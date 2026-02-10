Franco Colapinto está a pocos días de comenzar una nueva temporada con Alpine en la Fórmula 1. El piloto tendrá un monoplaza totalmente renovado y por esa razón el director deportivo de la escudería confesó qué espera tanto de él como de su compañero.
NUEVO AÑO
Franco Colapinto recibió la noticia más esperada desde Alpine
Franco Colapinto recibió una noticia sobre la Fórmula 1 que lo deja completamente entusiasmado y con ganas de comenzar la temporada.
Colapinto quiere tener una temporada distinta en donde pueda lucirse más y sumar puntos para el equipo. Todos en Alpine están en sintonía y los cambios que fueron haciendo en los autos son de suma importancia para poder ser protagonistas este año.
Franco Colapinto y una gran noticia desde Alpine
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, lanzó una serie de mensajes para Colapinto y también para su compañero Pierre Gasly. Ambos serán los encargados de poder llevar a lo más alto a Alpine dentro de lo que se pueda.
“Tuvimos algún fin de semana extraño en el que estábamos compitiendo por puntos y lo logramos, pero con demasiada frecuencia estuvimos lejos, en la parte de atrás. No es el lugar en el que debe estar este equipo, no es lo que Alpine quiere, y ninguno de nosotros desea tampoco”, sostuvo.
El deseo de Nielsen es poder ser protagonistas: “Necesitamos competir en la parte alta de la mitad de la tabla para sumar puntos cada fin de semana y creo que hemos hecho todo bien, pero cualquier equipo que construya un auto nuevo te dirá que es bueno”.
