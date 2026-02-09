A puro llanto y emoción: Georgina Barbarossa volvió a Telefe y se quebró al aire

El inesperado giro que podría tomar el programa de Georgina Barbarossa

En la actualidad Telefe pasa días turbulentos a raíz de la situación que rodea a A La Barbarossa, el programa matutino que lidera las mañanas de la señal televisiva. Con Georgina Barbarossa al frente, el ciclo supo consolidar un fuerte posicionamiento en audiencia, aunque últimamente el panorama parecería haberse vuelto más incierto dentro de la emisora.

El tema cobró notoriedad tras los comentarios de Adrián Pallares, conductor de Intrusos, quien señaló que, pese a las vacaciones de la conductora, el clima alrededor del programa no sería el más tranquilo. Según trascendidos, existirían conflictos internos y preocupación por la competencia directa en la franja horaria.

La llegada de Moria Casán a las mañanas de El Trece con La Mañana con Moria alteró el tablero televisivo.

El ciclo suele ubicarse segundo en su franja, pero su capacidad para convocar figuras reconocidas y generar agenda mediática inquietaría al canal de las pelotas.

