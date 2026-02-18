Yanina Latorre se sentó en televisión y, sin que nadie la apretara, terminó hablando de infidelidad como de cualquier otra cosa, pero esta vez su marido Diego Latorre quedó metido en una confesión propia que nadie imaginaba. Una defensa más de su matrimonio terminó siendo una bomba lanzada por ella misma, con una frase que deja dudas abiertas.
"SOY MÁS VIVA QUE NADIE"
Yanina Latorre blanqueó que fue infiel y dinamitó su propio relato: "Me porté mal"
Yanina Latorre confesó que cometió una infidelidad y Diego Latorre se enteró en vivo: lealtad, secretos y una bomba que sacudió a todo el estudio. ¿Qué pasó?
La pareja según Yanina Latorre, 30 años después
Yanina Latorre no fue a Intrusos a victimizarse ni a pedir indulgencia, fue a marcar postura. "Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida… Es mi compañero de vida", dijo sin titubeos, en una charla que tuvo de todo menos filtro. Y cuando le recordaron el pasado, no esquivó el tema: "Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio".
El fantasma inevitable es el escándalo de 2017, cuando salió a la luz el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt, episodio que explotó en todos los portales, que ella lloró en cámara y que la expuso como pocas veces se vio en televisión. Aquello fue público, brutal y humillante. Sin embargo, casi una década después, su lectura es otra.
"Para mí un polvo no es ser leal. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no", explicó. Y ahí está el punto incómodo que muchos prefieren no discutir: para Yanina, el problema es romper el acuerdo, el proyecto, el pacto que se construye con los años, no el sexo en sí.
En un medio donde la infidelidad siempre se vende como una tragedia definitiva, ella eligió relativizarla y eso, guste o no, es una declaración fuerte. Porque pone el foco en algo que en las parejas largas pesa más: la convivencia, los hijos, la historia compartida, la sociedad afectiva que se arma con el tiempo. No lo plantea desde el romanticismo, sino desde una lógica casi contractual.
La infidelidad que nadie tenía en carpeta que expuso a Diego Latorre
Ahora, lo que cambió verdaderamente el clima de la entrevista fue cuando dejó de hablar de Diego y habló de ella misma. "Alguna vez no me debo haber portado bien… lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva". Y después, sin anestesia: "Diego no lo sabe, se está enterando ahora".
Ahí se produjo el verdadero sacudón, porque Yanina construyó su carrera revisando archivos ajenos, ventilando secretos, señalando contradicciones. Y esta vez eligió anticiparse a cualquier eventual carpetazo y contar ella lo que nadie tenía. Según relató, fue hace muchos años, cuando no era famosa. "Un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie". Sin nombres, sin épica, sin novela paralela. Un episodio aislado que, según su mirada, no altera el núcleo de su matrimonio.
Sus hijos se estaban enterando en ese momento, y aun así decidió decirlo. Eso habla de una lógica mediática muy propia de ella, donde el control del relato vale más que la prolijidad familiar. Puede gustar o no, pero es coherente con el personaje que construyó.
Lo interesante es que no pidió disculpas ni intentó justificarse con discursos edulcorados. Simplemente planteó que en 31 años de matrimonio las reglas cambian, que lo que a los 20 años sería imperdonable a los 50 se evalúa distinto, y que la moral de la televisión muchas veces es más rígida que la vida real.
Yanina no está reivindicando la infidelidad como bandera; está diciendo que no la considera el eje de todo. Y eso, en una sociedad que todavía discute si el matrimonio es una institución sagrada o un contrato flexible, mete el dedo en una herida que atraviesa a muchos más de los que se animan a admitirlo en cámara.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque
La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma