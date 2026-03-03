Gildo Insfrán intimado por "presunto adoctrinamiento infantil"

Sandra Pettovello.jpg Sandra Pettovello, la ministra que cuestiona a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa Foto: NA

Fundamentos

Para fundamentar la intimación, el Gobierno apeló a un arsenal legal que incluye violación a la Constitución en sus artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) sobre el derecho de enseñar y aprender.

A la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan la libertad de pensamiento y expresión, y también a la

Ley de Educación Nacional, en particular artículo 126, que protege a los alumnos contra toda agresión psicológica y garantiza el respeto a su conciencia.

Por otra parte, la secretaría de Educación exigió respuestas concretas en un plazo perentorio, mientras el ministerio provincial deberá informar si inició una investigación para esclarecer los hechos y qué medidas se tomarán contra las autoridades escolares que permitieron u organizaron la actividad.

Además, la cartera pidió conocer qué mecanismos de sanción tiene Formosa para casos de adoctrinamiento y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo en las aulas.

Video Canal 23 de Formosa

Embed - Exclusivo: Gildo Insfrán gobernador entrevistado por alumnos de primaria

