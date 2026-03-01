Yanina Latorre no conoce el filtro. A esta altura parece que nunca lo conoció. Y si alguien todavía tenía dudas al respecto, el último episodio que protagonizó en su programa de El Observador 107.9 vino a confirmarlo con mayúsculas.
¡LA ARRUINARON!
Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."
Yanina Latorre relató en El Observador 107.9 una historia picante del pasado y terminó lapidada en redes sociales. Qué escribieron los internautas.
Lo que arrancó como una anécdota simpática de su juventud terminó explotándole en la cara de la manera menos esperada: las redes sociales la destruyeron.
La conductora de "Sálvese quien pueda" decidió tirar sobre la mesa un recuerdo de aquellos años en que su marido, Diego Latorre, se calzaba los botines de Boca Juniors. Y no eligió cualquier historia. Eligió LA HISTORIA. Esa, la del hotel. La del piso de River. La que, según ella, la tuvo aguantando llamadas obscenas hasta las cuatro de la mañana con todo el plantel Millonario del otro lado del teléfono.
El relato de Yanina Latorre que incendió las redes
El relato arrancó tranquilo: "Diego jugaba en Boca y el club concentraba en Torres de Manantiales por el torneo de verano. En enero yo voy a ver el partido de Boca y River porque después Diego quedaba libre, entonces, reservé en el Sheraton de Mar del Plata que era como el más nuevo". Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero la cosa se puso buena enseguida.
Yanina reservó la habitación a nombre de Yanina Arruza —su apellido de soltera— sin imaginar lo que le deparaba el destino. "Llego al hotel y estaba lleno. Yo lo reservé como Yanina Arruza por lo que nadie sabía que yo era la mujer de Latorre. Cuestión, me toca el mismo piso que la concentración de River. Bajo y todas las habitaciones abiertas".
Sin embargo, lo que vino después no tiene desperdicio: "Todos los jugadores en patas, el utilero, saludo a Gallardo, a Solari. Estaban todos, todo River y yo parada que venía en tanga de la pileta con un vestido transparente de Dolce & Gabbana. Putísima. Lo que no me gritaron". La imagen habla por sí sola. Yanina, en plena previa al Superclásico, plantada en el pasillo del Sheraton frente a media institución de Núñez.
Pero ahí no terminó la noche. Lejos de eso, según añadió la presentadora, una vez en su cuarto, el teléfono no paró: "Me llamaron por teléfono hasta las cuatro de la mañana. No sé quienes eran. Y me decían 'te quiero co… . Vení rubia. Estás buenísima. Estamos jugando a la Play'". Pero Yanina no aguantó y salió con todo: "En un momento, harta de la situación, salí al pasillo, empecé a los gritos, Ramón Díaz vino y me pidieron disculpas".
Nadie le creyó
El clip se viralizó a una velocidad impresionante. Y si Yanina esperaba complicidad o algo parecido al asombro, lo que cosechó fue otra cosa completamente distinta: una catarata de escepticismo sin anestesia.
En Instagram, la respuesta del público fue lapidaria. "¿Cuándo te despertaste que pasó?", escribió el usuario totganina, dando a entender sin rodeos que todo aquello no había sido más que un sueño. Por su parte, emilia.romero7 fue directa al hueso: "Bueno, ahora que cuente la verdad". Pero quizás el comentario más contundente fue el de Pau_aguirre_23, que aportó un dato de peso: "Mentira. Trabajé en un hotel donde concentraba Boca y el piso donde están los jugadores se reserva solo para el equipo. No hay otra gente". Un argumento que desmoronó el relato desde adentro. Y para cerrar el combo, mariefcopo no se quedó atrás: "Que mina desagradable. Lo que si tiene es imaginación, quién le va a decir que está buena".
Lo curioso del asunto es que Yanina salió a contar la historia como si fuera un chiste entre amigas, con esa soltura que la caracteriza. Pero las redes tienen memoria, tienen ironía y, sobre todo, tienen usuarios que no le creen nada a nadie. Lo que para ella era un recuerdo divertido de la juventud, para miles fue combustible para el meme y la duda.
