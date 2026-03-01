Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."

Sin embargo, lo que vino después no tiene desperdicio: "Todos los jugadores en patas, el utilero, saludo a Gallardo, a Solari. Estaban todos, todo River y yo parada que venía en tanga de la pileta con un vestido transparente de Dolce & Gabbana. Putísima. Lo que no me gritaron". La imagen habla por sí sola. Yanina, en plena previa al Superclásico, plantada en el pasillo del Sheraton frente a media institución de Núñez.

Pero ahí no terminó la noche. Lejos de eso, según añadió la presentadora, una vez en su cuarto, el teléfono no paró: "Me llamaron por teléfono hasta las cuatro de la mañana. No sé quienes eran. Y me decían 'te quiero co… . Vení rubia. Estás buenísima. Estamos jugando a la Play'". Pero Yanina no aguantó y salió con todo: "En un momento, harta de la situación, salí al pasillo, empecé a los gritos, Ramón Díaz vino y me pidieron disculpas".

Embed - El Observador on Instagram: ""VINO RAMÓN DÍAZ A PEDIRME DISCULPAS" Yanina Latorre reveló una anécdota increíble de cuando compartió piso con el plantel de River Plate en un hotel. #Yanina1079 con @yanilatorre" View this post on Instagram Publicación en Instagram de El Observador 107.9

Nadie le creyó

El clip se viralizó a una velocidad impresionante. Y si Yanina esperaba complicidad o algo parecido al asombro, lo que cosechó fue otra cosa completamente distinta: una catarata de escepticismo sin anestesia.

En Instagram, la respuesta del público fue lapidaria. "¿Cuándo te despertaste que pasó?", escribió el usuario totganina, dando a entender sin rodeos que todo aquello no había sido más que un sueño. Por su parte, emilia.romero7 fue directa al hueso: "Bueno, ahora que cuente la verdad". Pero quizás el comentario más contundente fue el de Pau_aguirre_23, que aportó un dato de peso: "Mentira. Trabajé en un hotel donde concentraba Boca y el piso donde están los jugadores se reserva solo para el equipo. No hay otra gente". Un argumento que desmoronó el relato desde adentro. Y para cerrar el combo, mariefcopo no se quedó atrás: "Que mina desagradable. Lo que si tiene es imaginación, quién le va a decir que está buena".

Lo curioso del asunto es que Yanina salió a contar la historia como si fuera un chiste entre amigas, con esa soltura que la caracteriza. Pero las redes tienen memoria, tienen ironía y, sobre todo, tienen usuarios que no le creen nada a nadie. Lo que para ella era un recuerdo divertido de la juventud, para miles fue combustible para el meme y la duda.

