como una plataforma de "promoción político-partidaria" con niños como protagonistas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El conflicto estalló tras un video donde se observa a un grupo de alumnos de primaria entrevistar al gobernador Gildo Insfrán.
Según la denuncia oficial, las preguntas y comentarios de los menores mostraron una "marcada carga de propaganda" orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial.
En la secretaría de Educación Nacional creen que "la utilización del ámbito escolar para exaltar autoridades en funciones es un hecho de "gravedad institucional". En su presentación, Capital Humano sostuvo que este tipo de prácticas vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las escuelas y compromete seriamente la libertad de conciencia de los estudiantes.
Fundamentos
Para fundamentar la intimación, el Gobierno apeló a un arsenal legal que incluye violación a la Constitución en sus artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) sobre el derecho de enseñar y aprender.
A la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan la libertad de pensamiento y expresión, y también a la
Ley de Educación Nacional, en particular artículo 126, que protege a los alumnos contra toda agresión psicológica y garantiza el respeto a su conciencia.
Por otra parte, la secretaría de Educación exigió respuestas concretas en un plazo perentorio, mientras el ministerio provincial deberá informar si inició una investigación para esclarecer los hechos y qué medidas se tomarán contra las autoridades escolares que permitieron u organizaron la actividad.
Además, la cartera pidió conocer qué mecanismos de sanción tiene Formosa para casos de adoctrinamiento y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo en las aulas.
Video Canal 23 de Formosa
