El lunes (09/02) Yanina Latorre volvió a Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV con una entrada arrolladora que confirmó su peso dentro del canal. Tras más de un mes de vacaciones, regresó al programa que lidera con un estudio renovado, un panel reforzado y una energía que se sintió desde el primer minuto al aire.
¿CÓMO LE FUE?
Yanina Latorre volvió a América TV con panel renovado y sacudió la pantalla
Tras sus vacaciones, Yanina Latorre reapareció en su programa y mostró una curva ascendente de audiencia junto a Sabrina Rojas que fue la primera invitada.
Su ingreso estuvo marcado por aplausos, flores y la presencia de autoridades del canal, en una bienvenida que sorprendió incluso a la propia conductora. “Tardé 40 días, pero acá estoy, con panel nuevo. Segunda temporada”, anunció, visiblemente emocionada, celebrando el crecimiento dentro de la grilla.
El regreso también trajo modificaciones visibles entre las que se destacaron un estudio más amplio, nuevo piso y una escenografía pensada para potenciar el ida y vuelta con el panel. “Está más grande, tengo un panel gigante”, destacó, orgullosa del salto de calidad en el producto televisivo que en su primera emisión contó con Sabrina Rojas como invitada, quien lo condujo durante enero, para meterse de lleno en el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani marcado por las infidelidades del actor.
Aunque el ciclo lleva casi un año al aire, confesó que lo sintió como un “segundo debut”. La magnitud del recibimiento y los cambios implementados la descolocaron y la hicieron tomar dimensión del lugar que la apuesta se ganó en la señal.
Un panel renovado y números que acompañaron a Yanina Latorre
Yanina Latorre no tardó en presentar oficialmente a su nuevo equipo integrado por Pía Shaw, Nicolás Peralta, Ximena Capristo, Majo Martino y Martín Salwe.
La presentación se dio en un clima distendido, con bromas, complicidad y aplausos, marcando el inicio de una etapa que promete debate e información picante.
En cuanto al nivel de audiencia, en el inicio comenzó con 2.3 puntos, por debajo de The Balls mediante la pantalla de El Trece y de la novela turca Bahar de Telefe. Sin embargo, con el correr del programa y el tratamiento de temas fuertes, la audiencia fue en alza.
Hacia el final alcanzó picos de 2.9, llegando incluso a superar por momentos al ciclo de juegos que conduce Benjamín Vicuña. Con un panel consolidado, una escenografía renovada y números competitivos, la comunicadora dejó en claro que su programa volvió recargado y con alto voltaje en la pantalla de América TV.
