Yanina Latorre volvió a América TV con panel renovado y sacudió la pantalla

Un panel renovado y números que acompañaron a Yanina Latorre

Yanina Latorre no tardó en presentar oficialmente a su nuevo equipo integrado por Pía Shaw, Nicolás Peralta, Ximena Capristo, Majo Martino y Martín Salwe.

La presentación se dio en un clima distendido, con bromas, complicidad y aplausos, marcando el inicio de una etapa que promete debate e información picante.

En cuanto al nivel de audiencia, en el inicio comenzó con 2.3 puntos, por debajo de The Balls mediante la pantalla de El Trece y de la novela turca Bahar de Telefe. Sin embargo, con el correr del programa y el tratamiento de temas fuertes, la audiencia fue en alza.

Hacia el final alcanzó picos de 2.9, llegando incluso a superar por momentos al ciclo de juegos que conduce Benjamín Vicuña. Con un panel consolidado, una escenografía renovada y números competitivos, la comunicadora dejó en claro que su programa volvió recargado y con alto voltaje en la pantalla de América TV.

