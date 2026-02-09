Georgina Barbarossa protagonizó un regreso cargado de emoción a la pantalla de Telefe luego de sus vacaciones que tuvieron lugar en España. En su reaparición televisiva, la figura no pudo contener las lágrimas y compartió un momento profundamente íntimo que conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia.
"EL AMOR SIGUE INTACTO"
A puro llanto y emoción: Georgina Barbarossa volvió a Telefe y se quebró al aire
Georgina Barbarossa aprovechó su reaparición en la pantalla chica para recordar lo que fue su reencuentro con familiares españoles durante sus vacaciones.
Es que durante su viaje visitó a sus familiares que residen en Mallorca y no logró contener el llanto teniendo en cuenta que desde hace alrededor de 50 años no lo hacía y destacó el encuentro con su tía: "Encontrarme con ella fue como abrazar a mi mamá". "Fue realmente muy conmovedor", indicó consternada la conductora de A la Barbarossa.
Asimismo, destacó que lo que le llamó la atención fue el hecho de reencontrarse con el resto de sus familiares como sus primos quienes están "casados, con hijos, algunos con nietos". "No los había visto crecer", sumó y se preguntó: "¿Por qué no fui durante tanto tiempo? ¿Por qué me perdí esto?"
"Lo maravilloso es que el amor sigue intacto", sumó posteriormente con la intención de evitar quebrarse de la emoción y bajo la atenta mirada de sus compañeros del ciclo televisivo al destacar que "el vínculo siguió intacto siempre".
El inesperado giro que podría tomar el programa de Georgina Barbarossa
En la actualidad Telefe pasa días turbulentos a raíz de la situación que rodea a A La Barbarossa, el programa matutino que lidera las mañanas de la señal televisiva. Con Georgina Barbarossa al frente, el ciclo supo consolidar un fuerte posicionamiento en audiencia, aunque últimamente el panorama parecería haberse vuelto más incierto dentro de la emisora.
El tema cobró notoriedad tras los comentarios de Adrián Pallares, conductor de Intrusos, quien señaló que, pese a las vacaciones de la conductora, el clima alrededor del programa no sería el más tranquilo. Según trascendidos, existirían conflictos internos y preocupación por la competencia directa en la franja horaria.
La llegada de Moria Casán a las mañanas de El Trece con La Mañana con Moria alteró el tablero televisivo.
El ciclo suele ubicarse segundo en su franja, pero su capacidad para convocar figuras reconocidas y generar agenda mediática inquietaría al canal de las pelotas.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios
Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."
Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?