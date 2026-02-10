urgente24
Franco Colapinto recibió la noticia más esperada desde Alpine

Franco Colapinto recibió una noticia sobre la Fórmula 1 que lo deja completamente entusiasmado y con ganas de comenzar la temporada.

10 de febrero de 2026 - 09:00
Franco Colapinto y su presente en Alpine.

Franco Colapinto está a pocos días de comenzar una nueva temporada con Alpine en la Fórmula 1. El piloto tendrá un monoplaza totalmente renovado y por esa razón el director deportivo de la escudería confesó qué espera tanto de él como de su compañero.

Colapinto quiere tener una temporada distinta en donde pueda lucirse más y sumar puntos para el equipo. Todos en Alpine están en sintonía y los cambios que fueron haciendo en los autos son de suma importancia para poder ser protagonistas este año.

image

Franco Colapinto y una gran noticia desde Alpine

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, lanzó una serie de mensajes para Colapinto y también para su compañero Pierre Gasly. Ambos serán los encargados de poder llevar a lo más alto a Alpine dentro de lo que se pueda.

“Tuvimos algún fin de semana extraño en el que estábamos compitiendo por puntos y lo logramos, pero con demasiada frecuencia estuvimos lejos, en la parte de atrás. No es el lugar en el que debe estar este equipo, no es lo que Alpine quiere, y ninguno de nosotros desea tampoco”, sostuvo.

El deseo de Nielsen es poder ser protagonistas: “Necesitamos competir en la parte alta de la mitad de la tabla para sumar puntos cada fin de semana y creo que hemos hecho todo bien, pero cualquier equipo que construya un auto nuevo te dirá que es bueno”.

