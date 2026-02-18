Yanina Latorre blanqueó que fue infiel y dinamitó su propio relato: "Me porté mal"

Embed

La infidelidad que nadie tenía en carpeta que expuso a Diego Latorre

Ahora, lo que cambió verdaderamente el clima de la entrevista fue cuando dejó de hablar de Diego y habló de ella misma. "Alguna vez no me debo haber portado bien… lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva". Y después, sin anestesia: "Diego no lo sabe, se está enterando ahora".

Ahí se produjo el verdadero sacudón, porque Yanina construyó su carrera revisando archivos ajenos, ventilando secretos, señalando contradicciones. Y esta vez eligió anticiparse a cualquier eventual carpetazo y contar ella lo que nadie tenía. Según relató, fue hace muchos años, cuando no era famosa. "Un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie". Sin nombres, sin épica, sin novela paralela. Un episodio aislado que, según su mirada, no altera el núcleo de su matrimonio.

image Admitió que también fue infiel y dijo que su marido se enteraba en vivo. Eligió contarla ella antes que quedar expuesta por otros.

Sus hijos se estaban enterando en ese momento, y aun así decidió decirlo. Eso habla de una lógica mediática muy propia de ella, donde el control del relato vale más que la prolijidad familiar. Puede gustar o no, pero es coherente con el personaje que construyó.

Lo interesante es que no pidió disculpas ni intentó justificarse con discursos edulcorados. Simplemente planteó que en 31 años de matrimonio las reglas cambian, que lo que a los 20 años sería imperdonable a los 50 se evalúa distinto, y que la moral de la televisión muchas veces es más rígida que la vida real.

Yanina no está reivindicando la infidelidad como bandera; está diciendo que no la considera el eje de todo. Y eso, en una sociedad que todavía discute si el matrimonio es una institución sagrada o un contrato flexible, mete el dedo en una herida que atraviesa a muchos más de los que se animan a admitirlo en cámara.

